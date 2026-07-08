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Berita Resmi: Fulham menunjuk mantan pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, sebagai manajer baru setelah mendapat dukungan dari Jose Mourinho
Babak baru di Craven Cottage
Fulham bertindak cepat untuk mengamankan sosok pemimpin baru mereka, dengan mengonfirmasi bahwa Arbeloa telah menandatangani kontrak tiga tahun untuk menjadi pelatih kepala klub tersebut. Pria berusia 43 tahun ini, yang terkenal sering terlihat di pinggir lapangan di Bernabeu musim lalu, menjadi pernyataan niat yang berani dari The Cottagers saat mereka berupaya mengembangkan fondasi yang telah dibangun selama lima tahun terakhir.
Arbeloa langsung mengungkapkan kegembiraannya atas kepindahan ini, dengan mengatakan kepada situs web resmi klub: "Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk memulai babak baru ini di Fulham FC, klub tertua di London. Saya merasakan tanggung jawab yang besar dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak [Sahid] Khan dan Tony Khan atas kepercayaan yang mereka berikan kepada saya untuk membawa Fulham di Liga Premier.
"Saya sangat menantikan untuk merasakan atmosfer di Craven Cottage bersama para penggemar Fulham dan memulai pramusim bersama para pemain minggu depan. Saya yakin kita akan menikmati perjalanan yang luar biasa bersama-sama. Ayo, Fulham!"
- Getty Images Sport
Pencarian pengganti Silva
Lowongan di Craven Cottage muncul setelah kepergian Silva, yang memilih kembali ke tanah airnya bersama Benfica. Meskipun Fulham berupaya keras mempertahankan pria yang telah memimpin mereka meraih kesuksesan selama setengah dekade, daya tarik klub raksasa Portugal itu terbukti terlalu kuat. Dalam pencarian penggantinya, beberapa nama terkenal dikaitkan dengan posisi tersebut, termasuk mantan manajer Tottenham, Thomas Frank.
Fulham juga dilaporkan mempertimbangkan untuk merekrut mantan manajer Ipswich Town, Kieran McKenna, meskipun biaya untuk memboyongnya pada akhirnya dianggap terlalu tinggi. Arbeloa muncul sebagai kandidat terdepan setelah membuat dewan direksi terkesan dengan visinya untuk klub. Menurut BBC, pencalonannya didukung oleh referensi yang sangat baik dari presiden Real Madrid, Florentino Perez, dan Jose Mourinho, pria yang pada akhirnya menggantikannya di ibu kota Spanyol tersebut.
Khan memuji penunjukan yang ambisius tersebut
Ketua Khan yakin klub telah mendapatkan seorang manajer yang memahami tuntutan sepak bola level elit. Berbicara mengenai penunjukan tersebut, Khan menyatakan: "Alvaro, seperti yang dia akui sendiri, sangat ambisius. Dia telah menghabiskan waktu yang berharga bersama para pemain, klub, dan metode terbaik di dunia sepak bola—pengalaman-pengalaman yang akan sangat berguna baginya di sini, di Fulham."
Selain kecerdasan taktisnya, komitmen Arbeloa terhadap sistem pembinaan pemain muda klub menjadi faktor penentu bagi pihak manajemen. Khan menambahkan: "Alvaro juga sangat tertarik dengan sistem akademi kami dan percaya pada pemberian kesempatan kepada para pemain muda. Saya sangat senang mendengar hal itu dari Alvaro, serta niatnya untuk menerapkan gaya permainan menyerang. Semua hal ini dan masih banyak lagi menjadikan Alvaro Arbeloa sosok yang ideal untuk memimpin Fulham Football Club menghadapi musim Liga Premier mendatang dan seterusnya.”
- Getty Images Sport
Tradisi kebesaran Real Madrid tiba di London
Arbeloa kembali ke Liga Premier setelah menjalani masa jabatan yang singkat sebagai pelatih Real Madrid. Setelah bekerja di jajaran tim muda, mantan bek Liverpool dan West Ham ini naik pangkat menjadi pelatih tim utama untuk 28 pertandingan terakhir musim lalu. Selama periode tersebut, ia membawa Los Blancos finis di peringkat kedua La Liga dan melaju ke perempat final Liga Champions, di mana mereka akhirnya tersingkir oleh Bayern Munich.
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