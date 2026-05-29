Goal.com
LiveTiket
Zamalek-SC-vs-USM-Alger-Final-MatchAFP

Diterjemahkan oleh

Berita eksklusif untuk Koora... Apakah Zamalek akan mendapat pengecualian untuk berlaga di kompetisi Afrika, dan bagaimana sikap Al Ahly?

Zamalek SC
Al Ahly SC
CAF Champions League
Mesir

Seorang pakar hukum menjelaskan syarat-syarat partisipasi Al-Abyad di Liga Champions Afrika

Sikap klub Mesir, Zamalek, terkait partisipasi mereka di musim depan Liga Champions Afrika memunculkan banyak pertanyaan, terutama karena klub tersebut sedang menghadapi sanksi larangan pendaftaran dalam 18 kasus di Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), yang menghalangi mereka untuk mendapatkan lisensi partisipasi di kompetisi kontinental sesuai dengan peraturan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF).

Zamalek berhasil meraih gelar Liga Utama Mesir pada musim lalu, untuk pertama kalinya sejak musim 2021-2022, sehingga kembali berpartisipasi di Liga Champions, kompetisi klub terkuat di Afrika.

Meskipun menghadapi berbagai masalah, Tharwat Suweilam, anggota Asosiasi Klub Mesir, mengeluarkan pernyataan mengejutkan bahwa Hani Abu Rida, Presiden Federasi Sepak Bola Mesir, akan menggunakan koneksinya untuk memastikan partisipasi tim putih dalam turnamen tersebut, yang memicu spekulasi mengenai cara hukum untuk menyelesaikan krisis ini.

Kooora meminta pendapat ahli hukum dan pengacara internasional asal Lebanon, Ralph Charbel, untuk mengetahui posisi Zamalek terkait partisipasi dalam turnamen kontinental tersebut, serta apakah Al Ahly, yang menempati posisi ketiga di Liga Mesir, dapat berpartisipasi menggantikan rivalnya.

  • Pyramids-FC-vs-Mamelodi-Sundowns-CAF-Champions-League-Final-2025AFP

    Aturan yang ketat... dan satu-satunya syarat untuk berpartisipasi

    Charbel mengatakan kepada Koora, "Berdasarkan pasal 59 hingga 63 dari Peraturan Lisensi Klub yang diterbitkan oleh CAF, klub memiliki batas waktu hingga 31 Maret untuk membuktikan bahwa tidak ada utang tetap yang menunggak, dan jika ternyata ada utang, klub diberi masa tenggang selama dua bulan, yaitu hingga 31 Mei, untuk membuktikan bahwa utang tersebut telah dilunasi atau telah mencapai kesepakatan dengan kreditor, atau bahwa gugatan masih dalam proses (jika putusan sedang diajukan banding)."

    Dia menambahkan, "Yang dimaksud dengan utang tetap adalah utang yang telah diputuskan oleh pengadilan yang berwenang dan menjadi final. Putusan tersebut tidak dianggap final jika ada putusan mengenai hak pemain yang diajukan banding oleh klub ke pengadilan yang berwenang; oleh karena itu, CAF tidak berhak menahan pemberian lisensi kepada klub dalam kasus ini."

    Pengacara internasional tersebut menjelaskan bahwa Zamalek memiliki waktu hingga 31 Mei (bertepatan dengan Minggu depan) sebagai batas akhir untuk membuktikan bahwa mereka telah melunasi jumlah yang terutang atau membuktikan telah mencapai kesepakatan mengenai penjadwalan utang atau penundaan tanggal pembayarannya; jika tidak, mereka tidak akan mendapatkan lisensi untuk berpartisipasi dalam Liga Champions Afrika atau turnamen lain yang diselenggarakan oleh CAF.

    Dia juga menyebutkan bahwa peraturan lisensi klub yang dikeluarkan oleh CAF menetapkan aturan ketat untuk memastikan klub-klub melunasi utang mereka, baik kepada pemain, klub lain, konfederasi kontinental itu sendiri, maupun otoritas pajak di negara tersebut.

    • Iklan

  • Tidak ada pengecualian

    Ketika ditanya mengenai pernyataan Suleiman, yang mengatakan melalui saluran televisi Mesir "ON" bahwa Abu Rida akan turun tangan untuk menyelesaikan krisis Zamalek secara damai, mengingat statusnya sebagai salah satu perwakilan Mesir di kompetisi kontinental, Charbel menegaskan bahwa tidak boleh ada pengecualian, dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis ini adalah dengan melunasi utang yang menumpuk atau mencapai kesepakatan penyelesaian.

    Sharbel menambahkan, dalam pernyataannya kepada Koora, "Saya rasa yang dimaksudnya adalah menengahi antara para pemain yang memiliki utang dan klub Zamalek untuk mencapai penyelesaian secara damai terkait hak-hak para pemain, sehingga Zamalek dapat memperoleh lisensi."

  • Akhir Mei atau Juni?

    Ketika ditanya mengenai batas waktu terakhir bagi Zamalek untuk memberikan jaminan penyelesaian utangnya agar dapat berpartisipasi di kompetisi tingkat benua, pakar hukum tersebut menjelaskan, "Pada dasarnya, batas waktu terakhir adalah 31 Mei setiap tahun, namun batas waktu tersebut dapat diperpanjang berdasarkan Pasal 68 dan 69 dari Peraturan Lisensi Klub yang dikeluarkan oleh CAF."

    Dia menambahkan, "Pasal 68 dari Peraturan Lisensi Klub memberikan kebebasan yang luas kepada Komite Eksekutif Konfederasi Afrika untuk mengambil keputusan terkait penyelenggaraan kompetisi antar klub jika tidak ada ketentuan hukum yang mengatur, dan hal ini berlaku untuk perpanjangan batas waktu yang berakhir pada 31 Mei."

    Laporan media Mesir menyebutkan bahwa CAF telah memberitahu klub-klub tentang perpanjangan batas waktu hingga akhir Juni mendatang.

    Sharbel melanjutkan, "Komite Eksekutif dapat memperpanjang batas waktu, tetapi dengan syarat adanya keadaan yang membenarkannya, bukan semata-mata atas kehendaknya, karena keputusan perpanjangan tersebut dapat diajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS)."

  • FC-PORTO-vs-AL-AHLY-FC-FIFA-CLUB-WORLD-CUP-2025AFP

    Bagaimana dengan Al-Ahly?

    Ketika ditanya apakah Al-Ahly, sesuai dengan berita yang beredar, berhak mengajukan permohonan kepada CAF untuk berpartisipasi menggantikan Zamalek karena kasus-kasus yang masih tertunda, atau menolak pemberian lisensi kepada rivalnya dengan alasan apa pun, jawaban sang pakar sangat jelas.

    Dia mengatakan kepada Koora, "Permohonan harus diajukan ke Komite Lisensi Federasi Sepak Bola Mesir berdasarkan Pasal 5 Peraturan Lisensi Klub yang dikeluarkan oleh CAF."

    Mengenai pengganti Zamalek jika gagal memenuhi syarat partisipasi di Liga Champions Afrika, Charbel mencatat bahwa Komite Penyelenggara Kompetisi Klub CAF lah yang berwenang memutuskan hal ini, sesuai peraturan.

    Mengenai apakah Al-Ahly, yang finis di posisi ketiga liga, akan berpartisipasi dalam turnamen bersama Pyramids, yang finis di posisi kedua, menggantikan Zamalek, ia menjawab, "Ya, wajar jika klub dengan peringkat terdekat yang memenuhi syarat ikut serta, karena itu adalah solusi yang paling adil asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan."

    Dia menambahkan, "Jika suatu federasi tidak memiliki klub yang memenuhi syarat, maka negara tersebut tidak akan diwakili oleh klub mana pun di turnamen tersebut. Hal ini terjadi pada musim 2024-2025 ketika tidak ada klub dari Gambia yang berpartisipasi dalam kompetisi CAF."

    Mengenai nasihatnya bagi klub-klub Arab untuk menghindari sanksi larangan pendaftaran, pengacara asal Lebanon tersebut mengatakan, “Klub tidak boleh menandatangani kontrak yang melebihi kemampuan finansialnya, serta harus memiliki pengacara olahraga internasional yang mendampingi klub setiap hari untuk memantau semua detail kontrak dan potensi sengketa, serta berupaya menemukan solusi damai yang adil bagi semua pihak.”