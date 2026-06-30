Berita mengejutkan dari NBA seputar LeBron James! "The King" meninggalkan Los Angeles Lakers - apakah untuk bergabung dengan Stephen Curry?

Jadi, pensiun pun tampaknya tidak menjadi pilihan bagi sang "King". Kini, semua orang bisa berspekulasi ke mana pemain berusia 41 tahun ini akan berlabuh di musim dingin kariernya. Kembalinya dia ke Cleveland Cavaliers belakangan ini dianggap tidak mungkin. Sebaliknya, tampaknya akan terjadi reuni spektakuler dengan Stephen Curry dan rekan lamanya di Lakers, Anthony Davis, di Golden State Warriors.

Setidaknya itulah rencana "Dubs" menurut pakar NBA Kevin O'Connor dari Yahoo. Ide dasarnya, menurut O'Connor, adalah Warriors terlebih dahulu mendapatkan AD melalui pertukaran pemain, lalu merekrut LeBron sebagai agen bebas. Setidaknya "The King" kini tersedia—dan batu domino pertama untuk merekrut legenda NBA yang masih aktif ini pun telah jatuh.

Pasalnya, sejak Senin lalu sudah jelas bahwa ikon Warriors, Draymond Green, juga akan menjadi agen bebas terlebih dahulu. Dengan tidak mengaktifkan opsi pemainnya senilai hampir 28 juta dolar, Green memberikan kelonggaran finansial bagi Warriors untuk merekrut LeBron. Menurut laporan, Warriors dapat menawarkan setidaknya 15 juta dolar kepada pemain berusia 41 tahun tersebut.

Dalam skenario tersebut, “The King” memang akan menerima gaji yang jauh di bawah kontrak maksimum, tetapi tentu saja tidak akan bermain dengan bayaran yang murah. ESPN Insider Brian Windhorst sebelumnya telah melaporkan bahwa harapan akan adanya konsesi finansial dari LeBron, misalnya untuk kembali ke Cavs, harus dilupakan.