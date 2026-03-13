Sebelum bergabung dengan Napoli, Højlund juga sempat diincar oleh Milan yang menawarkan skema pinjaman dengan opsi pembelian: Manchester United telah menyetujui tawaran tersebut, namun sang pemainlah yang menutup kemungkinan kepindahannya ke Rossoneri karena ia ingin bermain di Liga Champions dan menginginkan kepastian akan proyek jangka panjang. Oleh karena itu, ketika Napoli mengajukan tawaran, semua pihak sepakat untuk menyelesaikan kesepakatan: Napoli meminjamnya dengan biaya 6 juta euro disertai opsi pembelian sebesar 44 juta euro yang dapat menjadi kewajiban jika Napoli lolos ke Liga Champions musim depan. Namun, direktur olahraga Giovanni Manna telah menegaskan bahwa, bahkan jika Napoli secara mengejutkan gagal lolos ke Liga Champions musim depan, tidak ada keraguan bahwa Højlund akan dibeli secara permanen.