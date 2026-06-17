Berapa tawaran yang akan diajukan Roma untuk Mason Greenwood, sementara klub-klub raksasa Serie A meminta Marseille untuk ‘menunggu’ terkait transfer musim panas yang berpotensi menguntungkan Man Utd

Pelatih Roma, Gasperini, tidak mau mengambil risiko dalam upayanya merekrut Greenwood; kabarnya, ia bahkan menelepon sang pemain secara langsung. Menurut Corriere dello Sport, sang pelatih telah meminta pemain berusia 24 tahun itu untuk "bersabar" sementara klub Serie A tersebut meresmikan pendekatan mereka kepada Marseille.

Gasperini secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terkait opsi penyerang yang dimilikinya selama musim 2025-26 dan melihat mantan pemain Manchester United itu sebagai solusi ideal untuk masalahnya. Intervensi pribadi dari sang manajer ini menunjukkan betapa pentingnya peran Greenwood dalam rencana Roma saat mereka berupaya menjadi penantang serius di kompetisi domestik musim depan.



