Beppe Bergomi, mantan bek Inter dan tim nasional Italia, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport kembali membahas kekalahan Inter 3-4 dari Bruges, khususnya penampilan lini pertahanan Inter: "Saya tidak suka membicarakan pemain satu per satu. Masalahnya, Inter kehilangan dua pemain yang biasa menjaga lawan satu lawan satu dan belum mendapatkan penggantinya: Acerbi dan De Vrij. Mereka memang satu-satunya dua pemain yang biasa menjalankan tugas itu. Pada musim panas, Inter mendatangkan Stones, tetapi pemain Inggris itu bukan tipe pemain seperti itu. Jadi, lini pertahanan ini cenderung harus bekerja dan bertahan di ruang terbuka. Mereka piawai membaca permainan, tetapi harus dilindungi. Ini bukan soal Akanji, Bastoni, Bisseck… Mereka semua pemain bagus, semuanya pemain tim nasional, tetapi bertahan di ruang terbuka sulit bagi siapa pun. Saya kembali ke soal perlunya menemukan keseimbangan, sesuatu yang sedang diupayakan Cristian sembari mencoba memainkan sepakbola yang lebih proaktif dan lebih menyerang."