Beppe Bergomi berbicara kepada La Repubblica mengenai keputusan Giovanni Malagò yang mempercayakan tim nasional kepada Paolo Maldini. Mantan kapten Inter Milan itu merupakan salah satu alternatif selain mantan kapten AC Milan tersebut, namun ia mungkin akan masuk dalam lingkaran para petinggi yang akan memilih pelatih kepala. Berikut pernyataannya.
Diterjemahkan oleh
Bergomi: “Maldini adalah pilihan terbaik. Kalau saya bisa membantu, saya tidak akan segan-segan. Guardiola? Dia sudah menghasilkan banyak uang…”
“Saya senang bisa masuk dalam daftar ini. Antara saya dan Malagò ada rasa saling menghormati yang besar. Dialah yang meminta saya untuk membawa obor Olimpiade selama upacara pembukaan Olimpiade Milano-Cortina, salah satu momen paling mengharukan dalam hidup saya. Seandainya Paolo tidak menerima tawaran itu, saya akan menjadi salah satu kandidat potensial, dan bagi saya itu adalah sumber kebanggaan. Namun, Maldini adalah pilihan terbaik, jauh di atas yang lain. Apakah saya sudah berbicara dengan Malagò? Hehe, izinkan saya tidak menjawabnya secara langsung. Paolo memiliki pengalaman, dia sudah pernah menjabat sebagai pejabat tingkat tinggi. Dia memiliki nilai-nilai penting dan kompetensi. Saya sangat mengaguminya; menurut saya, dia adalah pemain Italia terkuat yang pernah bermain bersama saya. Dia akan menjabat posisi baru: dia pasti akan membuat perbedaan.”
“Leonardo? Langkah yang cerdas. Pekerjaannya akan banyak, kamu bisa memiliki segala kualitas yang mungkin, tapi berdua semuanya jadi lebih baik. Maldini praktis dalam mengelola segala hal. Leo adalah seorang pemimpi. Kombinasi ini menarik. Mereka harus bisa memanfaatkan akademi muda. Sistem pembinaan timnas Italia berjalan baik. Katanya, kita punya dua angkatan yang menjanjikan, yaitu para pemain kelahiran 2010 dan 2007. Mereka harus menyampaikan arahan yang tepat. Kita harus memiliki prinsip yang sama, pedoman yang disepakati bersama. Membuat berbagai tim seleksi bermain dengan ide yang sama, memandang Tim Nasional seperti tim utama sebuah klub. Baru-baru ini saya menyaksikan turnamen U-11 yang dimenangkan oleh anak-anak Spanyol: mereka semua memiliki gaya bermain yang serupa. Kita juga memiliki banyak talenta: jangan sia-siakan itu, kita harus berani membiarkan para pemuda kita melakukan kesalahan.”
“Soal pelatih baru, tidak ada pilihan yang benar-benar tepat; itu tergantung pada gaya sepak bola yang kamu percayai, serta perubahan apa yang kamu harapkan. Bagi saya, Guardiola cukup menarik. Dan ketika kamu memiliki Paolo di pihakmu, kamu punya kekuatan dan reputasi untuk berbicara langsung dengan Pep. Menurut insting saya, mereka bisa saja mencobanya. Saya lebih menyukai sepak bola yang romantis. Para pelatih ini telah menghasilkan banyak uang. Orang-orang berkata kepada saya: jika mereka menurunkan ekspektasi, mereka tidak akan mempertahankan status mereka. Namun, menurut saya, seseorang seperti Guardiola, seorang jenius sepak bola, apakah dia perlu memikirkan statusnya? Baginya, memimpin tim nasional bisa menjadi hal yang menantang, dia bisa menjadikannya sebagai sebuah tantangan. Tentu saja, ini bukan berarti kandidat lain tidak layak.”
“Mancini sempurna sebagai pelatih kepala, dan dia sangat ingin kembali. Dia punya visi, tahu cara menemukan bakat-bakat: dia layak mendapat kesempatan lagi. Conte dalam waktu singkat bisa membangun sebuah tim, baik di lapangan maupun di ruang ganti. Dia menuntut banyak, tapi juga memberi sebanyak itu. Pioli? Maldini mengenalnya dengan baik, mereka pernah meraih Scudetto bersama di Milan. Itu akan menjadi solusi bagus lainnya. Namun, ada satu hal yang perlu diklarifikasi: memimpin tim nasional harus menjadi suatu kebanggaan. Aspek finansial tidak boleh menjadi pertimbangan utama. Saya juga menyukai profil seperti Fabregas. Como yang dipimpinnya adalah model yang patut diteladani; dia tahu cara bekerja dengan para pemain muda, tahu cara mengembangkan bakat. Sayang sekali dia tidak sedang bebas kontrak.”
“Jika Paolo menelepon saya, orang seperti dia pasti akan saya dengarkan. Saya senang menjadi komentator di TV Sky, tetapi seragam biru-putih telah menjadi ciri khas karier saya, dari tahun ’82 hingga ’98, saya telah bermain di empat Piala Dunia. Jika saya bisa membantu, saya tidak akan mundur.”
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami