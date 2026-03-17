Pertandingan final yang kontroversial karena cara Senegal meraih kemenangan 1-0 pada babak perpanjangan waktu.

Pada menit-menit akhir pertandingan, tim Senegal melakukan protes keras. Awalnya mereka mengeluh karena penalti tidak diberikan, lalu meluapkan kemarahan atas intervensi VAR yang justru memberikan penalti untuk Maroko atas kontak yang sangat mirip.

Senegal, kecuali Mané, meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes selama lebih dari 20 menit dan kemudian, setelah dibujuk oleh kapten mereka, memutuskan untuk kembali ke lapangan untuk mengeksekusi tendangan penalti yang telah disebutkan tadi. Dari titik penalti, Brahim Diaz mencoba tendangan chip yang berhasil ditepis oleh Mendy, sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu.

Di babak perpanjangan waktu, Mané mencetak gol yang membawa trofi bagi Singa Teranga, yang menang 1-0 di Maroko.