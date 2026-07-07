Getty Images Sport
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Berita Resmi: Mantan manajer Chelsea, Liam Rosenior, kembali ke dunia kepelatihan setelah mendapatkan pekerjaan baru hampir tiga bulan setelah dipecat oleh The Blues
Rosenior secara resmi bergabung dengan Paris FC
Pelatih kepala yang baru saja ditunjuk telah menandatangani kontrak yang kabarnya mencakup opsi perpanjangan untuk satu musim lagi. Ia mengambil alih tongkat estafet dari Antoine Kombouare, yang berhasil menstabilkan tim dan membawa mereka finis di peringkat ke-11 di liga utama Prancis musim lalu. Langkah ini menandai masa jabatan kedua sang pelatih di negara tersebut setelah sebelumnya menangani Strasbourg.
- Getty Images Sport
Manajer baru memaparkan visinya
Pihak manajemen klub, yang didukung oleh keluarga Arnault dan Red Bull, sangat terkesan dengan rekam jejak sang pelatih asal Inggris serta kualitas kepemimpinannya yang kuat. Direktur olahraga Marco Neppe menyatakan keyakinannya yang teguh bahwa gaya kepelatihan sang manajer yang menuntut dan modern akan berhasil mengangkat tim ke level kompetisi yang lebih tinggi.
Mengenai penunjukan tersebut, Neppe mengatakan: "Liam Rosenior mewujudkan semua kualitas yang kami cari. Dia adalah manajer modern dan menuntut, yang diakui karena kemampuannya dalam mengembangkan baik pemain secara individu maupun tim secara keseluruhan.
"Selain keahlian taktisnya, kami sangat terkesan dengan kualitas kepemimpinannya serta kemampuannya untuk menyatukan skuad di bawah visi yang jelas. Saya yakin dia memiliki semua yang dibutuhkan untuk sukses di Paris FC, dan saya mendoakan kesuksesan baginya di babak baru kariernya ini."
Rosenior mengungkapkan kegembiraannya kepada media resmi klub: "Saya sangat senang menjadi pelatih baru Paris FC. Saya tidak sabar untuk segera mulai bekerja bersama para pemain. Saya ingin tim saya menikmati permainan sepak bola, menunjukkan dan mengekspresikan diri mereka, serta bermain dengan intensitas dan antusiasme. Itulah prinsip saya dan semoga saya bisa membawa hal itu ke klub ini."
Proyek ibu kota yang ambisius
Reputasi Rosenior sebagai manajer di Prancis tetap sangat tinggi setelah masa jabatannya di RC Strasbourg, di mana ia berhasil membawa tim tersebut finis di peringkat ketujuh dan lolos ke UEFA Conference League dengan skuad termuda di Eropa. Pengalaman berharganya di Inggris bersama Hull City dan Derby County, ditambah rekam jejak yang terbukti dalam membina talenta muda, menjadi faktor utama dalam penunjukannya.
Sementara itu, mantan klubnya, Chelsea, telah menunjuk Xabi Alonso sebagai manajer tetap keenam mereka dalam empat tahun di bawah kepemilikan BlueCo.
- AFP
Uji coba domestik yang akan segera digelar
Rosenior akan memimpin sesi latihan pertamanya pada Kamis sebelum membawa timnya bertanding dalam laga pembuka Ligue 1 musim 2026-27 di kandang Troyes pada Sabtu, 22 Agustus. Dengan dukungan finansial yang kuat di belakangnya, tujuan utama sang manajer adalah mengantarkan tim ini meraih hasil yang jauh lebih baik daripada posisi di papan tengah musim lalu. Ia harus segera membangun konsistensi taktis di seluruh skuad sebelum jendela transfer musim panas ditutup dan pertandingan kompetitif dimulai.
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