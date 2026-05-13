Berapa harga Kylian Mbappe? Dibutuhkan paket transfer senilai €400 juta untuk bintang Real Madrid yang berada dalam kategori ‘merek’ sekelas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo
Biaya yang sangat besar dari sebuah keluarnya yang memecahkan rekor
Menurut pakar keuangan olahraga Dr Rob Wilson, setiap kesepakatan untuk memindahkan Mbappe dari Real Madrid akan membutuhkan komitmen finansial yang sangat besar. Dalam wawancaranya dengan GamblingArabia.com, Wilson menjelaskan bahwa meskipun Mbappe bergabung sebagai pemain bebas transfer, total investasi yang telah dikeluarkan oleh Los Blancos membuat kemungkinan dia hengkang dengan harga murah menjadi mustahil.
"Agar Real Madrid mempertimbangkan untuk melepasnya... hubungan antara klub dan pemain harus benar-benar memburuk secara signifikan, bahkan melebihi apa yang telah kita lihat," katanya. "Mbappe adalah salah satu aset sepak bola paling berharga, dan karenanya paling mahal, di dunia. Secara teknis, dia datang ke Madrid sebagai pemain bebas transfer, tetapi pada kenyataannya Real berkomitmen untuk menghabiskan hampir €300 juta selama masa kontraknya jika Anda memasukkan bonus penandatanganan, struktur loyalitas, hak citra, dan hal-hal semacam itu."
Paket senilai €400 juta untuk mengguncang pasar
Kebutuhan finansial untuk biaya transfer saja kemungkinan besar akan memecahkan rekor yang ada. Wilson berpendapat bahwa presiden Real Madrid, Florentino Perez, akan meminta biaya yang lebih tinggi daripada rekor dunia sebesar €222 juta yang dibayarkan Paris Saint-Germain untuk Neymar. Ditambah dengan gaji sang pemain yang sangat tinggi, keseluruhan transaksi ini menjadi rintangan yang hanya dapat diatasi oleh segelintir klub di dunia.
"Diperlukan jumlah yang sangat besar agar Real mempertimbangkan untuk menjualnya musim panas ini," kata Wilson. "Real Madrid mungkin mengharapkan biaya yang melebihi apa yang dibayarkan Paris Saint-Germain untuk merekrut Neymar dari Barcelona, bahkan mungkin menetapkan rekor biaya transfer dunia baru. Jika Anda memperhitungkan gajinya dan elemen lain dari kesepakatan apa pun, Anda berbicara tentang paket transfer total senilai lebih dari €350 juta ($411,9 juta) di angka terendah, yang menjadikan Arab Saudi sebagai tujuan yang jelas." Hal ini terjadi di saat para pakar dan penggemar mempertanyakan apakah merekrut penyerang tersebut adalah langkah yang tepat setelah dua musim tanpa trofi besar.
Bracket merek Messi dan Ronaldo
Yang membedakan Mbappé dari penyerang elit lainnya adalah daya tarik komersialnya. Sama seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, Mbappé dipandang sebagai merek mewah global. Nilai merek inilah yang membuat Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF) mungkin bersedia memecahkan rekor transfer mereka, karena pemain asal Prancis ini sesuai dengan tujuan strategis mereka untuk meningkatkan visibilitas menjelang Piala Dunia 2034.
Wilson menambahkan: “Nilai mereknya di luar lapangan mengubah dinamika tawaran transfer menjadi sesuatu yang memiliki nilai di luar permainan juga, seperti halnya dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mbappe bukan sekadar penyerang. Dia adalah semacam merek atlet mewah global dengan berbagai sponsor utama seperti Nike, EA Sports, dan daya tarik lintas sektor yang hanya kita lihat pada beberapa superstar di masa lalu. Jika dia pindah ke Timur Tengah, maka akan ada keselarasan dengan ikatan Mbappe yang sudah ada dengan kawasan Afrika, terutama Afrika Utara, sebagai sebuah merek, serta basis penggemar mudanya di seluruh dunia, yang dulu menguntungkan PSG dan kini juga menguntungkan Real.”
Tekanan yang berlebihan dan reaksi negatif dari para penggemar
Meskipun sisi bisnisnya tetap rumit, suasana di lapangan di Madrid semakin memburuk. Proyek Mbappé dirancang untuk meningkatkan citra klub, namun ketidakseimbangan taktis yang melibatkan pemain seperti Vinicius Junior dan Jude Bellingham telah memicu bencana hubungan masyarakat dan protes daring berskala besar dari para pendukung.
“Ketiga, ada sudut pandang politik dan jika para penggemar mulai melihatnya sebagai sosok yang sedikit mengganggu, seorang pemain yang menganggap dirinya lebih besar dari klub, maka tekanan terhadap dirinya dan manajemen dapat dengan cepat berubah menjadi racun,” Wilson memperingatkan. Toksisitas ini terlihat jelas dari fakta bahwa petisi online yang menyerukan kepergian pemain berusia 27 tahun itu telah mencapai lebih dari 70 juta tanda tangan. Jika pemain asal Prancis itu tidak dapat membalikkan nasibnya di lapangan, kekecewaan komersial bagi Real Madrid dapat memaksa terjadinya pembicaraan yang tampaknya mustahil terjadi hanya 12 bulan yang lalu.