"Berharap bisa mencapai levelnya" - Joao Pedro mengaku "terinspirasi besar-besaran" oleh Harry Kane, sementara bintang Chelsea itu menampik perbandingan dengan Didier Drogba

Dalam wawancara bersama dengan TNT Sports dan Lance, João mengungkapkan keinginannya yang kuat untuk mengukuhkan posisinya sebagai penyerang tengah di Stamford Bridge. Pemain berusia 24 tahun itu mengatakan: "Sejak saya bergabung dengan Chelsea, saya sudah sangat jelaskan hal ini karena di Watford saya bermain sebagai nomor 10, juga sebagai nomor 9. Di Brighton pun demikian. Namun sejak datang ke sini, ini adalah sesuatu yang sangat saya perjuangkan – saya ingin bermain hanya sebagai nomor 9."

Untuk menyempurnakan peran ini, ia mengamati dengan cermat para penyerang elit, termasuk bintang Barcelona Robert Lewandowski dan striker Bayern Munich Harry Kane. Pedro berkata: "Saat ini, saya sangat menyukai Kane dan Lewandowski. Saya lebih sering mengikuti Kane karena Premier League dan saya mendapatkan banyak inspirasi darinya."