Penyerang Mesir itu menampilkan performa penentu kemenangan dengan dua gol dalam tiga menit untuk menuntaskan comeback Manchester City atas Atletico.

Merefleksikan peluang-peluang yang terbuang dan proses terciptanya gol-golnya, Marmoush mengatakan kepada saluran media resmi klub: "Saya punya tiga, empat peluang saat Savinho dan Semenyo melakukan dribel lalu mengirim bola, dan saya tidak ada di sana. Jadi pada babak kedua, yang ada di kepala saya hanyalah melakukan pergerakan dan berada di sana, dan mereka melakukan tugas mereka, dan kami menang, rasanya sangat, sangat menyenangkan."

Menyoroti bagaimana kemenangan itu menjadi bekal untuk laga resmi Manchester City berikutnya, Marmoush menambahkan: "Saya sangat menikmatinya. Jelas, sebagai seorang striker, itu memberi Anda kepercayaan diri, dan membuat Anda mengalir dalam ritme, dan saya hanya harus menceploskan bola ke gawang, dan saya ingin berterima kasih kepada [Antoine], tentu saja, dan ya, itu memberi saya kepercayaan diri di pramusim. Rasanya menyenangkan, berikutnya adalah Community Shield."