Bergomi menambahkan: "Saya tahu kualitas anak muda ini, yang kini harus memutuskan apakah akan membela Italia atau Jerman. Dia pemain yang bagus, tetapi saya tidak tahu apa yang akan dipilihnya. Saya justru bertanya-tanya: apa yang dia rasakan di dalam hatinya? Hanya dia yang tahu. Yang saya tahu, sebaiknya dia tidak memilih semata-mata demi peluang, dengan berpikir, 'mungkin saya ke sana karena bisa lebih sering bermain'. Saya berharap dia mendengarkan kata hatinya dan memilih dengan hati".



