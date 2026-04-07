Kinerja Carlo Ancelotti mendapat apresiasi dari Federasi Sepak Bola Brasil, yang dalam beberapa pekan terakhir ini ingin menunjukkan kepercayaan mereka terhadap pelatih asal Italia tersebut dengan memperpanjang kontraknya sebagai pelatih kepala Seleção. Menjelang pengumuman resmi, kabar tersebut pertama kali diungkap oleh saluran ESPN Brasil, yang juga mengungkap beberapa detail dan latar belakang terkait kesepakatan baru antara Ancelotti dan Brasil.
Berapa penghasilan Ancelotti setelah memperpanjang kontrak dengan Brasil: gaji sebagai pelatih kepala dan rincian kontrak barunya
RINCIAN DAN ANGKA-ANGKA DALAM PERJANJIAN
Menurut laporan, gaji pelatih kepala akan tetap sebesar 10 juta euro per tahun, sama dengan angka yang telah disepakati sebelumnya; namun, ketentuan kontrak baru akan berubah, yang akan dibagi menjadi dua bagian: perjanjian awal berdurasi dua tahun, dan setelah itu akan berlaku perpanjangan otomatis yang rinciannya telah disepakati sebelumnya dan berdurasi dua tahun lagi, sehingga akan berakhir bersamaan dengan Piala Dunia 2030. Mengenai staf, gaji para asisten Ancelotti akan dinaikkan atas permintaan khusus sang pelatih, yang telah dipenuhi oleh federasi.
BRASIL DI PIALA DUNIA DAN KASUS NEYMAR
Timnas Brasil asuhan Carlo Ancelotti di Piala Dunia 2026 tergabung dalam Grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia, dan ketiga pertandingan tersebut akan digelar di Amerika Serikat (sisa pertandingan turnamen ini dibagi antara Kanada dan Meksiko). Setelah mengambil alih kursi pelatih Seleçao pada Mei lalu, sebulan kemudian ia berhasil memastikan lolos ke turnamen berkat kemenangan penentu 1-0 atas Paraguay, dan dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia, timnya menang atas Kroasia dan kalah dari Prancis. Masih harus dilihat bagaimana iaakan menangani Neymar, karena ketidakhadirannya dalam pemanggilan untuk laga persahabatan terakhir di kandang sendiri telah menjadi isu besar. Kehadirannya di Piala Dunia masih diragukan.