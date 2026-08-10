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'Berikutnya adalah Community Shield' - Omar Marmoush menegaskan lagi setelah dua gol ke gawang Atletico saat Manchester City mengalihkan fokus ke Arsenal
Dwigol Marmoush menenggelamkan Atletico
Man City menutup tur pramusim mereka di Asia dengan kemenangan 3-1 atas Atletico di Seoul World Cup Stadium. Sempat tertinggal lewat gol Dominguez yang berusia 16 tahun, Manchester City bangkit pada babak kedua melalui dua gol cepat Marmoush setelah menerima assist dari Antoine Semenyo. Ait-Nouri kemudian memastikan kemenangan pada masa injury time setelah menyambar umpan terobosan Divin Mubama.
- AFP
Marmoush memuji penampilannya di tur
Penyerang Mesir itu menampilkan performa penentu kemenangan dengan dua gol dalam tiga menit untuk menuntaskan comeback Manchester City atas Atletico.
Merefleksikan peluang-peluang yang terbuang dan proses terciptanya gol-golnya, Marmoush mengatakan kepada saluran media resmi klub: "Saya punya tiga, empat peluang saat Savinho dan Semenyo melakukan dribel lalu mengirim bola, dan saya tidak ada di sana. Jadi pada babak kedua, yang ada di kepala saya hanyalah melakukan pergerakan dan berada di sana, dan mereka melakukan tugas mereka, dan kami menang, rasanya sangat, sangat menyenangkan."
Menyoroti bagaimana kemenangan itu menjadi bekal untuk laga resmi Manchester City berikutnya, Marmoush menambahkan: "Saya sangat menikmatinya. Jelas, sebagai seorang striker, itu memberi Anda kepercayaan diri, dan membuat Anda mengalir dalam ritme, dan saya hanya harus menceploskan bola ke gawang, dan saya ingin berterima kasih kepada [Antoine], tentu saja, dan ya, itu memberi saya kepercayaan diri di pramusim. Rasanya menyenangkan, berikutnya adalah Community Shield."
Maresca beradaptasi setelah Pep
Fokus City kini sepenuhnya beralih ke laga mendatang melawan Arsenal seiring skuad beradaptasi dengan kehidupan di bawah manajer baru Maresca.
Menjelaskan bagaimana skuad mulai menguasai sistem taktik setelah era Pep Guardiola sambil merefleksikan tur Asia mereka, Marmoush mengungkapkan: "Kami mencoba mempelajari taktik baru, pola-pola permainan, dan apa yang diminta pelatih dari kami, dan saya pikir kami mulai memahaminya. Jelas, setelah 10 tahun, apa yang dilakukan Pep di sini luar biasa. Tidak mudah setelah perubahan ini, tetapi kami telah melakukannya dengan sangat baik, dan kami akan pulang dan terus melanjutkannya.
"Musim panas ini luar biasa. Saya juga baru menikah, jadi saya mengalami hari-hari terbaik dalam hidup saya dan rasanya luar biasa bisa kembali. Budaya di sini sangat menyenangkan. Saya ingin berterima kasih kepada semua penggemar atas dukungan luar biasa ini. Saya merasakan kehangatannya. Kami semua merasakannya. Stadion penuh hari ini. Budaya mereka luar biasa. Makanannya. Saya suka makanan mereka, dan kami menjalani beberapa pekan yang luar biasa."
- (C)Getty Images
Community Shield menguji kesiapan
City kini mengalihkan seluruh fokus mereka ke Community Shield melawan juara Premier League Arsenal di Principality Stadium, Cardiff, pada Minggu, 16 Agustus. Laga ini memberi peluang besar bagi Maresca untuk memberikan menit bermain kepada para pemain kunci yang absen dari tur Asia setelah Piala Dunia, termasuk Erling Haaland dan Elliot Anderson. Duel melawan Arsenal akan menjadi tolok ukur nyata kesiapan City sebelum kampanye liga dimulai.
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