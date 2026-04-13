FC Bayern München dan klub-klub lain yang tertarik mungkin memiliki keunggulan besar dalam perburuan Anthony Gordon dari Newcastle United. Pasalnya, seperti yang dilaporkan Fabrizio Romano, sangat mungkin bahwa The Magpies akan melepas setidaknya satu atau bahkan dua pemain bintang pada musim panas nanti.
Berita mengejutkan soal transfer bintang Inggris: Apakah FC Bayern memiliki peluang yang jauh lebih baik dari yang diperkirakan?
"Ini berkaitan dengan Financial Fair Play dan biaya skuad yang sangat besar. Jadi, mereka harus mempertimbangkannya," lapor pakar transfer tersebut di saluran YouTube-nya. Selain Gordon, gelandang Sandro Tonali dan Bruno Guimaraes juga telah menarik minat besar dari klub-klub lain, namun tampaknya ada beberapa faktor yang mengarah pada kemungkinan kepergian Gordon.
Menurutnya, The Magpies tentu saja tidak akan menjual semua pemain ini, "tetapi untuk Anthony Gordon ada kemungkinan, jika ada tawaran besar. Sudah ada klub-klub yang terlibat, pembicaraan awal sedang berlangsung - termasuk dari Liga Premier," lanjut Romano.
FC Bayern dikabarkan sudah melakukan pembicaraan yang "sangat konkret" dengan Anthony Gordon
Sebelumnya, Sky memberikan gambaran yang jauh lebih jelas—setidaknya terkait minat FC Bayern terhadap Gordon. Menurut laporan tersebut, pembicaraan dengan pemain timnas Inggris itu sudah memasuki tahap yang "sangat konkret", sementara belum ada komunikasi dengan Newcastle. Namun, pemain berusia 25 tahun itu disebut sebagai "pilihan utama" untuk mengisi posisi sayap kiri di belakang Luis Diaz yang saat ini tak tergantikan.
Sky menyebutkan angka 60 juta euro sebagai harga yang mungkin untuk Gordon, namun hal itu tampaknya hanya akan menimbulkan senyuman sinis di pihak The Magpies, meskipun ada tekanan yang jelas terkait Financial Fairplay. Pasalnya, menurut kabar, Gordon juga diminati oleh klub-klub top Inggris yang memiliki kekuatan finansial. Pada akhir Februari, The Sun melaporkan bahwa selain FC Liverpool, FC Arsenal juga mulai melirik pemain serang tersebut. The Gunners dilaporkan siap mengeluarkan hingga 92 juta euro untuk Gordon.
FC Bayern hampir pasti tidak akan mengeluarkan jumlah sebesar itu untuk seorang penantang bintang top yang sudah mapan seperti Luis Diaz dan - jika angka-angka tersebut benar - kemungkinan besar akan segera mundur dari negosiasi transfer. Pasalnya, di Säbener Straße, transfer semahal itu sama sekali tidak sesuai dengan strategi skuad yang kini direncanakan untuk masa depan menengah.
FC Bayern ingin memberikan kesempatan kepada pemain muda binaannya sendiri untuk mengisi posisi cadangan
Pasalnya, jejak gemilang Josip Stanisic, Lennart Karl, dan Aleksandar Pavlovic diharapkan akan diikuti oleh para pemain muda lainnya, yang pada akhirnya akan naik ke tim senior—baik secara langsung dari akademi maupun melalui status pinjaman—untuk sementara waktu mengisi peran cadangan, dan pada akhirnya menjadi pemain inti baru yang lebih hemat biaya.
Dengan Noel Aseko, seorang pemain dari tim junior berpotensi kembali menonjol pada musim panas ini. Pemain tim nasional junior Jerman ini menjalani musim pinjaman yang sangat impresif di Hannover 96 di Liga 2 dan berpotensi menggantikan posisi Leon Goretzka di skuad setelah kembali ke juara Bundesliga tersebut melalui opsi pembelian kembali.
Ada juga skenario serupa yang hemat biaya dengan Arijon Ibrahimovic, yang juga bisa mengisi peran sebagai cadangan Diaz, namun tidak memerlukan biaya transfer dibandingkan dengan Gordon. Ibrahimovic, seperti Aseko, juga menjalani musim pinjaman yang bagus di Heidenheim yang akan terdegradasi dari Bundesliga, menjadi pemain inti di sana, mendapatkan banyak waktu bermain, dan masih terikat kontrak dengan FCB hingga 2027. Namun, secara kualitas, perbedaannya dengan bintang Premier League yang sudah mapan seperti Gordon tentu saja sangat signifikan.
Gordon saat ini telah mencetak 17 gol dan lima assist dalam 46 pertandingan resmi untuk The Magpies. Dia sendiri dikabarkan tidak keberatan pindah ke Munich, namun masih dipertanyakan apakah dia bisa menerima peran sebagai pemain cadangan. Bagaimanapun, secara prospektif, dia juga bisa menggantikan kapten timnasnya, Harry Kane, di posisi penyerang tengah jika Kane mengalami cedera.
Profil Gordon sebagai pemain kaki kanan yang lincah, ahli menggiring bola, dan tajam di depan gawang, yang bermain di sisi kiri, pada dasarnya menarik bagi Bayern. Pemain Inggris ini bisa bermain di hampir semua posisi di lini serang, dan musim ini di Newcastle ia terutama diturunkan sebagai sayap kiri atau penyerang tengah. Di sana, pada musim panas nanti, akan ada lagi posisi kosong di belakang Kane akibat hengkangnya pemain pinjaman Nicolas Jackson.