Perkembangan mengejutkan: Ederson ke Manchester United, kesepakatan batal! Menurut Fabrizio Romano, transfer tersebut dianggap telah benar-benar gagal, setelah Manchester United memberi tahu Atalanta mengenai perubahan strategi.





Klub asal Bergamo tersebut yakin bahwa Ederson sudah 100% pulih secara fisik dan siap untuk menyambut kembali gelandang tersebut ke dalam skuad, mengingat Setan Merah telah mengubah rencana bursa transfer mereka.





Ederson, karenanya, tidak akan pindah ke Manchester United, demikian kesimpulan Romano dalam cuitannya. Dan Matteo Moretto menambahkan: "Gelandang asal Brasil itu tidak lolos tes medis; klub Inggris tersebut telah memberi tahu Atalanta."







