Ketegangan di dalam tim tersebut rupanya sudah dimulai pada pagi hari saat sesi latihan terakhir menjelang pertandingan grup ketiga melawan Ekuador (1:2). Nagelsmann mencoba formasi baru dalam susunan pemain inti yang diduga akan diturunkan, yang menimbulkan kehebohan besar di internal tim.
Diterjemahkan oleh
Berbeda dengan Pelatih Tim Nasional Julian Nagelsmann! Bintang DFB tersebut kabarnya telah melakukan “banyak pembicaraan empat mata” selama Piala Dunia
Leroy Sane bermain di posisi nomor 10, Maximilian Beier mengisi sayap kanan, dan Angelo Stiller pindah ke lini tengah. Sementara itu, penyerang Deniz Undav sekali lagi hanya masuk dalam skuad cadangan, yang setelah sesi latihan tersebut masih berlatih adu penalti.
Namun, kejutan sesungguhnya terjadi pada malam harinya dalam konferensi pers di New York. Di sana, pelatih timnas Jerman secara terbuka mengumumkan bahwa ia tidak akan melakukan perubahan pada susunan pemain inti, kecuali jika hal itu diperlukan karena cedera.
Bagi sebagian besar anggota skuad, pengumuman ini benar-benar tidak terduga. Banyak pemain profesional baru mengetahui keputusan ini melalui media dan merasa sangat heran dengan alur taktis dalam sesi latihan terakhir sebelumnya.
- Getty Images
Deniz Undav tampaknya merasa kesal dengan Nagelsmann
Di dalam tim, hingga saat itu semua orang sudah sangat yakin bahwa Jamal Musiala akan diberi kesempatan istirahat. Perubahan keputusan ini terasa sangat pahit bagi Undav. Penyerang tersebut duduk tepat di samping pelatih tim nasional selama konferensi pers dan harus menyaksikan secara langsung bagaimana harapannya untuk menjadi starter pupus begitu saja.
Bagi sang penyerang, keputusan ini berarti: Meskipun telah mencetak tiga gol dan dua assist, ia tetap harus duduk di bangku cadangan untuk pertandingan ketiga ini. Kabarnya, bukan hanya Undav yang terkejut dengan perubahan ini mengingat efisiensinya dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya.
Kimmich tampaknya telah melakukan sejumlah pertemuan empat mata
Tiga hari setelah insiden seputar pertandingan melawan Ekuador, muncul pula arus pendapat yang jelas di dalam tim yang mempertanyakan strategi pelatih tim nasional. Kapten Joshua Kimmich menjadi pusat perbincangan tersebut.
Menurut laporan tersebut, di dalam skuad muncul pandangan bahwa Kimmich seharusnya kembali ke posisi gelandang bertahan, yang juga ia mainkan di FC Bayern München. Di antara para pemain tim nasional, terdapat pendapat yang bulat: di lini tengah, sang kapten dapat memberikan pengaruh yang jauh lebih besar terhadap jalannya pertandingan, sementara kualitasnya terbuang percuma jika ditempatkan sebagai bek kanan.
Sementara Nagelsmann menciptakan jarak akibat komunikasinya yang tidak jelas, Kimmich semakin tumbuh dalam peran sebagai mediator internal di asrama tim di Winston-Salem. Dibandingkan dengan Nagelsmann, Kimmich dilaporkan melakukan “banyak percakapan empat mata” di Graylyn Estate.
Selama berada di AS, ia berbicara empat mata dengan hampir setiap pemain. Bintang Bayern ini berusaha melibatkan semua orang dan menjaga kekompakan tim di tengah fase perjalanan ke AS yang terasa tidak tenang.
- Getty Images
DFB ingin merekrut Klopp setelah pengunduran diri Nagelsmann
Nagelsmann mengundurkan diri dari jabatannya beberapa hari setelah kegagalan Jerman di Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Awalnya, ia dengan tegas menolak untuk mengundurkan diri segera setelah timnas tersingkir dari turnamen, namun kemudian DFB mengumumkan pemutusan hubungan kerja secara damai. Para petinggi DFB, termasuk Presiden Bernd Neuendorf, Presiden DFL Hans-Joachim Watzke, dan Direktur Olahraga Rudi Völler, dilaporkan telah menyarankan pelatih timnas Jerman tersebut untuk mengundurkan diri secara sukarela dari jabatannya, dan Nagelsmann akhirnya menyetujuinya.
Untuk menggantikannya, DFB saat ini sedang berupaya merekrut Jürgen Klopp. Pada dasarnya, Klopp bersedia menerima tawaran tersebut, asalkan ada kemungkinan untuk keluar dari kontraknya di Red Bull yang masih berlaku hingga akhir 2029. Di sana, ia menjabat sebagai "Global Head of Soccer".
Klausul pelepasan yang kabarnya ada tersebut konon hanya ada dalam bentuk lisan, sehingga DFB harus membayar biaya pelepasan. Surat kabar Bild melaporkan bahwa Red Bull menuntut jumlah dalam kisaran jutaan. Sementara itu,
Wakil Ketua DFB Watzke meningkatkan tekanan kepada produsen minuman bersoda tersebut agar membiarkan pelatih tim nasional pilihan mereka pergi. “Perusahaan mana yang ingin mencantumkan di bendera citranya: ‘Saya telah menghalangi keterlibatan Jürgen Klopp?’,” tanya Presiden BVB itu di ZDF. Federasi Sepak Bola Jerman seharusnya “berusaha mencegah” pembayaran biaya pelepasan untuk seorang pelatih untuk pertama kalinya. Meskipun pada dasarnya ia seorang pesimis, namun dalam hal ini ia merasa optimis: “Kita pasti bisa menyelesaikannya.”
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami