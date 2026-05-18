Tabakovic menampilkan performa luar biasa musim ini. Meskipun Gladbach sempat berjuang menghindari degradasi, ia mencetak 15 gol dan memberikan tiga assist dalam 35 pertandingan resmi. Di kualifikasi Piala Dunia, Tabakovic menyumbang empat gol, salah satunya menjadi gol penyama kedudukan 1-1 yang krusial saat mengalahkan Italia di final babak playoff.

Selain itu, masa absen yang begitu lama juga akan menggagalkan rencana Tabakovic. Pasalnya, sang penyerang hanya dipinjamkan ke Gladbach, sedangkan klub asalnya adalah TSG Hoffenheim. Di Kraichgau, ia masih memiliki kontrak hingga 2027.

Apakah ia memiliki masa depan di klub peserta Liga Europa itu masih belum jelas. "Itu adalah keputusan yang sangat baik dengan peminjaman selama satu tahun. Kami melakukan pembicaraan yang baik pada bulan Juli. Haris menginginkan lebih banyak waktu bermain, dan ia tampil luar biasa di Mönchengladbach," kata Direktur Olahraga Hoffenheim, Andreas Schicker, setelah kekalahan telak dari Gladbach, dan menambahkan: "Ia akan kembali sekarang. Setelah Piala Dunia, kita akan lihat nanti. Kami memiliki lebih banyak pertandingan di musim depan. Dan Haris adalah pemain yang membawa kualitas yang mungkin tidak kami miliki di skuad. Di sisi lain, dia juga akan memasuki tahun terakhir kontraknya pada musim panas. Oleh karena itu, kami harus mempertimbangkan semuanya."

Berkat penampilannya yang gemilang, kabarnya Tabakovic juga telah menerima tawaran dari klub-klub Bundesliga lainnya. Terutama VfL Wolfsburg, yang jika berhasil lolos dari degradasi melawan SC Paderborn dan mempertahankan statusnya di Bundesliga, baru-baru ini disebut-sebut sebagai pihak yang tertarik.