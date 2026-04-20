“Berbuat curang hanya demi menang!” - Bagaimana mentalitas latihan Victor Osimhen menjadikannya striker kelas dunia, seperti yang diungkapkan Alex Iwobi mengenai apa yang membuat rekan setimnya di timnas Nigeria itu istimewa

Iwobi, yang kini berusia 29 tahun, dua tahun lebih tua dari Osimhen. Namun, ia justru mencari inspirasi dari penyerang produktif tersebut dalam hal memaksimalkan kemampuannya. Lulusan akademi Arsenal ini telah menghadapi banyak tantangan sepanjang kariernya, namun tetap menjadi bintang Liga Premier setelah pindah dari Everton ke Fulham pada tahun 2023.

Gelandang berkelas ini berada dalam posisi yang beruntung karena dapat meminta dukungan dan nasihat bijak dari legenda Super Eagles, Okocha, yang pernah bersinar di liga utama Inggris.

Iwobi menambahkan tentang memiliki pahlawan kultus di sisinya: “Dia selalu berbicara kepadaku dan selalu mengingatkanku—meski aku tak pernah merasa tertekan—dia selalu berkata, ‘pergi dan jadilah dirimu sendiri, pergi dan jadilah dirimu sendiri’.

“Aku selalu melihatnya sebagai paman sebelum sebagai pesepakbola. Dan itu secara alami karena keluargaku selalu berkunjung ke rumahnya saat Natal, atau ke rumahnya di Nigeria. Dia santai, dia komedian, dia lucu. Jadi aku selalu melihatnya seperti itu.

“Jadi ketika saya beruntung dan diberkati bisa menonton pertandingannya, bahkan saat dia berlatih, dia selalu tampil sebagai sosok yang bebas. Saya menontonnya saat dia di Bolton, dan saat itu dia dilatih oleh Sam Allardyce. Saat istirahat minum, dia akan datang dan bermain tendangan bola bersama saya—dia memang sosok yang bebas. Saya selalu melihatnya seperti itu.

“Tapi seiring bertambahnya usia, saya semakin menyadari bahwa dia sebenarnya seorang legenda, melihat bagaimana orang-orang mengidolakannya. Tapi saya hanya melihatnya sebagai paman saya—paman yang sesekali memberi saya nasihat.

“Dan soal sepak bola saya, dia tidak pernah memberi tekanan. Tentu saja orang-orang di luar suka bicara, wajar saja, tapi dia selalu bilang ‘kamu pemain sepak bola hebat, tulis kisahmu sendiri’. Dia sudah menulis kisahnya, sekarang giliran saya untuk fokus pada kisah saya sendiri.”