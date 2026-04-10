Seperti yang diumumkan oleh juara bertahan Jerman pada Jumat siang, Lennart Karl mengalami robekan serat otot di bagian belakang paha kanannya. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis.
Diterjemahkan oleh
Berita mengejutkan! FC Bayern München harus bermain tanpa bintang penyerangnya dalam leg kedua perempat final Liga Champions melawan Real Madrid
Pihak klub asal Munich tidak merinci berapa lama pemain berusia 18 tahun itu akan absen. Karl akan absen "untuk sementara waktu" dan dengan demikian dipastikan akan melewatkan setidaknya pertandingan tandang yang akan datang pada Sabtu malam melawan FC St. Pauli. "Semoga bisa segera kembali. Semoga tim meraih kesuksesan maksimal," tulisnya di Instagram.
Manajernya, Michael Ballack, mengatakan kepada DAZN: "Lennart akan absen sekitar tiga minggu. Ini adalah cedera otot yang umum. Selalu sulit untuk mengatakan secara pasti karena hal ini sangat bergantung pada kondisi individu. Hal ini juga bergantung pada bagaimana cedera itu terjadi dan bagaimana proses pemulihannya. Kita tidak bisa tahu pasti, tapi bisa memperkirakan secara kasar."
Karl pun tidak akan tersedia untuk pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions yang penting melawan Los Blancos. Pada Rabu mendatang, Bayern akan menjamu Real di kandang mereka sendiri, Allianz Arena.
- AFP
Karl hanya duduk di bangku cadangan pada leg pertama melawan Real Madrid
Pertandingan leg pertama pada Selasa lalu di Estadio Santiago Bernabeu, Madrid, dimenangkan dengan skor 2-1. Karl duduk di bangku cadangan selama 90 menit penuh, karena pelatih Vincent Kompany memilih memasukkan Jamal Musiala sebagai penggantinya di posisi gelandang serang.
Di Bundesliga, Karl tampil dalam 24 pertandingan musim ini, mencetak lima gol dan memberikan lima assist. Di Liga Champions, ia mencatatkan tujuh gol dan dua assist dalam tujuh penampilannya. Pada bulan Maret, ia dipanggil untuk pertama kalinya ke tim nasional senior Jerman oleh pelatih nasional Julian Nagelsmann, dan ia memainkan dua pertandingan internasional pertamanya melawan Swiss (4-3) dan Ghana (2-1).