Berapa lama Vitor Pereira akan bertahan? Mantan bintang Nottingham Forest mengomentari musim yang ‘gila’ dengan empat manajer
Mengapa Nottingham Forest sudah berganti empat manajer pada musim 2025-26?
Terlepas dari segala kritik yang menghujani mereka selama musim yang penuh gejolak ini, pihak Forest—terutama pemilik klub yang penuh teka-teki, Evangelos Marinakis—terpaksa mengambil langkah-langkah tertentu. Nuno memicu kepergiannya sendiri pada bulan September, Postecoglou tak pernah menang dalam delapan pertandingan yang dipimpinnya, dan Dyche—meski memiliki ikatan historis dengan klub—gagal meyakinkan dengan gaya sepak bolanya.
Tali kendali telah diserahkan kepada Pereira, namun ia pun mengalami kesulitan dalam peran yang kini menjadi yang paling menantang. Masa jabatannya dimulai dengan gemilang melalui kemenangan di Liga Europa saat bertandang ke markas Fenerbahce, namun itu tetap menjadi satu-satunya kesuksesannya dalam enam pertandingan - dengan empat kekalahan yang diderita The Reds dalam lima pertandingan terakhir mereka.
Pertanyaan-pertanyaan yang tak terhindarkan pun muncul mengenai masa depan jangka pendek dan jangka panjang Forest, saat mereka berjuang untuk menghindari degradasi dari Liga Premier, dengan musim panas yang tampaknya akan kembali sibuk dalam satu atau lain hal.
Pesan yang bertentangan: Ketidakstabilan di City Ground
Saat ditanya pendapatnya mengenai perkembangan terkini di City Ground, mantan striker The Reds, Harewood—mengatakan kepada GOAL: "Gila, bukan? Ini gila, benar-benar, benar-benar gila. Jelas, masa-masa ketika seorang manajer bisa bertahan cukup lama untuk mencoba menyesuaikan diri sudah berlalu. Tak ada manajer yang punya waktu sekarang. Ini benar-benar hidup atau mati.
“Saya mengerti, tapi di sisi lain, Anda butuh stabilitas, apapun arah yang Anda tuju. Dan semuanya saling terkait. Jika kamu punya, bukan hanya Forest—tentu saja itu sangat dekat dengan hatiku—tapi klub mana pun, jika pemilik masuk dan membawa manajer, para pemain perlu melihat pemilik dan manajer berada di halaman yang sama, terlepas dari situasi apa pun, karena kamu butuh waktu.
“Sungguh sulit menjadi pelatih. Saya sudah menyelesaikan lisensi kepelatihan dan tahu bagaimana rasanya melatih anak-anak. Butuh waktu untuk menanamkan apa yang ingin Anda capai pada mereka. Dan saat ini Anda tidak punya waktu untuk melakukan itu. Terutama saat Anda bermain dalam pertandingan berintensitas tinggi, pertandingan yang sangat penting, pertandingan yang harus dimenangkan untuk lolos ke babak berikutnya jika Anda ingin maju dan memenangkan trofi. Dan Anda tidak punya waktu untuk ‘jika’, ‘tapi’, atau ‘mungkin’, karena Anda harus masuk ke lapangan dengan fokus untuk memenangkan pertandingan.”
Penjelasan: Alasan di balik kesulitan Forest di Liga Premier
Harewood menambahkan mengenai alasan di balik kesulitan yang dialami Forest pada musim 2025-26, di mana penyerang andalan Chris Wood—yang mencetak 20 gol di Liga Premier musim lalu—absen hampir sepanjang musim karena cedera: “Saat ini, Forest sedang kesulitan mencetak gol, apa pun alasannya, karena dalam beberapa tahun terakhir mereka dikenal sebagai tim yang sering memenangkan pertandingan dan mencetak gol-gol penting.
“Menurut saya, Anda telah kehilangan bagian yang sangat besar dari itu, yaitu Chris, karena dia luar biasa bagi Forest dan bagaimana dia sebagai striker, sebagai pencetak gol, pemain yang mampu menahan bola, bergerak di sela-sela pemain lawan, masuk ke kotak penalti, menerima umpan silang ke kotak penalti, dan mencetak gol. Dan sejujurnya, dia mencetak berbagai macam gol. Dia adalah orang yang Anda cari jika Anda membutuhkan gol. Dan saya pikir Forest kesulitan menggantikan peran itu.
“Sepertinya filosofi tim masih ada, masih ada pemain-pemain hebat, tapi menurut saya mereka butuh sosok seperti dia untuk mencetak gol. Dan di situlah mereka kekurangan tahun ini, karena gol yang menentukan kemenangan. Dan jika Anda punya striker seperti itu, yang bisa menciptakan momen-momen penting meski tim tidak bermain bagus, bahkan jika dia tidak mencetak gol, dia tetap berkontribusi untuk menciptakan peluang bagi pemain lain. Karena dia dan Morgan Gibbs-White membentuk kemitraan yang sangat baik. Mereka tahu di mana posisi satu sama lain dan mereka tahu di mana mereka harus berada. Dan Anda membentuk kemitraan seperti itu di seluruh tim. Dan saya pikir mereka kesulitan tanpa dia, yang tidak baik untuk dikatakan. Tapi mereka belum memiliki siapa pun untuk menggantikannya.”
Forest dan Pereira memiliki sembilan pertandingan untuk menyelamatkan musim yang tampaknya sudah tak bisa diselamatkan lagi. Mereka akan kembali beraksi pada hari Minggu saat menjamu Fulham dalam laga kandang yang sangat penting.
Setelah itu, mereka akan menjalani leg kedua babak 16 besar Liga Europa melawan Midtjylland sebelum menghadapi sesama tim papan bawah, Tottenham, dalam laga yang diprediksi menjadi pertarungan krusial untuk menghindari degradasi pada 22 Maret.
