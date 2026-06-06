Berikan Beragam Warna, Dua Buku Baru Jurnalis Senior Ajak Pembaca Menyelami Realita Lapangan Hijau

Acara peluncuran buku ini dikemas dalam bentuk talkshow yang dihadiri oleh dua narasumber, yaitu Sapto Haryo Rajasa, jurnalis olahraga senior dan komentator sepak bola, serta akademisi dan peneliti media/komunikasi olahraga Meistra Budiasa.

Sepasang buku ini merupakan rangkuman dari perjalanan panjang dan dedikasi Adi selama dua dekade meliput dinamika lapangan hijau, baik di kancah domestik maupun internasional. Materi dalam kedua buku tersebut dikurasi dan disaring dari total sekitar 3.534 artikel yang pernah ia tulis di lembar Harian Kompas.

Adi membagi kisahnya dalam dua buku. Buku pertama, Ragam Warna Sepak Bola, berfokus pada dokumentasi sepak bola nasional dan internasional. Sementara buku kedua yang berjudul Sepak Bola Kita Semua, membawa pembaca bertualang ke panggung elite dunia.