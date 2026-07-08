Berbeda dengan Pelatih Tim Nasional Julian Nagelsmann! Bintang DFB tersebut kabarnya telah melakukan “banyak pembicaraan empat mata” selama Piala Dunia

Leroy Sane bermain di posisi nomor 10, Maximilian Beier mengisi sayap kanan, dan Angelo Stiller pindah ke lini tengah. Sementara itu, penyerang Deniz Undav sekali lagi hanya masuk dalam skuad cadangan, yang setelah sesi latihan tersebut masih berlatih adu penalti.

Namun, kejutan sesungguhnya terjadi pada malam harinya dalam konferensi pers di New York. Di sana, pelatih timnas Jerman secara terbuka mengumumkan bahwa ia tidak akan melakukan perubahan pada susunan pemain inti, kecuali jika hal itu diperlukan karena cedera.

Bagi sebagian besar anggota skuad, pengumuman ini benar-benar tidak terduga. Banyak pemain profesional baru mengetahui keputusan ini melalui media dan merasa sangat heran dengan alur taktis dalam sesi latihan terakhir sebelumnya.