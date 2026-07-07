Berita Resmi: Mantan manajer Chelsea, Liam Rosenior, kembali ke dunia kepelatihan setelah mendapatkan pekerjaan baru hampir tiga bulan setelah dipecat oleh The Blues

Pihak manajemen klub, yang didukung oleh keluarga Arnault dan Red Bull, sangat terkesan dengan rekam jejak sang pelatih asal Inggris serta kualitas kepemimpinannya yang kuat. Direktur olahraga Marco Neppe menyatakan keyakinannya yang teguh bahwa gaya kepelatihan sang manajer yang menuntut dan modern akan berhasil mengangkat tim ke level kompetisi yang lebih tinggi.

Mengenai penunjukan tersebut, Neppe mengatakan: "Liam Rosenior mewujudkan semua kualitas yang kami cari. Dia adalah manajer modern dan menuntut, yang diakui karena kemampuannya dalam mengembangkan baik pemain secara individu maupun tim secara keseluruhan.

"Selain keahlian taktisnya, kami sangat terkesan dengan kualitas kepemimpinannya serta kemampuannya untuk menyatukan skuad di bawah visi yang jelas. Saya yakin dia memiliki semua yang dibutuhkan untuk sukses di Paris FC, dan saya mendoakan kesuksesan baginya di babak baru kariernya ini."

Rosenior mengungkapkan kegembiraannya kepada media resmi klub: "Saya sangat senang menjadi pelatih baru Paris FC. Saya tidak sabar untuk segera mulai bekerja bersama para pemain. Saya ingin tim saya menikmati permainan sepak bola, menunjukkan dan mengekspresikan diri mereka, serta bermain dengan intensitas dan antusiasme. Itulah prinsip saya dan semoga saya bisa membawa hal itu ke klub ini."