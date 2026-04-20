“Berbuat curang hanya demi menang!” - Bagaimana mentalitas latihan Victor Osimhen menjadikannya striker kelas dunia, seperti yang diungkapkan Alex Iwobi mengenai apa yang membuat rekan setimnya di timnas Nigeria itu istimewa
Perjalanan karier Osimhen: Bagaimana striker asal Nigeria ini mencapai puncak
Osimhen lahir dan besar di pinggiran Lagos, dengan awal kehidupan yang berat—sebagai anak bungsu dari tujuh bersaudara—yang dengan cepat menanamkan semangat juang yang telah membantunya baik dalam kehidupan pribadi maupun karier profesionalnya.
Setelah membangun reputasi olahraganya di Akademi Ultimate Strikers yang legendaris, langkah-langkah awal menuju status bintang besar di Eropa dimulai saat ia bergabung dengan klub Jerman, Wolfsburg. Namun, di Prancis - setelah sempat bermain untuk Charleroi di Belgia - lah Osimhen benar-benar bersinar.
Satu musim yang produktif di Lille adalah semua yang ia butuhkan untuk mendapatkan transfer bernilai besar ke Napoli. Sebanyak 76 gol dicetaknya dalam 133 penampilan di Italia - meraih gelar Serie A dan penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini pada musim 2022-23. Perselisihan dengan pihak klub di Naples membuatnya menerima tawaran dari Galatasaray di Turki pada 2024, dengan mencetak 56 gol dalam hanya 70 penampilan.
Mentalitas pemenang: Iwobi mengungkapkan apa yang membuat Osimhen istimewa
Osimhen kini secara luas dianggap sebagai salah satu penyerang paling menakutkan di dunia sepak bola, dengan catatan 35 gol untuk negaranya dari 52 penampilan, dan Iwobi telah menceritakan kepada Adebayo Akinfenwa dalam episode terbaru podcast Beast Mode On mengenai kualitas-kualitas yang menjadikan striker bertopeng itu salah satu yang terbaik di bidangnya: “Orang yang santai, santai banget. Setiap kali latihan, dia selalu cedera karena dia harus menabrakkan kaki atau kepalanya ke sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Dia selalu berjuang.
“Saya tidak heran dia berada di posisi sekarang. Beberapa orang mungkin bilang dia belum matang, dia masih agak mentah, tapi Victor akan menciptakan lima peluang sendiri dalam satu pertandingan, hanya dengan usahanya sendiri, hanya dari kerja keras dan lari.
“Dia tidak peduli siapa kamu. Dia tidak peduli apakah kamu [Virgil] van Dijk, atau pemain dari liga amatir—tanpa bermaksud merendahkan liga amatir—dia akan bertarung. Dia akan memperlakukan pertandingan di Liga Champions seolah-olah dia bermain dengan saudara-saudaranya.
“Dia selalu ingin menang, dan mentalitas itu gila. Gila. Terkadang bisa berlebihan karena dalam latihan, dia ingin bertarung dan memastikan dia menang. Terkadang dia curang, dan dia tahu dia curang hanya untuk menang. Tapi itu hanya mentalitas yang gila.”
Bagaimana rasanya memiliki seorang legenda olahraga sebagai bagian dari keluarga
Iwobi, yang kini berusia 29 tahun, dua tahun lebih tua dari Osimhen. Namun, ia justru mencari inspirasi dari penyerang produktif tersebut dalam hal memaksimalkan kemampuannya. Lulusan akademi Arsenal ini telah menghadapi banyak tantangan sepanjang kariernya, namun tetap menjadi bintang Liga Premier setelah pindah dari Everton ke Fulham pada tahun 2023.
Gelandang berkelas ini berada dalam posisi yang beruntung karena dapat meminta dukungan dan nasihat bijak dari legenda Super Eagles, Okocha, yang pernah bersinar di liga utama Inggris.
Iwobi menambahkan tentang memiliki pahlawan kultus di sisinya: “Dia selalu berbicara kepadaku dan selalu mengingatkanku—meski aku tak pernah merasa tertekan—dia selalu berkata, ‘pergi dan jadilah dirimu sendiri, pergi dan jadilah dirimu sendiri’.
“Aku selalu melihatnya sebagai paman sebelum sebagai pesepakbola. Dan itu secara alami karena keluargaku selalu berkunjung ke rumahnya saat Natal, atau ke rumahnya di Nigeria. Dia santai, dia komedian, dia lucu. Jadi aku selalu melihatnya seperti itu.
“Jadi ketika saya beruntung dan diberkati bisa menonton pertandingannya, bahkan saat dia berlatih, dia selalu tampil sebagai sosok yang bebas. Saya menontonnya saat dia di Bolton, dan saat itu dia dilatih oleh Sam Allardyce. Saat istirahat minum, dia akan datang dan bermain tendangan bola bersama saya—dia memang sosok yang bebas. Saya selalu melihatnya seperti itu.
“Tapi seiring bertambahnya usia, saya semakin menyadari bahwa dia sebenarnya seorang legenda, melihat bagaimana orang-orang mengidolakannya. Tapi saya hanya melihatnya sebagai paman saya—paman yang sesekali memberi saya nasihat.
“Dan soal sepak bola saya, dia tidak pernah memberi tekanan. Tentu saja orang-orang di luar suka bicara, wajar saja, tapi dia selalu bilang ‘kamu pemain sepak bola hebat, tulis kisahmu sendiri’. Dia sudah menulis kisahnya, sekarang giliran saya untuk fokus pada kisah saya sendiri.”
