Berita eksklusif untuk Koora... Apakah Zamalek akan mendapat pengecualian untuk berlaga di kompetisi Afrika, dan bagaimana sikap Al Ahly?

Sikap klub Mesir, Zamalek, terkait partisipasi mereka di musim depan Liga Champions Afrika memunculkan banyak pertanyaan, terutama karena klub tersebut sedang menghadapi sanksi larangan pendaftaran dalam 18 kasus di Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), yang menghalangi mereka untuk mendapatkan lisensi partisipasi di kompetisi kontinental sesuai dengan peraturan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF).

Zamalek berhasil meraih gelar Liga Utama Mesir pada musim lalu, untuk pertama kalinya sejak musim 2021-2022, sehingga kembali berpartisipasi di Liga Champions, kompetisi klub terkuat di Afrika.

Meskipun menghadapi berbagai masalah, Tharwat Suweilam, anggota Asosiasi Klub Mesir, mengeluarkan pernyataan mengejutkan bahwa Hani Abu Rida, Presiden Federasi Sepak Bola Mesir, akan menggunakan koneksinya untuk memastikan partisipasi tim putih dalam turnamen tersebut, yang memicu spekulasi mengenai cara hukum untuk menyelesaikan krisis ini.

Kooora meminta pendapat ahli hukum dan pengacara internasional asal Lebanon, Ralph Charbel, untuk mengetahui posisi Zamalek terkait partisipasi dalam turnamen kontinental tersebut, serta apakah Al Ahly, yang menempati posisi ketiga di Liga Mesir, dapat berpartisipasi menggantikan rivalnya.