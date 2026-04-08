Masih jauh dari 100 persen! Perubahan baru di FC Bayern München mempersulit penanganan Jamal Musiala

Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang memainkan peran penting. Gnabry diuntungkan oleh keputusan transfer yang cukup berisiko pada musim panas lalu dan pada dasarnya langsung mendapatkan posisi starter di awal musim. Setelah kepergian Leroy Sane, Kingsley Coman, dan Thomas Müller, serta cedera parah yang dialami Jamal Musiala di Piala Dunia Antarklub, hanya Luis Diaz yang didatangkan sebagai pemain serang baru. Selain itu, remaja Lennart Karl mendapat kepercayaan sebagai cadangan Michael Olise di sayap kanan.

Gnabry mengisi posisi kosong di nomor sepuluh dan memanfaatkan peluangnya dengan cara yang mengesankan. Sementara lima kontribusi gol dalam lima pertandingan pertama musim ini oleh sebagian orang kembali dianggap sebagai momen sesaat yang akan berlalu, kali ini situasinya sangat berbeda. Pemain berusia 30 tahun itu terus tampil konsisten, memperkuat ambisinya untuk menjadi pemain inti, dan bahkan menandatangani kontrak baru berdurasi dua tahun pada Februari, meskipun dengan gaji yang sedikit lebih rendah. Sementara itu, Leon Goretzka tidak ditawari perpanjangan kontrak.

"Serge Gnabry telah tumbuh bersama FC Bayern dan termasuk salah satu pilar utama tim ini – baik di lapangan maupun di ruang ganti, dia sangat penting," kata Direktur Olahraga Max Eberl dengan tepat saat perpanjangan kontrak tersebut. Tingkat absennya yang rendah musim ini juga berperan dalam hal ini. Ia hanya absen empat kali dari skuad, dan sebanyak itu pula ia tidak diturunkan karena manajemen beban. Betapa luar biasanya hal ini, ditunjukkan oleh hari-hari absennya dalam lima tahun sebelumnya. Gnabry harus absen 20 kali karena berbagai alasan dan akibatnya melewatkan total 65 pertandingan untuk klub dan tim nasional.

Secara penampilan pun ada perubahan. Gnabry, yang di luar lapangan sering menuai kritik karena busananya yang ekstravaganza, kini mengenakan ikat kepala putih yang mencolok sejak musim ini. Namun, yang jauh lebih penting daripada ciri khas barunya adalah fakta bahwa Gnabry telah "menemukan kembali dirinya" di bawah asuhan pelatih Vincent Kompany. Pada musim perdananya, pelatih asal Belgia itu, seperti pendahulunya, masih lebih sering menempatkannya sebagai pemain sayap. Baru pada akhir musim yang tidak terlalu berarti, ketika gelar juara hanya bisa diragukan secara matematis, ia ditempatkan di posisi tengah. Bahkan saat tersingkir di perempat final Liga Champions melawan Inter Milan, ia tetap ditempatkan di sayap.