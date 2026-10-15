Beppe Bergomi, mantan bek Inter dan tim nasional Italia, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport kembali membahas laga Inter-Bruges yang berakhir 3-4, khususnya penampilan Nicolò Tresoldi, penyerang Italia-Jerman berusia 23 tahun yang mencetak tiga dari empat gol tim Belgia itu: "Dia pemain hebat. Namun, jika saya menganalisis gol-golnya: satu dicetak lewat penalti, satu lagi merupakan gol hadiah, dan gol lainnya hanya tinggal didorong masuk. Saya akui dia hebat, tetapi mari kita lihat lebih jauh dari gol-gol itu dan analisis penampilannya."
Getty Images / Calciomercato
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Bergomi: "Tresoldi memang hebat, tetapi satu golnya dicetak lewat penalti, satu gol merupakan hadiah, dan satu lagi hanya ia dorong masuk."
Bergomi menambahkan: "Saya tahu kualitas pemain muda ini, yang kini harus memutuskan apakah akan mewakili Italia atau Jerman. Dia punya kemampuan, tetapi saya tidak tahu apa yang akan dia pilih. Saya justru bertanya-tanya: apa yang dirasakan pemain muda ini di dalam hatinya? Hanya dia yang tahu. Yang saya tahu, lebih baik dia tidak mengambil keputusan semata-mata demi peluang bermain, dengan berpikir, 'mungkin saya pergi ke sana karena bisa lebih sering bermain'. Saya berharap dia melihat ke dalam dirinya dan memilih dengan hati".
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