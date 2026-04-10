Berita mengejutkan! FC Bayern München harus bermain tanpa bintang penyerangnya dalam leg kedua perempat final Liga Champions melawan Real Madrid

Pihak klub asal Munich tidak merinci berapa lama pemain berusia 18 tahun itu akan absen. Karl akan absen "untuk sementara waktu" dan dengan demikian dipastikan akan melewatkan setidaknya pertandingan tandang yang akan datang pada Sabtu malam melawan FC St. Pauli. "Semoga bisa segera kembali. Semoga tim meraih kesuksesan maksimal," tulisnya di Instagram.

Manajernya, Michael Ballack, mengatakan kepada DAZN: "Lennart akan absen sekitar tiga minggu. Ini adalah cedera otot yang umum. Selalu sulit untuk mengatakan secara pasti karena hal ini sangat bergantung pada kondisi individu. Hal ini juga bergantung pada bagaimana cedera itu terjadi dan bagaimana proses pemulihannya. Kita tidak bisa tahu pasti, tapi bisa memperkirakan secara kasar."

Karl pun tidak akan tersedia untuk pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions yang penting melawan Los Blancos. Pada Rabu mendatang, Bayern akan menjamu Real di kandang mereka sendiri, Allianz Arena.