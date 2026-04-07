Berapa penghasilan Ancelotti setelah memperpanjang kontrak dengan Brasil: gaji sebagai pelatih kepala dan rincian kontrak barunya

Timnas Brasil asuhan Carlo Ancelotti di Piala Dunia 2026 tergabung dalam Grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia, dan ketiga pertandingan tersebut akan digelar di Amerika Serikat (sisa pertandingan turnamen ini dibagi antara Kanada dan Meksiko). Setelah mengambil alih kursi pelatih Seleçao pada Mei lalu, sebulan kemudian ia berhasil memastikan lolos ke turnamen berkat kemenangan penentu 1-0 atas Paraguay, dan dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia, timnya menang atas Kroasia dan kalah dari Prancis. Masih harus dilihat bagaimana iaakan menangani Neymar, karena ketidakhadirannya dalam pemanggilan untuk laga persahabatan terakhir di kandang sendiri telah menjadi isu besar. Kehadirannya di Piala Dunia masih diragukan.



