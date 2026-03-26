Berapa harga Jack Grealish? Dikabarkan ada biaya transfer sebesar £50 juta, sementara Everton, Wrexham, dan tim-tim MLS dikaitkan dengan pemain sayap Man City tersebut
Cedera dan operasi mengakhiri musim 2025-26 Grealish
Melihat mantan gelandang serang Aston Villa itu mencatatkan awal yang produktif selama berseragam di Hill Dickinson Stadium, Everton diperkirakan akan membahas kontrak permanen untuk Grealish begitu musim 2025-26 berakhir.
Dia mengalami patah tulang akibat stres di kaki kirinya saat menang 1-0 atas mantan klubnya, Villa, pada 18 Januari. Dia kemudian menjalani operasi, yang membuat musimnya berakhir lebih awal.
Sampai saat itu, ia telah mencetak dua gol dan enam assist untuk The Toffees - serta meraih penghargaan Pemain Terbaik Bulan Agustus di Liga Premier - namun impiannya untuk membantu Everton lolos ke kompetisi Eropa dan masuk ke skuad Inggris di Piala Dunia pun pupus.
Akankah Everton mempertimbangkan untuk mengubah status pinjaman Grealish menjadi transfer permanen?
Pengalaman dan bakatnya — sebagai pemenang gelar Liga Premier dan Liga Champions — tentu akan menarik perhatian David Moyes ke depannya. Namun, masih harus dilihat apakah Grealish akan mengawali musim 2026-27 di lingkungan yang sudah dikenalnya atau di lingkungan yang sama sekali baru.
Ketika ditanya apakah ia mengharapkan The Toffees mencapai kesepakatan, Dunne - dalam wawancara eksklusif dengan GOAL yang menampilkan pemain asal Irlandia tersebut bekerja sama dengan Betinia - mengatakan: “Saya pikir bagi Grealish, dia sudah membuktikan cukup di paruh pertama musim ini bahwa dia akan menjadi pemain berharga bagi Everton. Apakah mereka bisa mengeluarkan 50 juta poundsterling untuknya, saya tidak tahu, mungkin mereka akan mencoba bernegosiasi ulang sedikit, tapi harus ada keinginan dari Everton untuk mendatangkan pemain sekelasnya secara permanen, membawanya untuk satu musim penuh.
“Mereka tampil sangat baik, semoga mereka bisa mendapatkan tempat di kompetisi Eropa tahun ini dan itu menambah daya tarik tidak hanya kedatangan Grealish tetapi juga beberapa pemain top lainnya. Saya pikir Everton sudah memiliki manajer yang tepat. Mereka tidak perlu merekrut 10 pemain, mereka perlu mulai menambahkan dua atau tiga pemain berkualitas dan tentu saja Jack Grealish adalah salah satu dari pemain-pemain tersebut.”
Berapa biaya transfer Grealish pada bursa transfer musim panas nanti?
Meskipun cedera Grealish akan menjadi pertimbangan dalam setiap negosiasi transfer, hal yang sama juga berlaku untuk fakta bahwa ia akan genap berusia 31 tahun pada bulan September. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, harga yang diminta sebesar £50 juta bisa dianggap sedikit terlalu tinggi.
Ditanya lebih lanjut mengenai upaya klub-klub yang akan bernegosiasi untuk menurunkan biaya tersebut, Dunne menambahkan: “Saya kira Anda bisa menyelesaikan kesepakatan pinjaman dengan dasar harga 50 juta dan ya, kami akan melakukannya, tetapi ketika kontrak sebenarnya tiba dan biaya transfer dinegosiasikan ulang, saya pikir mungkin akan sedikit lebih rendah.
“Dia sudah di atas 30 tahun, dia mengalami cedera musim ini, dia tidak masuk skuad Inggris saat ini, jadi ada banyak alasan mengapa Everton mungkin mencoba menurunkannya. Mereka tahu jika bisa menurunkannya, mereka tetap mendapatkan pemain yang bernilai 50 juta, pemain berkualitas tinggi, tapi mereka selalu ingin mencoba mendapatkannya dengan harga lebih murah.
“Saya pikir ini adalah masa-masa yang menarik bagi Everton karena mereka memiliki potensi untuk akhirnya mendapatkan pijakan dengan stadion baru, menjadi tim yang secara rutin bersaing di enam atau tujuh besar.”
Arab Saudi, Amerika Serikat, Wales: Di mana Grealish akan berlabuh?
Grealish mungkin ingin menjadi bagian dari proyek tersebut, mengingat ia menikmati masa singkatnya bersama The Toffees. Namun, diperkirakan akan ada opsi-opsi alternatif yang ditawarkan kepada pemain asal West Midlands yang temperamental ini. Ia dikabarkan telah menarik minat dari Liga Pro Arab Saudi.
Ada juga pembicaraan mengenai tim-tim di MLS yang berencana merekrutnya, seiring dengan kedatangan nama besar lainnya ke Amerika Serikat bersama Lionel Messi dan Son Heung-min, sementara Wrexham - yang dipimpin oleh pemilik bersama dari Hollywood, Ryan Reynolds dan Rob Mac - didesak untuk merekrut Grealish jika mereka berhasil promosi ke Premier League berkat rekor promosi keempat berturut-turut yang memecahkan rekor.