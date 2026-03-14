Berapa lama Vitor Pereira akan bertahan? Mantan bintang Nottingham Forest mengomentari musim yang ‘gila’ dengan empat manajer

Harewood menambahkan mengenai alasan di balik kesulitan yang dialami Forest pada musim 2025-26, di mana penyerang andalan Chris Wood—yang mencetak 20 gol di Liga Premier musim lalu—absen hampir sepanjang musim karena cedera: “Saat ini, Forest sedang kesulitan mencetak gol, apa pun alasannya, karena dalam beberapa tahun terakhir mereka dikenal sebagai tim yang sering memenangkan pertandingan dan mencetak gol-gol penting.

“Menurut saya, Anda telah kehilangan bagian yang sangat besar dari itu, yaitu Chris, karena dia luar biasa bagi Forest dan bagaimana dia sebagai striker, sebagai pencetak gol, pemain yang mampu menahan bola, bergerak di sela-sela pemain lawan, masuk ke kotak penalti, menerima umpan silang ke kotak penalti, dan mencetak gol. Dan sejujurnya, dia mencetak berbagai macam gol. Dia adalah orang yang Anda cari jika Anda membutuhkan gol. Dan saya pikir Forest kesulitan menggantikan peran itu.

“Sepertinya filosofi tim masih ada, masih ada pemain-pemain hebat, tapi menurut saya mereka butuh sosok seperti dia untuk mencetak gol. Dan di situlah mereka kekurangan tahun ini, karena gol yang menentukan kemenangan. Dan jika Anda punya striker seperti itu, yang bisa menciptakan momen-momen penting meski tim tidak bermain bagus, bahkan jika dia tidak mencetak gol, dia tetap berkontribusi untuk menciptakan peluang bagi pemain lain. Karena dia dan Morgan Gibbs-White membentuk kemitraan yang sangat baik. Mereka tahu di mana posisi satu sama lain dan mereka tahu di mana mereka harus berada. Dan Anda membentuk kemitraan seperti itu di seluruh tim. Dan saya pikir mereka kesulitan tanpa dia, yang tidak baik untuk dikatakan. Tapi mereka belum memiliki siapa pun untuk menggantikannya.”