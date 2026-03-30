Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Bergomi: "Tonali telah mengusir hantu-hantu masa lalu. Kita harus mengandalkan Pio Esposito. Bagi saya pun, Bosnia lebih baik daripada Wales"

Bagi mantan bek timnas Italia dan Inter, suasana kekecewaan karena gagal menang sudah terasa saat melawan Irlandia Utara. Kini giliran Bosnia yang bisa dikalahkan

Beppe Bergomi sangat memahami tekanan dan beban yang ditanggung saat mengenakan seragam timnas Italia. Pada tahun 1982, ia memenangkan Piala Dunia bersama Italia saat masih menjadi pemain debutan, dan ia ingin melihat kembali ketegangan positif—bukan negatif—tersebut pada tim Azzurri yang, pada malam besok Selasa, 31 Maret 2026 mulai pukul 20.45 di Zenica, akan menghadapi Bosnia dalam final playoff kualifikasi Piala Dunia AS-Meksiko-Kanada 2026.


Berbicara kepada Tuttosport, "lo Zio" menyoroti rasa takut yang terasa saat melawan Irlandia Utara, yang menurutnya memberikan proyeksi positif menjelang laga melawan Bosnia. Bergomi juga meredam kontroversi yang dilontarkan Dimarco terkait selebrasi yang terekam kamera Rai di akhir pertandingan Wales-Bosnia.

  • TONALI, MAKHLUK-MAKHLUK MENAKUTKAN, DAN RASA TAKUT

    Ketika Tonali mencetak gol, dalam siaran langsung saya berkata, “Akhirnya.” Akhirnya, karena gol itu seperti pelepasan, karena saya melihat permainan yang buruk di babak pertama. Terasa ada beban, semacam—maafkan saya—ketakutan bahwa kami tidak akan berhasil.


    Di babak pertama terlihat bahwa bola terasa berat, kemudian secara taktis Rino juga menyesuaikannya di babak kedua karena di babak pertama kami tidak begitu mengerti, menurut saya, kami harus lebih cepat menemukan para penyerang, tetapi kami tidak pernah menemukannya.


    Saat bermain dengan formasi 3-5-2, pemain tidak bisa melewati lawan, kecuali mungkin Politano, jadi Anda perlu mengaktifkan para penyerang. Di babak kedua terlihat sesuatu yang berbeda dan Anda berhasil memenangkannya

  • KITA HARUS MENYANDARKAN HARAPAN PADA PIO ESPOSITO

    "Pio adalah pemain yang langsung bersemangat begitu masuk ke lapangan. Dia adalah pemain yang mampu meningkatkan performa seluruh lini serang. Saya tidak tahu keputusan apa yang akan diambil Rino, tapi Pio adalah pemain yang harus diandalkan. Jika saya harus menyebutkan perubahan di lini serang, saya akan menyebut dua gelandang sayap yang banyak berlari, baik Dimarco maupun Politano. Namun, Pio adalah pemain yang selalu harus dipertimbangkan; dia pemain yang cerdas, bergerak dengan baik di lapangan, bahkan di luar lapangan, saya melihatnya sangat matang dan bisa sangat berguna bagi tim ini." 

  • BOSNIA LEBIH BAIK DARIPADA WALES

    "Kontroversi soal Dimarco? Saya juga lebih memilih Bosnia daripada Wales (tersenyum, red.), karena Wales lebih unggul dalam hal tempo, duel, dan kekuatan fisik dibandingkan kami, sama seperti Irlandia Utara. Namun, kami harus mengandalkan teknik dan kualitas. Tentu saja Bosnia sedikit lebih berpengalaman, kita akan bertanding di kandang mereka dan mereka memiliki pemain seperti Muharemovic, Kolasinac, Dzeko. Singkatnya, mereka yang berpengalaman, tapi kita lebih unggul

  • ITALIA KUAT, TETAPI AKAN TETAP MENJADI TIM KECIL DI PIALA DUNIA

    "Pertandingan di Bergamo telah membuktikan bahwa Italia itu kuat. Sekarang, setelah kemenangan ini melawan lawan yang menurut saya cukup lemah, saya rasa para pemain bisa sedikit lebih lega dari segi tekanan, meskipun tujuannya tetap sama. Saya yakin merekalah yang akan membawa Italia kembali berlaga di Piala Dunia…


    Jika saya memikirkan Argentina, Brasil, Inggris, Spanyol, dan Prancis, terutama Prancis, saya akan mengatakan bahwa bagaimanapun juga, jika Italia lolos ke Piala Dunia, mereka hanya akan menjadi figuran. Tapi ketika sudah di sana, kita harus berjuang. Mengapa kita tidak bisa membayangkan untuk menempuh perjalanan serupa? Saya tidak mengatakan bahwa kita akan melakukannya, tapi mari kita pergi dulu dan lihat apa yang terjadi…".

  • GATTUSO TETAP TIDAK BERSALAH

    "Jika kita gagal, kita tidak boleh menyalahkan Rino karena dia baru saja bergabung, sudah memimpin beberapa pertandingan, tidak punya banyak waktu, dan kita bahkan tidak memberinya waktu pemulihan setelah pertandingan terakhir melawan Norwegia. Menurut saya, dia berhasil membangun kekompakan tim dan mengembalikan rasa kebersamaan yang sebelumnya sudah hilang."

