Derek McInnes menghadapi laga terbesar pada awal masa jabatannya bersama Rangers saat klub Glasgow itu menjamu rival sengit Celtic pada perempat-final Premier Sports Cup, Minggu. Legenda klub Graeme Souness menyebut bentrokan Old Firm pertama musim ini sebagai peluang vital untuk mengirim pernyataan.

Setelah memulai musim dengan hasil imbang melawan Dundee United dan kalah dari Hibernian, Rangers berhasil membalikkan performa domestik mereka dengan empat kemenangan beruntun di Premiership.

Setelah juga tersingkir dari kualifikasi Conference League oleh klub Ceko Jablonec lewat adu penalti, mengamankan tempat di semi-final domestik tetap menjadi hal yang paling utama.