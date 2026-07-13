“Soal pelatih baru, tidak ada pilihan yang benar-benar tepat; itu tergantung pada gaya sepak bola yang kamu percayai, serta perubahan apa yang kamu harapkan. Bagi saya, Guardiola cukup menarik. Dan ketika kamu memiliki Paolo di pihakmu, kamu punya kekuatan dan reputasi untuk berbicara langsung dengan Pep. Menurut insting saya, mereka bisa saja mencobanya. Saya lebih menyukai sepak bola yang romantis. Para pelatih ini telah menghasilkan banyak uang. Orang-orang berkata kepada saya: jika mereka menurunkan ekspektasi, mereka tidak akan mempertahankan status mereka. Namun, menurut saya, seseorang seperti Guardiola, seorang jenius sepak bola, apakah dia perlu memikirkan statusnya? Baginya, memimpin tim nasional bisa menjadi hal yang menantang, dia bisa menjadikannya sebagai sebuah tantangan. Tentu saja, ini bukan berarti kandidat lain tidak layak.”





“Mancini sempurna sebagai pelatih kepala, dan dia sangat ingin kembali. Dia punya visi, tahu cara menemukan bakat-bakat: dia layak mendapat kesempatan lagi. Conte dalam waktu singkat bisa membangun sebuah tim, baik di lapangan maupun di ruang ganti. Dia menuntut banyak, tapi juga memberi sebanyak itu. Pioli? Maldini mengenalnya dengan baik, mereka pernah meraih Scudetto bersama di Milan. Itu akan menjadi solusi bagus lainnya. Namun, ada satu hal yang perlu diklarifikasi: memimpin tim nasional harus menjadi suatu kebanggaan. Aspek finansial tidak boleh menjadi pertimbangan utama. Saya juga menyukai profil seperti Fabregas. Como yang dipimpinnya adalah model yang patut diteladani; dia tahu cara bekerja dengan para pemain muda, tahu cara mengembangkan bakat. Sayang sekali dia tidak sedang bebas kontrak.”





“Jika Paolo menelepon saya, orang seperti dia pasti akan saya dengarkan. Saya senang menjadi komentator di TV Sky, tetapi seragam biru-putih telah menjadi ciri khas karier saya, dari tahun ’82 hingga ’98, saya telah bermain di empat Piala Dunia. Jika saya bisa membantu, saya tidak akan mundur.”