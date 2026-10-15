Beppe Bergomi, mantan bek Inter dan tim nasional Italia, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport kembali membahas kekalahan Inter 3-4 dari Bruges, khususnya penampilan lini pertahanan Inter: "Saya tidak suka membicarakan pemain satu per satu. Masalahnya, Inter kehilangan dua pemain yang biasa menjaga lawan satu lawan satu dan belum mendapatkan penggantinya: Acerbi dan De Vrij. Mereka memang satu-satunya dua pemain yang biasa menjalankan tugas itu. Pada musim panas, Inter mendatangkan Stones, tetapi pemain Inggris itu bukan tipe pemain seperti itu. Jadi, lini pertahanan ini cenderung harus bekerja dan bertahan di ruang terbuka. Mereka piawai membaca permainan, tetapi harus dilindungi. Ini bukan soal Akanji, Bastoni, Bisseck… Mereka semua pemain bagus, semuanya pemain tim nasional, tetapi bertahan di ruang terbuka sulit bagi siapa pun. Saya kembali ke soal perlunya menemukan keseimbangan, sesuatu yang sedang diupayakan Cristian sembari mencoba memainkan sepakbola yang lebih proaktif dan lebih menyerang."
Bergomi: "Acerbi dan De Vrij adalah dua bek yang menjadi satu-satunya pengawal pemain lawan, dan Inter tidak menggantikan mereka"
TENTANG MARTINEZ
Tentang Martinez, kiper Inter yang melakukan kesalahan besar saat menghadapi tim Belgia: "Sebenarnya, pertanyaannya berbeda dan seharusnya diajukan kepada Chivu serta pelatih kiper: apa yang kalian minta darinya? Apakah ia harus bermain sangat maju karena lini pertahanan bermain tinggi, sehingga ia harus keluar dan mengambil risiko, atau tindakan-tindakan itu merupakan inisiatifnya sendiri? Semua orang melihat kesalahan-kesalahan itu, kesalahan yang juga dilakukan Sommer tahun lalu, tetapi sulit untuk memberi penilaian, apalagi kesalahan tersebut tidak boleh membuat kita melupakan hal-hal baik yang telah ia lakukan. Justru saat melawan Bruges, dialah yang memulai kembali serangan yang menghasilkan gol 1-1. Di kesempatan lain, ia juga melakukan penyelamatan luar biasa. Jadi, saya akan selalu membela Pepo. Bagi saya, ia kiper yang bagus."
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