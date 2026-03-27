Giuseppe Bergomi berbicara di sela-sela turnamen "Yes Cup" mengenai perebutan gelar Scudetto yang melibatkan mantan timnya, Inter, serta Milan dan Napoli. Berikut ini pernyataan dari "Zio", mantan bek yang kini menjadi komentator.
Bergomi: “Scudetto untuk Inter? Waspadai Napoli, mereka bisa memenangkan semuanya. Laga melawan Roma akan menjadi penentu”
"Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di akhir musim ini. Semuanya masih terbuka, kita lihat saja siapa yang akan lebih siap secara mental dan fisik. Melihat jadwalnya, Napoli bisa memenangkan semua laga; mereka akan menjamu Milan dan bertandang ke Como. Jika saya harus membangun tim sesuai dengan kondisi liga kita, saya akan memilih gelandang yang kuat secara fisik, penyerang yang cepat, dan pertahanan yang terstruktur. Napoli memiliki semua itu, mereka memiliki skuad yang paling lengkap. Namun, mereka mengalami banyak cedera. Jika Milan tidak kalah di Napoli, mereka masih akan berada di posisi itu. Kita perlu melihat bagaimana Inter bereaksi, bagaimana pemain-pemain tertentu pulih. Pertandingan melawan Roma akan menjadi penentu."
“Saya yakin Calhanoglu dan Lautaro Martinez sangat penting karena kepribadian mereka, terutama Lautaro. Dalam formasi 3-5-2 Inter di mana serangan ke gawang dibangun melalui permainan, memicu pergerakan penyerang sangatlah penting, dan cara Lautaro memengaruhi permainan tidak bisa ditiru oleh penyerang lain dalam skuad. Kehilangannya selama ini sangat berpengaruh. Siapa yang akan mendampinginya? Thuram awalnya tampil bagus, lalu cedera saat melawan Slavia Praha dan sejak kembali, performanya tidak lagi seperti dulu. Saya tidak tahu apakah ini masalah fisik atau mental. Pio Esposito ada di sana dan ia berpadu dengan baik bersama Lautaro."