Kini sudah resmi: LeBron James telah memberi tahu Lakers bahwa ia tidak ingin lagi membela tim "Purple and Gold" tahun depan. Sebaliknya, ia ingin bermain untuk tim lain. Hal ini dilaporkan oleh jurnalis ESPN Shams Charania.
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Berita mengejutkan dari NBA seputar LeBron James! "The King" meninggalkan Los Angeles Lakers - apakah untuk bergabung dengan Stephen Curry?
Jadi, pensiun pun tampaknya tidak menjadi pilihan bagi sang "King". Kini, semua orang bisa berspekulasi ke mana pemain berusia 41 tahun ini akan berlabuh di musim dingin kariernya. Kembalinya dia ke Cleveland Cavaliers belakangan ini dianggap tidak mungkin. Sebaliknya, tampaknya akan terjadi reuni spektakuler dengan Stephen Curry dan rekan lamanya di Lakers, Anthony Davis, di Golden State Warriors.
Setidaknya itulah rencana "Dubs" menurut pakar NBA Kevin O'Connor dari Yahoo. Ide dasarnya, menurut O'Connor, adalah Warriors terlebih dahulu mendapatkan AD melalui pertukaran pemain, lalu merekrut LeBron sebagai agen bebas. Setidaknya "The King" kini tersedia—dan batu domino pertama untuk merekrut legenda NBA yang masih aktif ini pun telah jatuh.
Pasalnya, sejak Senin lalu sudah jelas bahwa ikon Warriors, Draymond Green, juga akan menjadi agen bebas terlebih dahulu. Dengan tidak mengaktifkan opsi pemainnya senilai hampir 28 juta dolar, Green memberikan kelonggaran finansial bagi Warriors untuk merekrut LeBron. Menurut laporan, Warriors dapat menawarkan setidaknya 15 juta dolar kepada pemain berusia 41 tahun tersebut.Dalam skenario tersebut, “The King” memang akan menerima gaji yang jauh di bawah kontrak maksimum, tetapi tentu saja tidak akan bermain dengan bayaran yang murah. ESPN Insider Brian Windhorst sebelumnya telah melaporkan bahwa harapan akan adanya konsesi finansial dari LeBron, misalnya untuk kembali ke Cavs, harus dilupakan.
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Golden State Warriors dan rencana mereka bersama Anthony Davis dan LeBron James
Sejak musim panas lalu, Warriors kabarnya telah berusaha keras untuk mendapatkan jasa sang Raja, dan menjelang Olimpiade 2024 pun ada upaya untuk merancang kesepakatan. Oleh karena itu, beberapa minggu lalu, pakar ESPN Brian Windhorst menganalisis terkait LeBron: "Jika tidak berhasil dengan Lakers, maka saya akan mengarahkan pandangan ke Warriors."
Jimmy Butler, yang saat ini sedang mengalami cedera robekan ligamen silang, tidak akan lagi menjadi bagian dari Warriors dalam skenario "Dream Team" tersebut. Untuk memboyong Davis dari Washington Wizards, "Jimmy Buckets" harus ditukar ke ibu kota sebagai gantinya. Menurut O'Connor, kesepakatan tersebut juga akan membutuhkan pilihan draft tambahan. Dubs memiliki dua pilihan putaran pertama di masa depan dan empat kemungkinan pertukaran pilihan yang bisa mereka sertakan dalam kesepakatan tersebut.
Pada Senin malam (CET), agen Butler, Bernie Lee, angkat bicara kepada ESPN dan menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tidak ada niat sama sekali untuk hengkang: “Warriors mendukung Jimmy sepenuhnya dalam proses rehabilitasinya, agar ia bisa kembali ke lapangan dan membantu tim dalam perburuan gelar juara. (...) Jimmy sepenuhnya fokus pada hal itu dan ingin memberikan kontribusinya — dan itu akan terjadi di Warriors."
Selain itu, ada keraguan apakah Wizards akan bersedia melepas Davis. Baru pekan lalu, Washington memperpanjang kontrak jangka panjang dengan point guard Trae Young dan merekrut talenta muda berbakat AJ Dybantsa sebagai pilihan pertama dalam draft. Setelah bertahun-tahun terpuruk di papan bawah Wilayah Timur, tim asuhan Pelatih Kepala Brian Keefe kini sebenarnya sedang mengincar playoff. Untuk itu, Young dan Davis pun akhirnya direkrut pada awal tahun ini.