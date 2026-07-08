Berita Resmi: Fulham menunjuk mantan pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, sebagai manajer baru setelah mendapat dukungan dari Jose Mourinho

Fulham bertindak cepat untuk mengamankan sosok pemimpin baru mereka, dengan mengonfirmasi bahwa Arbeloa telah menandatangani kontrak tiga tahun untuk menjadi pelatih kepala klub tersebut. Pria berusia 43 tahun ini, yang terkenal sering terlihat di pinggir lapangan di Bernabeu musim lalu, menjadi pernyataan niat yang berani dari The Cottagers saat mereka berupaya mengembangkan fondasi yang telah dibangun selama lima tahun terakhir.

Arbeloa langsung mengungkapkan kegembiraannya atas kepindahan ini, dengan mengatakan kepada situs web resmi klub: "Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk memulai babak baru ini di Fulham FC, klub tertua di London. Saya merasakan tanggung jawab yang besar dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak [Sahid] Khan dan Tony Khan atas kepercayaan yang mereka berikan kepada saya untuk membawa Fulham di Liga Premier.

"Saya sangat menantikan untuk merasakan atmosfer di Craven Cottage bersama para penggemar Fulham dan memulai pramusim bersama para pemain minggu depan. Saya yakin kita akan menikmati perjalanan yang luar biasa bersama-sama. Ayo, Fulham!"