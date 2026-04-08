Masih jauh dari 100 persen! Perubahan baru di FC Bayern München mempersulit penanganan Jamal Musiala

Selama bertahun-tahun, pendapat di FC Bayern München terbelah mengenai fluktuasi performa Serge Gnabry. Sebagai salah satu pemain kunci dalam laju kemenangan pada tahun 2020, penyerang ini menunjukkan kemampuannya, namun dalam lima musim berikutnya ia seringkali gagal memenuhi standar yang ia tetapkan sendiri dan sejak 2023 selalu disebut-sebut sebagai kandidat untuk dijual.
Tuduhan yang terus-menerus dilontarkan: Gnabry kurang konsisten. Setelah dua atau tiga minggu yang bagus, jam bisa disetel kembali setelah masa penurunan performa yang berkepanjangan atau cedera. Kemungkinan bahwa setelah fase-fase yang kuat, tiba-tiba segalanya tidak berjalan sama sekali, selalu besar. Selain itu, tubuhnya sering bermasalah; masa delapan tahunnya di Munich selalu ditandai dengan naik-turun kesehatan. Begitu pula musim panas lalu, ketika kembali beredar rumor tentang perpisahan.
Gnabry sendiri, di sisi lain, selalu merujuk pada kontraknya hingga akhir musim dan bersikeras untuk tetap tinggal. Apa yang awalnya disambut dengan keraguan baik di kalangan pakar maupun para penggemar, kini ternyata menjadi keberuntungan. Situasinya telah berbalik 180 derajat! Ia tak diragukan lagi termasuk di antara pemenang terbesar musim ini.
Lebih dari sekadar kebetulan yang membahagiakan! Serge Gnabry telah menemukan jati dirinya yang baru
Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang memainkan peran penting. Gnabry diuntungkan oleh keputusan transfer yang cukup berisiko pada musim panas lalu dan pada dasarnya langsung mendapatkan posisi starter di awal musim. Setelah kepergian Leroy Sane, Kingsley Coman, dan Thomas Müller, serta cedera parah yang dialami Jamal Musiala di Piala Dunia Antarklub, hanya Luis Diaz yang didatangkan sebagai pemain serang baru. Selain itu, remaja Lennart Karl mendapat kepercayaan sebagai cadangan Michael Olise di sayap kanan.
Gnabry mengisi posisi kosong di nomor sepuluh dan memanfaatkan peluangnya dengan cara yang mengesankan. Sementara lima kontribusi gol dalam lima pertandingan pertama musim ini oleh sebagian orang kembali dianggap sebagai momen sesaat yang akan berlalu, kali ini situasinya sangat berbeda. Pemain berusia 30 tahun itu terus tampil konsisten, memperkuat ambisinya untuk menjadi pemain inti, dan bahkan menandatangani kontrak baru berdurasi dua tahun pada Februari, meskipun dengan gaji yang sedikit lebih rendah. Sementara itu, Leon Goretzka tidak ditawari perpanjangan kontrak.
"Serge Gnabry telah tumbuh bersama FC Bayern dan termasuk salah satu pilar utama tim ini – baik di lapangan maupun di ruang ganti, dia sangat penting," kata Direktur Olahraga Max Eberl dengan tepat saat perpanjangan kontrak tersebut. Tingkat absennya yang rendah musim ini juga berperan dalam hal ini. Ia hanya absen empat kali dari skuad, dan sebanyak itu pula ia tidak diturunkan karena manajemen beban. Betapa luar biasanya hal ini, ditunjukkan oleh hari-hari absennya dalam lima tahun sebelumnya. Gnabry harus absen 20 kali karena berbagai alasan dan akibatnya melewatkan total 65 pertandingan untuk klub dan tim nasional.
Secara penampilan pun ada perubahan. Gnabry, yang di luar lapangan sering menuai kritik karena busananya yang ekstravaganza, kini mengenakan ikat kepala putih yang mencolok sejak musim ini. Namun, yang jauh lebih penting daripada ciri khas barunya adalah fakta bahwa Gnabry telah "menemukan kembali dirinya" di bawah asuhan pelatih Vincent Kompany. Pada musim perdananya, pelatih asal Belgia itu, seperti pendahulunya, masih lebih sering menempatkannya sebagai pemain sayap. Baru pada akhir musim yang tidak terlalu berarti, ketika gelar juara hanya bisa diragukan secara matematis, ia ditempatkan di posisi tengah. Bahkan saat tersingkir di perempat final Liga Champions melawan Inter Milan, ia tetap ditempatkan di sayap.
Serge Gnabry akhirnya tampil konsisten: "Untungnya kami telah memperpanjang kontraknya"
Beberapa bulan kemudian, dapat disimpulkan bahwa Gnabry telah menguasai peran barunya sebagai penyerang bebas di belakang Harry Kane. Peran itu bahkan seolah-olah dibuat khusus untuknya. "Serge luar biasa, sangat hebat. Untungnya kami telah memperpanjang kontraknya," kata Joshua Kimmich setelah Gnabry mencetak dua gol melawan Union Berlin tepat sebelum jeda internasional. Kompany memuji: "Dia sama bagusnya dengan penyerang kami yang lain. Sejujurnya, saya selalu senang berbicara positif tentang Serge, bahkan lebih dari yang lain."
Biasanya bersiap di garis pertahanan lawan, Gnabry terus mencari celah ke ruang di belakangnya, sementara penyerang Inggris itu sering turun ke lini tengah untuk mengatur permainan—atau mencari peluang mencetak gol. Namun, pada momen-momen tertentu, Gnabry juga sendiri menerobos dengan kekuatan dari belakang. Betapa sulitnya bertahan melawan permainan yang terus berganti-ganti ini, juga dirasakan oleh Real Madrid saat kekalahan 2-1 dari Munich.
Gol 1-0 tercipta dari kombinasi antara Kane yang berada di ruang tengah dan Gnabry yang berada di dekat pusat, yang kemudian memberikan umpan terobosan kepada Diaz pada momen yang tepat. Gol 2-0 adalah tendangan datar yang akurat dari pemain Inggris tersebut, sementara Gnabry setidaknya mengalihkan perhatian pertahanan Los Blancos dengan pergerakan diagonal yang menembus barisan pertahanan. Bersama Olise, dinamika kuartet penyerang ini saat ini menjadi yang terbaik di Eropa.
Hal ini membuat semakin sulit bagi Musiala untuk mendapatkan tempat di starting eleven dalam pertandingan-pertandingan penting. Terlebih lagi, Karl juga sudah tidak sabar dan saat ini berada di depan sang pemain berbakat berkat penampilannya yang konsisten. Penampilan Musiala di Bernabeu setelah masuk menggantikan Gnabry pada menit ke-69 hampir bisa dibilang sangat menggambarkan situasinya.
FC Bayern: Jamal Musiala masih jauh dari kondisi 100 persen
Sebagian besar pertandingan seolah-olah berlalu begitu saja bagi pemain berusia 23 tahun itu. Ia menyia-nyiakan dua peluang serangan balik yang menjanjikan dan hanya menyentuh bola sepuluh kali. Salah satu sentuhannya itu pun menjadi gambaran bahwa Musiala masih jauh dari kondisi 100 persen. Dari posisi terbaik, ia seharusnya bisa mencetak gol penentu 3-1 menjelang akhir pertandingan dan dengan demikian menghilangkan "bulu" yang menjadi bahan perbincangan dari kesuksesan Bayern. "Pada akhirnya, kami memiliki beberapa peluang yang seharusnya bisa kami konversi," kata Gnaby dan menekankan: "Mungkin kami bisa memainkannya sedikit lebih baik di akhir, lalu kami bisa mengakhiri pertandingan."
Pada akhirnya, tentu saja bukan hanya karena peluang Musiala ini bahwa Bayern akhirnya tampil di bawah ekspektasi xG mereka sebesar 2,92 dan melewatkan kesempatan untuk memastikan kemenangan. Namun, saat ini Musiala memang tidak memiliki alasan yang cukup untuk berada di lapangan pada saat-saat krusial.
Ketidakpastian yang terasa ini sepenuhnya wajar setelah beberapa minggu penuh dengan kemunduran. Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Eberl sebelum keberangkatan ke Madrid. "Ini bukan cedera yang bisa sembuh begitu saja," jelasnya, dan menambahkan: "Ada banyak aspek fisik di dalamnya, tetapi jiwa dan psikis juga turut berperan." Selain itu, ia juga menyinggung berbagai hambatan setelah kembalinya Musiala pada Januari, terutama setelah pertandingan melawan Atalanta Bergamo. "Perekat di pergelangan kaki" menjadi masalahnya—hal yang cukup rumit, karena: "Tidak semuanya sempurna dan tanpa cacat, melainkan juga melibatkan operasi dan kondisi yang terganggu."
Oleh karena itu, upaya untuk memberikan Musiala sebanyak mungkin kesempatan untuk kembali ke performa terbaiknya pun dapat dimengerti. "Tentu saja dia baru saja melewati masa-masa sulit. Dia membutuhkan kepercayaan diri," kata Lothar Matthäus dengan tepat dalam kapasitasnya sebagai pakar Sky Austria pada hari Selasa. Dia belum bisa berada "dalam kondisi seperti ini tanpa ritme permainan." Namun, pemain dengan rekor penampilan terbanyak untuk tim nasional itu juga mengakui: "Bagi Musiala, penampilan ini di lapangan datang terlalu dini secara permainan, tetapi mungkin dia membutuhkan pertandingan-pertandingan ini untuk kembali merasa penting bagi tim di lapangan, bahwa pelatih memberikan kepercayaan padanya."
Statistik luar biasa dari Serge Gnabry - Jamal Musiala hanya bisa berperan sebagai penantang
Kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan Musiala, terutama menjelang Piala Dunia. Karena ia juga absen dalam pemusatan latihan bulan Maret akibat rasa sakit di pergelangan kakinya, skema serangan Julian Nagelsmann sudah cukup solid. Kai Havertz dan Florian Wirtz sudah pasti masuk starting line-up. Nick Woltemade dan Leroy Sane masing-masing sekali menjadi starter, sementara Karl sekali lagi bersinar sebagai pemain pengganti. Dan Gnabry? Ia juga dua kali diturunkan sejak awal, keduanya sebagai pemain bebas di belakang ujung tombak.
Hal ini menyebabkan bahkan Wirtz, yang juga sedang dalam performa terbaiknya, harus pindah ke sayap kiri. "Serge sedang dalam performa yang sangat baik – karena berbagai alasan. Dia sangat bugar, dia juga diuntungkan oleh situasi cedera di mana kami tidak memiliki banyak pemain yang tersedia untuk posisi tersebut. Dengan begitu, dia bisa bermain dengan bebas dan merasa nyaman," kata pelatih tim nasional Jerman itu pada bulan Oktober.
Hal itu tidak berubah. Seberapa besar Gnabry dapat memperkaya tim nasional Jerman dalam peran tersebut, ia buktikan kembali dengan gol dan assistnya melawan Swiss. Itu adalah kontribusi gol kelima dan keenamnya sejak dimulainya kualifikasi Piala Dunia pada September tahun lalu. Bahwa Gnabry telah layak mendapatkan tempat reguler dan tidak ada jalan lain selain memainkannya, tercermin dalam statistik menarik lainnya.
Kecuali penyerang tengah, Gnabry membutuhkan menit bermain paling sedikit di antara semua pemain serang Jerman untuk mencetak gol. Hampir setiap 90 menit, Gnabry terlibat langsung dalam gol untuk Bayern dan timnas Jerman pada musim ini. Ia telah mencatatkan 27 kontribusi gol dalam 44 penampilan, sebagian besar di antaranya tidak bermain penuh.
Ngomong-ngomong, Karl berada di posisi kedua dalam peringkat tersebut, yang memastikan timnya merayakan gol setiap 109 menit. Semua ini bukanlah kabar baik bagi Musiala - dan membuat hidup Kompany serta Nagelsmann sulit untuk memberinya peran lebih dari sekadar penantang. Meskipun demikian, Musiala mungkin sudah senang bisa bermain tanpa rasa sakit lagi.
Serge Gnabry: Statistik penampilan untuk FC Bayern München dan Tim Nasional Jerman musim ini
Statistik FC Bayern München Tim Nasional Jerman Pertandingan 36 8 Gol 10 4 Assist 11 2 Menit bermain 1.980 573