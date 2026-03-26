“Angelo Stiller,” jawab Littler saat ditanya oleh reporter DAZN, Leon Karasch, siapa pemain Jerman favoritnya. Meskipun komentar tersebut mendapat pujian dari sang reporter, tambahan jawaban Littler yang langsung itu benar-benar membuat reporter DAZN itu terkejut.
"Bergabunglah dengan United! Kami butuh bantuan": Bintang dart Luke Littler ingin melihat bintang Bundesliga ini bermain di Manchester United
“Bergabunglah dengan United! Kami butuh bantuan,” kata Littler. Juara dunia dart ganda itu juga menyebutkan alasannya: “Casemiro akan hengkang dari kami”.
Memang, kontrak pemain berusia 34 tahun itu di Manchester United tidak akan diperpanjang lagi dan Stiller, seperti pemain Brasil itu, adalah seorang gelandang bertahan.
Namun, jika Casemiro lebih unggul sebagai gelandang bertahan dan perebut bola kelas dunia, Stiller lebih merupakan pengatur permainan yang bermain di lini belakang dan ahli dalam memberikan umpan. Apakah pemain VfB Stuttgart ini, yang hanya dipanggil oleh pelatih timnas Julian Nagelsmann untuk pertandingan internasional mendatang karena cedera Aleksandar Pavlovic, benar-benar memiliki kemampuan untuk menggantikan legenda Casemiro di United? Setidaknya, apakah United seharusnya mencari pengganti yang sesuai posisi?
Bagaimanapun juga, fakta bahwa Littler memperhatikan pemain seperti Angelo Stiller menunjukkan bahwa bintang darts tersebut memiliki pemahaman yang cukup tentang sepak bola; saat ini ia sedang berada di Berlin untuk mengikuti pertandingan pekan ke-8 Premier League of Darts.