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'Beri dukungan kepada kami, bukan menekan kami!' - Bagaimana Derek McInnes berencana memanfaatkan 50.000 suporter Rangers sebagai senjata melawan Celtic
McInnes bersiap menjalani debut derbi sebagai manajer
Derek McInnes menghadapi laga terbesar pada awal masa jabatannya bersama Rangers saat klub Glasgow itu menjamu rival sengit Celtic pada perempat-final Premier Sports Cup, Minggu. Legenda klub Graeme Souness menyebut bentrokan Old Firm pertama musim ini sebagai peluang vital untuk mengirim pernyataan.
Setelah memulai musim dengan hasil imbang melawan Dundee United dan kalah dari Hibernian, Rangers berhasil membalikkan performa domestik mereka dengan empat kemenangan beruntun di Premiership.
Setelah juga tersingkir dari kualifikasi Conference League oleh klub Ceko Jablonec lewat adu penalti, mengamankan tempat di semi-final domestik tetap menjadi hal yang paling utama.
- Getty Images Sport
Manajer meminta 50.000 suporter menciptakan atmosfer yang tidak bersahabat
Berbicara jelang derby pertamanya di bangku cadangan Ibrox, McInnes menekankan pentingnya persatuan total antara tim dan para suporter. Menyusul keputusan SPFL setelah kerusuhan penonton pada masa lalu, tidak akan ada fans Celtic yang hadir di stadion.
McInnes meminta 50.000 suporter tuan rumah untuk tetap sabar dan memberikan dukungan vokal kepada skuad saat melalui momen-momen sulit.
"Saya pikir kami harus mengajak penonton berada bersama kami," jelas McInnes. "Anda tidak akan menghadapi Celtic dan mendominasi selama 90 menit. Penting bagi kami untuk memanfaatkan dukungan 50.000 orang di belakang kami, mendukung mereka, berada di belakang mereka, dan benar-benar membuat semuanya sesulit mungkin bagi Celtic."
Rekor kandang yang kokoh memberikan kepercayaan diri
Rangers memiliki catatan yang solid pada tahap kompetisi ini, setelah hanya sekali gagal mencapai semifinal Piala Liga dalam satu dekade terakhir. Selain itu, Celtic tidak pernah memenangi laga fase gugur Piala Liga di Govan, dengan kemenangan terakhir mereka di turnamen ini di Ibrox terjadi pada fase grup 1973.
McInnes memiliki rekor pertemuan yang tidak terlalu menonjol melawan Celtic sepanjang kariernya sebagai manajer, dengan memenangi 10 dari 61 pertemuan.
Namun, absennya total suporter tim tamu memberi tuan rumah keuntungan psikologis yang belum pernah terjadi sebelumnya.
- Focus Images
Light Blues membidik tempat krusial di semifinal
Kemenangan pada hari Minggu akan menjadi pernyataan besar bagi McInnes dan menandai perubahan jelas dalam momentum domestik. Dengan frustrasi yang masih terasa terkait tersingkirnya mereka dari kompetisi Eropa, mengalahkan Celtic menawarkan penebusan langsung bagi skuad.
Rangers berupaya memanfaatkan dukungan penuh suporter tuan rumah sejak peluit awal untuk mengendalikan tempo.
Tempat di Hampden Park menanti pemenang, saat Rangers berusaha mengakhiri dominasi Celtic dalam laga piala ini belakangan ini.
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