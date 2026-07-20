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Berapa lama Erling Haaland akan bertahan di Man City? Prediksi dari mantan bek, sementara Real Madrid diperingatkan bahwa biaya transfer untuk seorang Galactico lainnya ‘tidak akan sedikit’
Haaland menandatangani kontrak berdurasi 10 tahun hingga tahun 2034
Kesepakatan luar biasa itu sempat mengundang keheranan saat ditandatangani, dengan Haaland berkomitmen untuk 10 tahun lagi setelah menyelesaikan dua musim yang telah membawanya meraih gelar Premier League, Liga Champions, dan Piala FA.
Rasio golnya yang menakjubkan telah mengukuhkan posisinya di antara para pemain elit dunia, dengan total 162 gol yang dicetaknya dalam 198 penampilan. Reputasinya yang terus meningkat semakin diperkuat saat membela Norwegia di Piala Dunia 2026 - setelah membawa negaranya ke ajang unggulan FIFA tersebut untuk pertama kalinya sejak 1998.
Haaland akan segera menginjak usia 26 tahun, namun masih memiliki banyak musim di depannya. City berharap ia dapat menghabiskan beberapa musim tersebut di Manchester. Mereka membutuhkan pemain-pemain andalan untuk membantu menjembatani kesenjangan antara Pep Guardiola dan manajer baru Enzo Maresca.
- Getty/GOAL
Ayah Haaland membiarkan pintu transfer tetap terbuka bagi Real Madrid
Belum ada tanda-tanda bahwa Haaland mulai merasa gelisah, terlepas dari semua yang telah ia raih di Inggris. Rekor-rekor terus dipecahkan secara rutin, dan mungkin masih akan ada prestasi bersejarah lainnya yang akan datang.
Lescott yakin bahwa penyerang tangguh ini akan terus bersinar di panggung Liga Premier dalam waktu dekat. Namun, spekulasi tentang kepindahannya ke raksasa La Liga, Real Madrid dan Barcelona, tidak mungkin diabaikan.
Ayah Haaland, Alf Inge, baru-baru ini menanggapi pembicaraan yang tak henti-hentinya mengenai peran ‘Galactico’ di Santiago Bernabeu yang akan diisi pada suatu saat: “Pindah ke Real Madrid? Dia sangat bahagia di Manchester City dan memiliki kontrak yang masih panjang. Kami menanti musim baru, tapi siapa pun pasti ingin bermain untuk Madrid. Kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi di dunia sepak bola.”
Berapa musim lagi Haaland akan bermain di Man City?
Saat ditanya seberapa lama Haaland akan bertahan di Etihad, mantan bek City Lescott — yang berbicara bekerja sama dengan Unibet Online Casino — mengatakan kepada GOAL: “Saya akan terkejut jika dia bertahan selama delapan tahun. Saya tidak melihat dia akan hengkang dalam waktu dekat.
“Siapa tahu, mungkin dia ingin memecahkan rekor gol di Liga Premier, jadi itu mungkin ambisinya. Tapi saya tidak tahu. Saya tidak khawatir dia akan hengkang dalam dua atau tiga musim ke depan, jika itu pertanyaannya.
“Menurut saya, kontrak delapan tahun melindungi Anda dari calon pembeli. Saya tidak berpikir nilainya akan turun selama periode itu, jadi saya rasa itu menjadi faktor terkait lamanya kontrak.”
Lescott menambahkan mengenai daya tarik Real Madrid yang jelas, mengingat Haaland tidak memiliki ikatan emosional di lingkungannya saat ini yang sulit untuk dilepaskan: “Tentu saja, bahkan pemain dari Manchester, pemain dari Inggris, Real Madrid tetap menarik bagi mereka.
“Namun terkait Galacticos, mereka memang merekrut pemain-pemain top, tapi tidak selalu membelinya, jadi itu harus menjadi pertimbangan. Erling Haaland tidak akan murah, dan dia bisa dibilang salah satu pemain terpenting di skuad Manchester City, jadi hal itu akan dipertimbangkan jika Manchester City memutuskan untuk menjualnya.
“Mereka tidak akan menjualnya hanya karena dia tidak mencetak gol, jadi dia akan berada di puncak performanya, di salah satu tim terbaik di dunia, dengan tim lain yang berusaha membelinya—dan sebagai rival di Liga Champions—jadi biaya transfernya tidak akan kecil.
“Mengenai Erling Haaland, saya rasa klub berada dalam posisi yang sangat baik sehingga dia akan tetap berada di sana untuk waktu yang cukup lama.”
- Getty
Haaland sedang memulihkan diri setelah bertugas bersama timnas Norwegia di Piala Dunia
Haaland saat ini sedang menikmati masa istirahat pasca-Piala Dunia, setelah Inggris menghancurkan mimpinya di turnamen tersebut dalam laga perempat final yang dramatis. Ia akan segera kembali bergabung untuk pramusim bersama City.
Mereka akan menghadapi Arsenal di Community Shield sebelum memulai upaya merebut gelar Liga Premier lainnya di kandang melawan Bournemouth pada 23 Agustus. Masih harus dilihat berapa banyak lagi perebutan trofi yang akan diikuti Haaland.
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