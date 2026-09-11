Perdana Menteri Maroko Akhannouch telah menyampaikan peringatan keras kepada Fouzi Lekjaa, presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko (RMFF), dengan mendesaknya untuk berhenti memberikan jaminan secara terbuka terkait lokasi final Piala Dunia 2030. Turnamen tersebut, yang menandai seratus tahun kompetisi itu, dijadwalkan akan digelar bersama oleh Maroko, Spanyol, dan Portugal, dengan laga-laga pembuka juga berlangsung di Amerika Selatan untuk menghormati sejarah ajang tersebut.

Seperti dilaporkan oleh BBC Sport, ketegangan muncul setelah Lekjaa secara terbuka menyatakan dalam sebuah acara partai politik bahwa stadion baru di Casablanca akan mendapat 'kehormatan' menjadi tuan rumah laga final. Namun, karena lokasi final masih belum dikonfirmasi FIFA, Perdana Menteri turun tangan untuk mencegah keretakan diplomatik dengan rekan tuan rumah mereka dari Eropa.