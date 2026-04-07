Como sedang bersaing untuk memperebutkan tempat di Liga Champions musim depan, juga berkat gol dan permainan apik Baturina, gelandang serang kelahiran 2003 yang lahir di Zurich namun berkewarganegaraan Kroasia, yang bersama Fabregas telah beradaptasi untuk bermain baik di depan lini belakang—meski jelas lebih baik saat bermain lebih ke depan—maupun sebagai false nine. Klub biru-putih ini, yang kemungkinan besar akan melepas Nico Paz kembali ke Real Madrid pada musim panas nanti, siap melepas permata lain yang telah berhasil mereka rebut dari persaingan beberapa klub top Eropa, termasuk Arsenal. Kontrak Baturina akan berakhir pada Juni 2030 dan saat ini nilai pasar sang pemain diperkirakan sekitar 30 juta euro.



