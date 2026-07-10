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CM Grafica Ederson Atalanta 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Berita mengejutkan dari Atalanta: Ederson gagal bergabung dengan Manchester United! Pemain asal Brasil itu tidak lolos tes medis

Atalanta
Transfers
Manchester United
Ederson

Kesepakatan batal: Setan Merah mengubah rencana mereka

Perkembangan mengejutkan: Ederson ke Manchester United, kesepakatan batal! Menurut Fabrizio Romano, transfer tersebut dianggap telah benar-benar gagal, setelah Manchester United memberi tahu Atalanta mengenai perubahan strategi.


Klub asal Bergamo tersebut yakin bahwa Ederson sudah 100% pulih secara fisik dan siap untuk menyambut kembali gelandang tersebut ke dalam skuad, mengingat Setan Merah telah mengubah rencana bursa transfer mereka.


Ederson, karenanya, tidak akan pindah ke Manchester United, demikian kesimpulan Romano dalam cuitannya. Dan Matteo Moretto menambahkan: "Gelandang asal Brasil itu tidak lolos tes medis; klub Inggris tersebut telah memberi tahu Atalanta."



  • Kesepakatan antara Atalanta dan Manchester United terkait Ederson merupakan salah satu yang pertama kali dirundingkan dalam bursa transfer kali ini, dengan nilai 45 juta euro (ditambah 5 juta per musim untuk sang pemain hingga tahun 2031). Hanya tinggal menunggu berakhirnya partisipasi Ederson bersama Brasil di Piala Dunia (yang tersingkir oleh Norwegia di babak 16 besar) untuk pengumuman resmi, namun kini terjadi kejutan.

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