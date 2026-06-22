Berita mengejutkan dari Vampeta: “Raphinha menghadapi masalah keluarga dan keuangan yang serius. Ia berdoa agar bisa bergabung dengan Al-Hilal”

Menurut mantan "bintang sesaat" Inter, yang bernama asli Marcos André Batista Santos, sang penyerang dilaporkan menghadapi masalah misterius terkait keuangan dan keluarga yang mungkin mendorongnya untuk pindah klub.





Dalam wawancara di podcast "Red Cast", ia mengatakan: "Dia sedang menghadapi masalah keluarga dan keuangan yang serius. Dan dia berdoa agar bisa bergabung dengan Al-Hilal. Dia juga sedang menghadapi kesulitan ini, bayangkan saja jika Anda berada di posisinya. Dia memiliki masalah keluarga yang serius, masalah keuangan di dalam keluarga, situasi yang dikelola dengan buruk, dan dia juga berharap bisa bergabung dengan Al-Hilal atau memperpanjang kontraknya di Barcelona. Inilah yang saya dengar dari orang-orang yang berada di lingkungan Barcelona. Orang yang memberi tahu saya adalah sosok yang dapat dipercaya dan juga memiliki kerabat yang bekerja di dunia sepak bola di Spanyol. Saya rasa semua ini sangat memengaruhi penampilannya di lapangan. Pikirannya sedang tidak fokus.”





Tak lama kemudian, muncul bantahan. Menurut laporan Sport, Igor Padilha, orang yang sangat dekat dengan sang pemain, dilaporkan mengatakan: “Kamu harus menjelaskan kebohongan-kebohongan ini.”