Morrison mengakui hal itu, dengan mantan striker Crystal Palace tersebut, yang berbicara atas kerja sama dengan Freebets.com, sumber ulasan situs taruhan, mengatakan kepada GOAL saat ditanya soal masa depan lulusan akademi Blackburn itu: "Saya akan jujur kepada Anda, musim panas depan dia pasti akan pergi.

"Palace tidak bisa mempertahankan Adam Wharton, tanpa keraguan sedikit pun. Jika Anda melihat semua gelandang yang sedang pindah, Adam Wharton sama bagusnya dengan semua gelandang itu. Dia akan pergi pada musim panas. Saya pikir mereka akan punya satu tahun lagi.

"Sebenarnya ada banyak klub yang tertarik kepadanya pada musim panas. Tetapi mereka tidak bisa kehilangan Adam Wharton ketika mereka sudah kehilangan [Maxence] Lacroix dan pemain-pemain besar lainnya.

"Dia akan pergi musim panas depan. Dia adalah pemain top dan saya sangat menghargai serta mengaguminya. Jadi saya tahu pasti dia tidak akan berada di sana pada musim panas. Bahkan pada Januari, saya pikir tim-tim akan datang mendekat. Tetapi saya tidak berpikir Palace akan berbisnis di sana. Namun musim panas depan, saya pikir ketua klub sudah tahu dia tidak akan berada di klub itu."