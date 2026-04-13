Pasalnya, jejak gemilang Josip Stanisic, Lennart Karl, dan Aleksandar Pavlovic diharapkan akan diikuti oleh para pemain muda lainnya, yang pada akhirnya akan naik ke tim senior—baik secara langsung dari akademi maupun melalui status pinjaman—untuk sementara waktu mengisi peran cadangan, dan pada akhirnya menjadi pemain inti baru yang lebih hemat biaya.

Dengan Noel Aseko, seorang pemain dari tim junior berpotensi kembali menonjol pada musim panas ini. Pemain tim nasional junior Jerman ini menjalani musim pinjaman yang sangat impresif di Hannover 96 di Liga 2 dan berpotensi menggantikan posisi Leon Goretzka di skuad setelah kembali ke juara Bundesliga tersebut melalui opsi pembelian kembali.

Ada juga skenario serupa yang hemat biaya dengan Arijon Ibrahimovic, yang juga bisa mengisi peran sebagai cadangan Diaz, namun tidak memerlukan biaya transfer dibandingkan dengan Gordon. Ibrahimovic, seperti Aseko, juga menjalani musim pinjaman yang bagus di Heidenheim yang akan terdegradasi dari Bundesliga, menjadi pemain inti di sana, mendapatkan banyak waktu bermain, dan masih terikat kontrak dengan FCB hingga 2027. Namun, secara kualitas, perbedaannya dengan bintang Premier League yang sudah mapan seperti Gordon tentu saja sangat signifikan.

Gordon saat ini telah mencetak 17 gol dan lima assist dalam 46 pertandingan resmi untuk The Magpies. Dia sendiri dikabarkan tidak keberatan pindah ke Munich, namun masih dipertanyakan apakah dia bisa menerima peran sebagai pemain cadangan. Bagaimanapun, secara prospektif, dia juga bisa menggantikan kapten timnasnya, Harry Kane, di posisi penyerang tengah jika Kane mengalami cedera.

Profil Gordon sebagai pemain kaki kanan yang lincah, ahli menggiring bola, dan tajam di depan gawang, yang bermain di sisi kiri, pada dasarnya menarik bagi Bayern. Pemain Inggris ini bisa bermain di hampir semua posisi di lini serang, dan musim ini di Newcastle ia terutama diturunkan sebagai sayap kiri atau penyerang tengah. Di sana, pada musim panas nanti, akan ada lagi posisi kosong di belakang Kane akibat hengkangnya pemain pinjaman Nicolas Jackson.