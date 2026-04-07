Awalnya ada yang meragukannya: "Siapa sih Baturina ini?! Dia kan jarang main…". Sebenarnya, Cesc Fabregas menyimpannya di pinggir lapangan, jauh dari sorotan, sambil menunggu waktu yang tepat untuk memainkannya. Ia melihat potensi itu setiap hari dalam latihan, sudah lama mengenal kualitasnya, dan tahu bahwa itu hanya masalah waktu. Kini, Martin Baturina yang memukau semua orang di Kroasia dengan seragam Dinamo Zagreb itu sudah dikenal semua orang di Serie A. Di tim yang hingga baru-baru ini didominasi oleh Nico Paz, ia berhasil mencuri perhatian justru pada bulan-bulan krusial musim ini.
Berapa nilai Baturina, bintang masa depan Como setelah Nico Paz: harga dan klub mana saja yang tertarik padanya di bursa transfer
HARGA BATURINA
Como sedang bersaing untuk memperebutkan tempat di Liga Champions musim depan, juga berkat gol dan permainan apik Baturina, gelandang serang kelahiran 2003 yang lahir di Zurich namun berkewarganegaraan Kroasia, yang bersama Fabregas telah beradaptasi untuk bermain baik di depan lini belakang—meski jelas lebih baik saat bermain lebih ke depan—maupun sebagai false nine. Klub biru-putih ini, yang kemungkinan besar akan melepas Nico Paz kembali ke Real Madrid pada musim panas nanti, siap melepas permata lain yang telah berhasil mereka rebut dari persaingan beberapa klub top Eropa, termasuk Arsenal. Kontrak Baturina akan berakhir pada Juni 2030 dan saat ini nilai pasar sang pemain diperkirakan sekitar 30 juta euro.
SIAPA YANG INGIN KE BATURINA
Pada bursa transfer terakhir, Januari lalu, Leeds mengajukan tawaran kepada Como yang, termasuk bonus, mendekati 30 juta euro: jawabannya tegas, tidak ada pembicaraan lebih lanjut. Mereka tidak ingin kehilangan pemain yang akan berguna di paruh kedua musim ini dan yang nilainya mungkin akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan. Baturina diminati oleh Inter di Italia dan sebelumnya juga pernah dihubungi oleh Torino dan Fiorentina; di antara klub-klub luar negeri yang tertarik ada Manchester United dan Arsenal, yang sudah mengajukan tawaran pada musim panas lalu sebelum akhirnya pemain tersebut memilih Como.