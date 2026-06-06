Istimewa
Berikan Beragam Warna, Dua Buku Baru Jurnalis Senior Ajak Pembaca Menyelami Realita Lapangan Hijau
Perjalanan Dua Dekade
Acara peluncuran buku ini dikemas dalam bentuk talkshow yang dihadiri oleh dua narasumber, yaitu Sapto Haryo Rajasa, jurnalis olahraga senior dan komentator sepak bola, serta akademisi dan peneliti media/komunikasi olahraga Meistra Budiasa.
Sepasang buku ini merupakan rangkuman dari perjalanan panjang dan dedikasi Adi selama dua dekade meliput dinamika lapangan hijau, baik di kancah domestik maupun internasional. Materi dalam kedua buku tersebut dikurasi dan disaring dari total sekitar 3.534 artikel yang pernah ia tulis di lembar Harian Kompas.
Adi membagi kisahnya dalam dua buku. Buku pertama, Ragam Warna Sepak Bola, berfokus pada dokumentasi sepak bola nasional dan internasional. Sementara buku kedua yang berjudul Sepak Bola Kita Semua, membawa pembaca bertualang ke panggung elite dunia.
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Apa Yang Dikatakan?
Dalam acara peluncuran tersebut, Adi mengungkapkan alasannya menyatukan seluruh tulisannya ke dalam sebuah buku, dan langsung membagi menjadi dua buku sekaligus.
"Kata Jakob sebagai pendiri Kompas, menerbitkan buku itu adalah mahkota karya wartawan sehingga siapa pun, tentu wartawan Kompas termasuk saya dalam hal ini, itu tentu pasti ingin menerbitkan buku," tutur Adi.
Setelah melakukan riset, dari tulisan yang pertama sejak 2005 dan terkumpul lebih dari 3500 artikel, yang dikurasi dalam waktu satu tahun akhirnya semua itu dirangkum ke dalam dua buku.
"Kalau dijadikan satu tetap akhirnya akan menjadi terlalu tebal sehingga akhirnya dipecah menjadi dua buku, jadi dua buku ini bukan sok-sokan, tapi karena memang strategi bahwa supaya buku ini mudah dibawa saja, itu tidak terlalu lebar dan kemudian membaca satu halaman, dua halaman itu cepat gitu," tambahnya.
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Menyentuh Sisi Humanis
Sapto Haryo Rajasa menilai pengalaman dua dekade meliput sepakbola merupakan sebuah hal yang istimewa. Dan menariknya banyak tulisan itu menyentuh sisi humanis, sebuah sudut pandang yang jarang disentuh media lain
"Tulisan Mas Adi tentang sepak bola itu mahal banget pastinya. Kita besar di KG, pasti kita akan memberikan sesuatu yang tidak terulas ke banyak media. Kita cari sisi lainnya, kita cari sisi humanisnya, dan itu yang paling melekat pada publik. Dengan ini pastinya yang suka dengan sisi humanis akan terhibur dengan buku ini," kata Sapto.
"Buku ini sangat detail dengan pengalaman Mas Adi meliput tentang sepakbola, dari sisi teknis dan semuanya. Saya akan rekomendasikan buku ini kepada mahasiswa kalau ingin melihat bagaimana dunia jurnalisme olahraga," sambung Meistra Budiasa.