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Berapa nilai Adam Wharton setelah transfer Elliot Anderson dan Enzo Fernandez? Legenda Crystal Palace membahas kisaran angka sambil membuat prediksi berani untuk 2027
Uang besar dihabiskan untuk gelandang pada 2026
Perdebatan sengit soal masa depan Wharton cukup ramai terjadi sepanjang dua jendela transfer pada 2026. Palace, saat mereka memburu kejayaan di Conference League, tak mungkin melepas aset berharganya pada Januari.
Meski begitu, tawaran menggiurkan memang diperkirakan akan datang pada musim panas. Mungkin saja ada pendekatan yang dilakukan, tetapi tak ada kesepakatan yang tercapai. Sebaliknya, nama-nama seperti Anderson, Fernandez, Carlos Baleba, Andrey Santos, dan Morgan Rogers mendominasi bursa transfer dengan belanja besar.
Wharton, yang telah melangkah sangat jauh dalam waktu yang relatif singkat, tidak akan membuat situasi di Selhurst Park bergejolak. Namun, konsensus umum menyebut bahwa perpisahan yang panjang tampaknya sudah mulai berjalan.
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Apakah Wharton akan meninggalkan Crystal Palace pada 2027?
Morrison mengakui hal itu, dengan mantan striker Crystal Palace tersebut, yang berbicara atas kerja sama dengan Freebets.com, sumber ulasan situs taruhan, mengatakan kepada GOAL saat ditanya soal masa depan lulusan akademi Blackburn itu: "Saya akan jujur kepada Anda, musim panas depan dia pasti akan pergi.
"Palace tidak bisa mempertahankan Adam Wharton, tanpa keraguan sedikit pun. Jika Anda melihat semua gelandang yang sedang pindah, Adam Wharton sama bagusnya dengan semua gelandang itu. Dia akan pergi pada musim panas. Saya pikir mereka akan punya satu tahun lagi.
"Sebenarnya ada banyak klub yang tertarik kepadanya pada musim panas. Tetapi mereka tidak bisa kehilangan Adam Wharton ketika mereka sudah kehilangan [Maxence] Lacroix dan pemain-pemain besar lainnya.
"Dia akan pergi musim panas depan. Dia adalah pemain top dan saya sangat menghargai serta mengaguminya. Jadi saya tahu pasti dia tidak akan berada di sana pada musim panas. Bahkan pada Januari, saya pikir tim-tim akan datang mendekat. Tetapi saya tidak berpikir Palace akan berbisnis di sana. Namun musim panas depan, saya pikir ketua klub sudah tahu dia tidak akan berada di klub itu."
Apakah Wharton bernilai lebih dari £100 juta?
Mengingat angka yang terlibat dalam transfer-transfer lain, akankah Wharton menjadi salah satu pemain lain yang nilai transfernya melonjak melampaui £100 juta ($135 juta)? Morrison menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan: “Dia ada di kisaran itu. Dan ketua klub tidak akan menerima kurang dari itu, sudah pasti. Saya tahu seperti apa dia.
“Anda akan mendapatkan uang besar darinya karena dia pemain yang spesial. Dan dia masih muda. Dia berada di usia yang bagus. Usianya 22 tahun. Jadi dia masih punya banyak sekali sepakbola dalam dirinya dan dia bahkan belum mencapai puncaknya.
“Dengar, saya tahu seperti apa ketua klub. Jika Anda ingin memboyong Adam Wharton, Anda harus membayar uang yang sangat besar. Tapi ada banyak uang untuk semua gelandang ini yang pindah dengan harga-harga yang konyol. Jadi gelandang sekarang lebih penting daripada siapa pun. Kelihatannya memang begitu dengan uang yang dibelanjakan untuk mereka.”
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Ke mana Wharton akan berlabuh saat transfernya rampung?
Manchester United pernah dikaitkan dengan Wharton pada masa lalu, tetapi menambahkan Santos dan Youri Tielemans ke dalam skuad mereka pada bursa transfer terakhir. Liverpool juga disebut-sebut tertarik dan mungkin memutuskan untuk meningkatkan perburuan itu setelah musim ini berakhir.
Bahkan ada saran bahwa playmaker yang menjanjikan itu bisa melebarkan sayap dan bergabung dengan raksasa Eropa, tanpa diragukan lagi ia memiliki kemampuan untuk membela tim mana pun di sepak bola dunia.
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