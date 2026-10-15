Bergomi menambahkan: "Saya tahu kualitas pemain muda ini, yang kini harus memutuskan apakah akan mewakili Italia atau Jerman. Dia punya kemampuan, tetapi saya tidak tahu apa yang akan dia pilih. Saya justru bertanya-tanya: apa yang dirasakan pemain muda ini di dalam hatinya? Hanya dia yang tahu. Yang saya tahu, lebih baik dia tidak mengambil keputusan semata-mata demi peluang bermain, dengan berpikir, 'mungkin saya pergi ke sana karena bisa lebih sering bermain'. Saya berharap dia melihat ke dalam dirinya dan memilih dengan hati".



