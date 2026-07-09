Berita terbaru dari Guernier, hal menarik seputar Cissè: Milan, inilah rencana Amorim untuk para pemain muda

Penandatanganan kontrak tiga tahun itu terjadi pada 23 Juni lalu, namun tampaknya ia akan bergabung dengan Milan Futuro. Kami menggunakan bentuk lampau karena Aurelien Guernier akan dievaluasi oleh Ruben Amorim selama pemusatan latihan dan memiliki peluang untuk tetap berada di skuad tim utama. Mantan pemain Birmingham ini dapat bermain baik sebagai gelandang serang kanan maupun kiri, dan memiliki ruang untuk berkembang yang luas mengingat ia baru lahir pada tahun 2007. Pengelolaannya akan dibagi bersama pelatih Milan Futuro, Sergio Navarro.





Milan sedang mengupayakan perpanjangan kontrak hingga 2031, dan Amorim secara langsung menegaskan bahwa ia ingin mengevaluasinya dengan cermat selama pemusatan latihan: Christian Comotto memiliki peluang bagus untuk kembali dari masa peminjaman di Spezia guna menjadi bagian dari skuad musim 2026/2027. Kepercayaan staf dan manajemen sangat tinggi, dan karena alasan inilah tawaran pembelian permanen seperti yang diajukan Juventus telah ditolak.



