Berapa lama Erling Haaland akan bertahan di Man City? Prediksi dari mantan bek, sementara Real Madrid diperingatkan bahwa biaya transfer untuk seorang Galactico lainnya ‘tidak akan sedikit’

Saat ditanya seberapa lama Haaland akan bertahan di Etihad, mantan bek City Lescott — yang berbicara bekerja sama dengan Unibet Online Casino — mengatakan kepada GOAL: “Saya akan terkejut jika dia bertahan selama delapan tahun. Saya tidak melihat dia akan hengkang dalam waktu dekat.

“Siapa tahu, mungkin dia ingin memecahkan rekor gol di Liga Premier, jadi itu mungkin ambisinya. Tapi saya tidak tahu. Saya tidak khawatir dia akan hengkang dalam dua atau tiga musim ke depan, jika itu pertanyaannya.

“Menurut saya, kontrak delapan tahun melindungi Anda dari calon pembeli. Saya tidak berpikir nilainya akan turun selama periode itu, jadi saya rasa itu menjadi faktor terkait lamanya kontrak.”

Lescott menambahkan mengenai daya tarik Real Madrid yang jelas, mengingat Haaland tidak memiliki ikatan emosional di lingkungannya saat ini yang sulit untuk dilepaskan: “Tentu saja, bahkan pemain dari Manchester, pemain dari Inggris, Real Madrid tetap menarik bagi mereka.

“Namun terkait Galacticos, mereka memang merekrut pemain-pemain top, tapi tidak selalu membelinya, jadi itu harus menjadi pertimbangan. Erling Haaland tidak akan murah, dan dia bisa dibilang salah satu pemain terpenting di skuad Manchester City, jadi hal itu akan dipertimbangkan jika Manchester City memutuskan untuk menjualnya.

“Mereka tidak akan menjualnya hanya karena dia tidak mencetak gol, jadi dia akan berada di puncak performanya, di salah satu tim terbaik di dunia, dengan tim lain yang berusaha membelinya—dan sebagai rival di Liga Champions—jadi biaya transfernya tidak akan kecil.

“Mengenai Erling Haaland, saya rasa klub berada dalam posisi yang sangat baik sehingga dia akan tetap berada di sana untuk waktu yang cukup lama.”