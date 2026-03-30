Bergomi: "Tonali telah mengusir hantu-hantu masa lalu. Kita harus mengandalkan Pio Esposito. Bagi saya pun, Bosnia lebih baik daripada Wales"

Beppe Bergomi sangat memahami tekanan dan beban yang ditanggung saat mengenakan seragam timnas Italia. Pada tahun 1982, ia memenangkan Piala Dunia bersama Italia saat masih menjadi pemain debutan, dan ia ingin melihat kembali ketegangan positif—bukan negatif—tersebut pada tim Azzurri yang, pada malam besok Selasa, 31 Maret 2026 mulai pukul 20.45 di Zenica, akan menghadapi Bosnia dalam final playoff kualifikasi Piala Dunia AS-Meksiko-Kanada 2026.
Berbicara kepada Tuttosport, "lo Zio" menyoroti rasa takut yang terasa saat melawan Irlandia Utara, yang menurutnya memberikan proyeksi positif menjelang laga melawan Bosnia. Bergomi juga meredam kontroversi yang dilontarkan Dimarco terkait selebrasi yang terekam kamera Rai di akhir pertandingan Wales-Bosnia.