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Berita campur aduk bagi Lisandro Martinez dan Matthijs de Ligt seiring dirilisnya kabar terbaru mengenai cedera yang dialami kedua bek tengah Manchester United tersebut
Martinez mendapat dorongan menjelang laga pembuka musim
Manchester United optimis bahwa Martinez akan siap bermain dalam laga pembuka Liga Premier melawan Hull City, menurut The National News.
Bek asal Argentina ini sempat menimbulkan kekhawatiran saat ia meninggalkan lapangan pada final Piala Dunia sambil memegangi paha kirinya, yang memicu kekhawatiran akan absennya yang cukup lama. Namun, staf medis klub meyakini masalah tersebut tidak serius, dan pemain berusia 28 tahun ini diperkirakan akan kembali bergabung dengan skuad setelah masa istirahat yang diperpanjang pasca turnamen.
Martinez tetap menjadi bagian penting dalam skema Carrick, dan ketersediaannya memberikan dorongan signifikan bagi tim yang akan kembali berlaga di Liga Champions. Meskipun ada sorotan dari para penggemar terkait riwayat cederanya belakangan ini, mantan pemain Ajax ini dipastikan akan memainkan peran penting saat United berusaha memperbaiki posisi ketiga yang mereka raih pada musim lalu.
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De Ligt belum menunjukkan tanda-tanda akan segera kembali
Meskipun kabar mengenai Martinez cukup menggembirakan, situasi seputar De Ligt lebih rumit. Pemain timnas Belanda tersebut belum pernah tampil untuk klub sejak November lalu dan akibatnya absen di Piala Dunia setelah menjalani prosedur korektif untuk mengatasi masalah punggung yang berkepanjangan. The National News melaporkan bahwa De Ligt tidak akan kembali ke skuad setidaknya hingga musim gugur nanti seiring berlanjutnya proses pemulihannya.
Aktivitas transfer dan perkuatan lini tengah
Manchester United telah aktif di bursa transfer untuk mengatasi ketidakseimbangan yang dirasakan dalam skuad. Klub ini berhasil mendatangkan Andrey Santos dari Chelsea dengan biaya transfer sebesar £48 juta, sekaligus merekrut Youri Tielemans dari Aston Villa dengan mengaktifkan klausul pelepasannya.
Klub ini juga dilaporkan sedang menjajaki pasar untuk mencari bek kiri baru guna memberikan persaingan bagi Luke Shaw. Lewis Hall dari Newcastle United muncul sebagai target utama, meskipun United waspada terhadap biaya transfer yang sangat tinggi yang saat ini diminta di pasar domestik.
- Getty
Masa depan Rashford dan kedalaman skuad
Lini serang juga tetap menjadi sorotan, terutama situasi yang melibatkan Marcus Rashford. Setelah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Barcelona, pemain berusia 28 tahun ini kini tampaknya semakin mungkin kembali ke United untuk musim baru. Klub raksasa Catalan itu tidak menggunakan opsi untuk merekrutnya secara permanen, dan mengingat gaji Rashford yang cukup besar, hanya sedikit klub lain yang memiliki kekuatan finansial untuk memfasilitasi transfer tersebut.
Kedalaman skuad akan menjadi hal yang sangat penting saat United menjalani empat kompetisi musim ini. Para pemain muda seperti Leny Yoro dan Ayden Heaven diharapkan dapat menjadi pengganti di jantung pertahanan selama De Ligt absen.
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