Di Napoli asuhan Antonio Conte, ada seorang pemain yang sering menjadi penentu bagi tim Azzurri dengan mencetak gol-gol penting untuk tetap bersaing dalam perebutan gelar juara. Ketika pertandingan berjalan buntu, atau tim kesulitan menembus pertahanan lawan, Rasmus Højlund pun muncul. Penyerang asal Denmark ini—yang bergabung pada musim panas setelah cedera yang dialami Lukaku—adalah pencetak gol terbanyak Napoli dengan 13 gol di semua kompetisi, tiga gol lebih banyak dari McTominay yang berada di posisi kedua.
Berapa yang harus dibayar Napoli untuk membeli Højlund: angka-angkanya, kesepakatan, dan pernyataan Manna
ANGKA-ANGKA DALAM KASUS HOJLUND
Sebelum bergabung dengan Napoli, Højlund juga sempat diincar oleh Milan yang menawarkan skema pinjaman dengan opsi pembelian: Manchester United telah menyetujui tawaran tersebut, namun sang pemainlah yang menutup kemungkinan kepindahannya ke Rossoneri karena ia ingin bermain di Liga Champions dan menginginkan kepastian akan proyek jangka panjang. Oleh karena itu, ketika Napoli mengajukan tawaran, semua pihak sepakat untuk menyelesaikan kesepakatan: Napoli meminjamnya dengan biaya 6 juta euro disertai opsi pembelian sebesar 44 juta euro yang dapat menjadi kewajiban jika Napoli lolos ke Liga Champions musim depan. Namun, direktur olahraga Giovanni Manna telah menegaskan bahwa, bahkan jika Napoli secara mengejutkan gagal lolos ke Liga Champions musim depan, tidak ada keraguan bahwa Højlund akan dibeli secara permanen.
KOMENTAR MANNA TENTANG HOJLUND
Dalam wawancara dengan Sky Sport, direktur olahraga Napoli, Manna, mengatakan: "Rasmus tetap menjadi pemain kunci meski jumlah golnya berkurang dan ia terus bekerja untuk tim. Kami memiliki opsi pembelian wajib jika lolos ke Liga Champions, tetapi saya yakin bahwa meskipun kami tidak lolos, masa depannya tetap bersama Napoli."