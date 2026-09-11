AFP
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'Berhentilah membuat janji!' - PM Maroko turun tangan setelah bos sepak bola mengklaim final Piala Dunia 2030
Gesekan internal terkait rencana Piala Dunia
Perdana Menteri Maroko Akhannouch telah menyampaikan peringatan keras kepada Fouzi Lekjaa, presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko (RMFF), dengan mendesaknya untuk berhenti memberikan jaminan secara terbuka terkait lokasi final Piala Dunia 2030. Turnamen tersebut, yang menandai seratus tahun kompetisi itu, dijadwalkan akan digelar bersama oleh Maroko, Spanyol, dan Portugal, dengan laga-laga pembuka juga berlangsung di Amerika Selatan untuk menghormati sejarah ajang tersebut.
Seperti dilaporkan oleh BBC Sport, ketegangan muncul setelah Lekjaa secara terbuka menyatakan dalam sebuah acara partai politik bahwa stadion baru di Casablanca akan mendapat 'kehormatan' menjadi tuan rumah laga final. Namun, karena lokasi final masih belum dikonfirmasi FIFA, Perdana Menteri turun tangan untuk mencegah keretakan diplomatik dengan rekan tuan rumah mereka dari Eropa.
- Getty
Perdana Menteri menuntut penghormatan diplomatik
Berbicara dalam sebuah rapat umum, Akhannouch jelas dalam penilaiannya terhadap situasi tersebut, dengan mengatakan kepada Lekjaa: "Jangan menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah laga final besar di Maroko sementara kita masih belum membahas masalah ini dengan sekutu kita, Spanyol dan Portugal. Harus ada sedikit rasa hormat, saudara-saudara. Berhentilah menggunakan janji-janji pemilu untuk menjegal kami. Ini adalah urusan besar. Memutuskan di mana final akan digelar adalah persoalan besar."
FIFA belum membuat pengumuman resmi terkait hal tersebut, hanya menyatakan bahwa "keputusan akan dibuat pada waktunya". Sementara negara Afrika Utara itu berupaya keras membawa final ke Afrika untuk pertama kalinya sejak Afrika Selatan menjadi tuan rumah turnamen tersebut pada 2010, otoritas sepak bola Spanyol tetap sama yakinnya bahwa laga puncak itu akan digelar di negara mereka.
Spanyol tetap yakin bisa menjadi tuan rumah
Rafael Louzan, presiden federasi sepak bola Spanyol (RFEF), lantang menyuarakan keyakinannya bahwa Spanyol adalah pilihan paling tepat untuk partai final. "Meski belum ada keputusan yang diambil, saya percaya Spanyol adalah tempatnya karena memang tidak mungkin selain itu," kata Louzan kepada radio Cadena SER. "Seperti yang Anda tahu, saat ini kami adalah juara dunia. Saya yakin kapasitas Spanyol dalam menggelar ajang besar tidak perlu diragukan lagi dan karena itulah realitas menegaskan bahwa final akbar itu tidak bisa dan tidak boleh digelar di tempat lain selain di Spanyol."
Klaim Spanyol diperkuat oleh kesuksesan terbaru tim nasional putra mereka, yang mengalahkan Argentina untuk memastikan gelar Piala Dunia kedua mereka pada musim panas lalu. Dengan infrastruktur kelas dunia yang sudah tersedia, termasuk Santiago Bernabeu yang baru direnovasi di Madrid dan perluasan Spotify Camp Nou milik Barcelona yang masih berlangsung, RFEF merasa mereka berada di posisi lebih unggul dalam negosiasi meski proyek stadion ambisius juga tengah berjalan di Maroko.
- Getty Images Sport
Pertarungan stadion-stadion megah
Dalam upaya mengamankan partai final, Maroko saat ini tengah membangun stadion raksasa berkapasitas 115.000 kursi, yang setelah rampung akan menjadi venue khusus sepak bola terbesar di dunia. Proyek ambisius ini dimaksudkan untuk menyaingi stadion-stadion legendaris di Spanyol.
Jadwal untuk keputusan final tetap fleksibel, seperti terlihat dalam perencanaan Piala Dunia 2026 ketika New Jersey baru dikonfirmasi sebagai tuan rumah final pada awal 2024. Untuk saat ini, pemerintah Maroko tampaknya ingin mengelola ekspektasi dan menjaga hubungan baik dengan Spanyol dan Portugal.
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