AFP
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Berapa tawaran yang akan diajukan Roma untuk Mason Greenwood, sementara klub-klub raksasa Serie A meminta Marseille untuk ‘menunggu’ terkait transfer musim panas yang berpotensi menguntungkan Man Utd
Gasperini mengambil langkahnya
Pelatih Roma, Gasperini, tidak mau mengambil risiko dalam upayanya merekrut Greenwood; kabarnya, ia bahkan menelepon sang pemain secara langsung. Menurut Corriere dello Sport, sang pelatih telah meminta pemain berusia 24 tahun itu untuk "bersabar" sementara klub Serie A tersebut meresmikan pendekatan mereka kepada Marseille.
Gasperini secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terkait opsi penyerang yang dimilikinya selama musim 2025-26 dan melihat mantan pemain Manchester United itu sebagai solusi ideal untuk masalahnya. Intervensi pribadi dari sang manajer ini menunjukkan betapa pentingnya peran Greenwood dalam rencana Roma saat mereka berupaya menjadi penantang serius di kompetisi domestik musim depan.
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Ketentuan telah disepakati saat Roma memimpin persaingan
Giallorossi tampaknya telah melewati rintangan besar dengan mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat pribadi bersama sang penyerang, yang dikabarkan sangat tertarik untuk pindah ke Stadio Olimpico. Kontrak yang diusulkan dilaporkan mencakup struktur gaji berjenjang yang dimulai dari €4 juta bersih per musim.
Meskipun sebelumnya Fenerbahce dikaitkan dengan kepindahan tersebut, minat dari klub raksasa Turki itu telah mereda secara signifikan setelah pemilihan pengurus klub baru-baru ini. Hal ini membuka peluang lebar bagi pihak manajemen Roma, dengan Ryan Friedkin juga dikabarkan telah melakukan kontak langsung dengan perwakilan sang pemain untuk menjelaskan peran spesifik yang akan diembannya di ibu kota Italia.
Tawaran awal Roma terungkap
Meskipun sang pemain bersedia pindah, masih ada kesenjangan antara kedua klub terkait biaya transfer. Marseille berada di bawah tekanan untuk menjual pemain andalannya guna mematuhi peraturan Financial Fair Play, namun mereka bersikeras meminta nilai transfer sekitar €55 juta menyusul penampilan produktif Greenwood di Ligue 1.
Laporan tersebut menambahkan bahwa Roma diperkirakan akan menguji keteguhan Marseille dengan tawaran awal sebesar €40 juta termasuk bonus. Klub Italia tersebut juga terbuka terhadap kesepakatan pinjaman awal dengan kewajiban pembelian, meskipun masih harus dilihat apakah pihak Prancis akan menerima struktur seperti itu mengingat kebutuhan mendesak mereka akan likuiditas untuk memenuhi persyaratan otoritas pengawas keuangan.
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Manchester United diprediksi akan mendapat rejeki nomplok
Kesepakatan ini dipantau dengan cermat di Old Trafford, karena United menyertakan klausul bagi hasil penjualan yang signifikan saat mereka melepas sang penyerang ke Marseille. Setiap transfer permanen pada musim panas ini akan membuat klub Liga Premier tersebut mendapatkan persentase dari biaya transfer, yang akan menambah anggaran musim panas mereka.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Roma bahkan bersedia menyertakan klausul bagi hasil penjualan mereka sendiri, yang berpotensi lebih tinggi dari 10 persen, untuk membantu menjembatani selisih penilaian. Sementara kedua klub terus bernegosiasi mengenai angka akhir, Greenwood dilaporkan telah mengambil langkah untuk mengosongkan rumahnya di Prancis sebagai persiapan untuk pindah ke seberang Pegunungan Alpen.