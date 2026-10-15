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cm grafica tresoldi club brugge 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Bergomi: "Tresoldi memang bagus, tetapi satu golnya dicetak lewat penalti, satu lagi merupakan hadiah, dan gol lainnya hanya tinggal ia dorong masuk ke gawang."

N. Tresoldi
G. Bergomi
Italy
Inter

Mantan bek Inter berbicara tentang penyerang Bruges berusia 22 tahun yang mencetak hat-trick ke gawang Inter.

Beppe Bergomi, mantan bek Inter dan tim nasional Italia, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport kembali membahas laga Inter-Bruges yang berakhir 3-4, khususnya dengan menganalisis penampilan Nicolò Tresoldi, penyerang Italia-Jerman berusia 22 tahun yang mencetak tiga dari empat gol tim Belgia tersebut: "Dia pemain bagus. Namun, jika saya menganalisis gol-golnya: satu dicetak lewat penalti, satu lagi merupakan hadiah, dan untuk gol lainnya dia hanya tinggal menceploskan bola. Saya mengakui dia pemain bagus, tetapi mari kita lihat lebih dari sekadar gol-gol itu dan analisis penampilannya".


  • Bergomi menambahkan: "Saya tahu kualitas anak muda ini, yang kini harus memutuskan apakah akan membela Italia atau Jerman. Dia pemain yang bagus, tetapi saya tidak tahu apa yang akan dipilihnya. Saya justru bertanya-tanya: apa yang dia rasakan di dalam hatinya? Hanya dia yang tahu. Yang saya tahu, sebaiknya dia tidak memilih semata-mata demi peluang, dengan berpikir, 'mungkin saya ke sana karena bisa lebih sering bermain'. Saya berharap dia mendengarkan kata hatinya dan memilih dengan hati".


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