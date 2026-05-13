Menurut pakar keuangan olahraga Dr Rob Wilson, setiap kesepakatan untuk memindahkan Mbappe dari Real Madrid akan membutuhkan komitmen finansial yang sangat besar. Dalam wawancaranya dengan GamblingArabia.com, Wilson menjelaskan bahwa meskipun Mbappe bergabung sebagai pemain bebas transfer, total investasi yang telah dikeluarkan oleh Los Blancos membuat kemungkinan dia hengkang dengan harga murah menjadi mustahil.

"Agar Real Madrid mempertimbangkan untuk melepasnya... hubungan antara klub dan pemain harus benar-benar memburuk secara signifikan, bahkan melebihi apa yang telah kita lihat," katanya. "Mbappe adalah salah satu aset sepak bola paling berharga, dan karenanya paling mahal, di dunia. Secara teknis, dia datang ke Madrid sebagai pemain bebas transfer, tetapi pada kenyataannya Real berkomitmen untuk menghabiskan hampir €300 juta selama masa kontraknya jika Anda memasukkan bonus penandatanganan, struktur loyalitas, hak citra, dan hal-hal semacam itu."







