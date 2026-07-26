Berita campur aduk bagi Lisandro Martinez dan Matthijs de Ligt seiring dirilisnya kabar terbaru mengenai cedera yang dialami kedua bek tengah Manchester United tersebut

Manchester United optimis bahwa Martinez akan siap bermain dalam laga pembuka Liga Premier melawan Hull City, menurut The National News.

Bek asal Argentina ini sempat menimbulkan kekhawatiran saat ia meninggalkan lapangan pada final Piala Dunia sambil memegangi paha kirinya, yang memicu kekhawatiran akan absennya yang cukup lama. Namun, staf medis klub meyakini masalah tersebut tidak serius, dan pemain berusia 28 tahun ini diperkirakan akan kembali bergabung dengan skuad setelah masa istirahat yang diperpanjang pasca turnamen.

Martinez tetap menjadi bagian penting dalam skema Carrick, dan ketersediaannya memberikan dorongan signifikan bagi tim yang akan kembali berlaga di Liga Champions. Meskipun ada sorotan dari para penggemar terkait riwayat cederanya belakangan ini, mantan pemain Ajax ini dipastikan akan memainkan peran penting saat United berusaha memperbaiki posisi ketiga yang mereka raih pada musim lalu.