Berapa nilai pasar Alajbegovic, bintang asal Bosnia yang telah memikat separuh Eropa: di Serie A, ia diminati oleh Milan, Napoli, dan Roma

Alajbegovic tumbuh besar di akademi muda Bayer Leverkusen, yang ketika menjualnya ke Salzburg menyertakan opsi pembelian kembali yang baru saja dieksekusi dalam beberapa bulan terakhir: nilainya sebesar 8 juta euro, yang memungkinkan klub Jerman tersebut kembali menguasai pemain berbakat asal Bosnia tersebut. Bahkan sebelum transaksi ini, Milan sudah mulai menanyakan kemungkinan biaya transfernya. Kini, jika ingin mendalami pembicaraan, mereka harus duduk bersama Leverkusen untuk berdiskusi. Meskipun Leverkusen telah mengambil alih kembali pemain tersebut, bukan tidak mungkin ia akan hengkang pada musim panas nanti. Banyak hal akan bergantung pada tawaran yang masuk, mengingat selain Milan, ada klub lain yang memasukkannya ke dalam daftar target, dan di Italia, Roma dan Napoli juga tertarik padanya. Saat ini, nilai pasar pemain tersebut diperkirakan antara 20 hingga 30 juta euro.



