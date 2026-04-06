Di balik kegagalan Italia lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, ada peran seorang remaja berusia 18 tahun: Keim Alajbegovic memikul beban seluruh negaranya dan, baik di semifinal maupun final babak playoff, ia menjadi penentu lolosnya Bosnia ke Piala Dunia mendatang yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli. Bintang muda kelahiran 2007 ini pasti akan menjadi salah satu pemain yang dipantau oleh para pencari bakat internasional selama turnamen, namun bahkan pada musim ini, penyerang Salzburg tersebut telah diikuti dengan cermat dan penuh perhatian oleh banyak pengamat dari klub-klub papan atas.
Berapa nilai pasar Alajbegovic, bintang asal Bosnia yang telah memikat separuh Eropa: di Serie A, ia diminati oleh Milan, Napoli, dan Roma
PERMOHONAN UNTUK ALAJBEGOVIC
Alajbegovic tumbuh besar di akademi muda Bayer Leverkusen, yang ketika menjualnya ke Salzburg menyertakan opsi pembelian kembali yang baru saja dieksekusi dalam beberapa bulan terakhir: nilainya sebesar 8 juta euro, yang memungkinkan klub Jerman tersebut kembali menguasai pemain berbakat asal Bosnia tersebut. Bahkan sebelum transaksi ini, Milan sudah mulai menanyakan kemungkinan biaya transfernya. Kini, jika ingin mendalami pembicaraan, mereka harus duduk bersama Leverkusen untuk berdiskusi. Meskipun Leverkusen telah mengambil alih kembali pemain tersebut, bukan tidak mungkin ia akan hengkang pada musim panas nanti. Banyak hal akan bergantung pada tawaran yang masuk, mengingat selain Milan, ada klub lain yang memasukkannya ke dalam daftar target, dan di Italia, Roma dan Napoli juga tertarik padanya. Saat ini, nilai pasar pemain tersebut diperkirakan antara 20 hingga 30 juta euro.
PERAN DAN KARAKTERISTIK
Sebagai penyerang sayap, Alajbegovic lebih suka bermain di sisi kiri agar bisa memotong ke dalam menggunakan kaki dominannya dan melepaskan tembakan ke gawang atau mencari umpan terobosan untuk rekan setimnya; jika diperlukan, ia juga bisa berpindah ke sayap sebelahnya (tugasnya tetap sama, ia juga bisa bermain dengan kaki kiri) atau ditempatkan di lini tengah di belakang penyerang tengah. Salah satu keahlian utamanya adalah menggiring bola; ketika ia melaju dengan kecepatan tinggi, tak ada yang bisa menghentikannya, dan mereka yang mengikutinya dari dekat bersumpah bahwa ia memiliki visi permainan layaknya pemain berusia tiga puluh tahun. Di tim junior Bayer Leverkusen, tendangan bebas (hampir) selalu menjadi tanggung jawabnya.