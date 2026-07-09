"Kami akan menemukan pemain-pemain baru yang tahun lalu belum ada. Jika mereka bermain bagus, jika mereka memahami ide-ide saya, maka kami akan memberikan tempat bagi mereka. Kami akan mengevaluasi para pemain muda." Antusiasme Ruben Amorim sangat terasa dan hal ini juga dapat membantu dalam membangun hubungan yang baik dengan para pemainnya. Aspek ini akan semakin penting untuk mewujudkan ambisi mereka yang, di ambang usia 20 tahun, ingin merebut tempat di tim Rossonero. Ada yang telah menunggunya selama 6 bulan seperti Alphadjo Cissè dan tidak menyia-nyiakan waktu dalam beberapa pekan terakhir: mantan pemain Verona dan Catanzaro ini telah berlatih keras sendirian dalam dua pekan terakhir agar siap pada hari pemusatan latihan yang dijadwalkan pada Senin, 13 Juli. Talenta tim U-21 Italia ini absen selama empat bulan akibat robekan tendon adduktor di paha kanannya. Amorim ingin melihatnya secara langsung untuk memastikan kebenaran umpan balik positif yang diterima dalam beberapa hari terakhir. Milan membutuhkan pemain serba bisa di lini serang seperti yang bisa diemban oleh Cissè.
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Berita terbaru dari Guernier, hal menarik seputar Cissè: Milan, inilah rencana Amorim untuk para pemain muda
KONFIRMASI UNTUK COMOTTO DAN KEJUTAN DARI GUERNIER
Penandatanganan kontrak tiga tahun itu terjadi pada 23 Juni lalu, namun tampaknya ia akan bergabung dengan Milan Futuro. Kami menggunakan bentuk lampau karena Aurelien Guernier akan dievaluasi oleh Ruben Amorim selama pemusatan latihan dan memiliki peluang untuk tetap berada di skuad tim utama. Mantan pemain Birmingham ini dapat bermain baik sebagai gelandang serang kanan maupun kiri, dan memiliki ruang untuk berkembang yang luas mengingat ia baru lahir pada tahun 2007. Pengelolaannya akan dibagi bersama pelatih Milan Futuro, Sergio Navarro.
Milan sedang mengupayakan perpanjangan kontrak hingga 2031, dan Amorim secara langsung menegaskan bahwa ia ingin mengevaluasinya dengan cermat selama pemusatan latihan: Christian Comotto memiliki peluang bagus untuk kembali dari masa peminjaman di Spezia guna menjadi bagian dari skuad musim 2026/2027. Kepercayaan staf dan manajemen sangat tinggi, dan karena alasan inilah tawaran pembelian permanen seperti yang diajukan Juventus telah ditolak.
CAMARDA YANG TERGANTUNG
Dari satu talenta murni ke talenta murni lainnya, Camarda semakin dekat dengan perpanjangan kontrak hingga tahun 2031. Dalam konferensi pers Amorim, tidak ada penyebutan sama sekali mengenai penyerang kelahiran 2008 ini: apakah ini kelalaian atau sinyal untuk masa depan? Saat ini, skenario yang paling mungkin adalah peminjaman baru selain perpanjangan kontrak yang saat ini akan berakhir pada tahun 2028.
KEJUTAN-KEJUTAN
Yahya Idrissi bisa menjadi kejutan di fase ini: pemain kelahiran 2007 yang bergabung pada Januari lalu dari Chelsea akan mendapat kesempatan bermain di tim utama, sama seperti Cheveyo Balentien. Perhatikan juga Andrej Kostic yang sangat termotivasi dan siap terjun ke petualangan barunya di Milan. Rencananya adalah menerapkan pengelolaan yang seimbang antara Milan Futuro dan tim utama.
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