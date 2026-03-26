Berapa harga Jack Grealish? Dikabarkan ada biaya transfer sebesar £50 juta, sementara Everton, Wrexham, dan tim-tim MLS dikaitkan dengan pemain sayap Man City tersebut

Pengalaman dan bakatnya — sebagai pemenang gelar Liga Premier dan Liga Champions — tentu akan menarik perhatian David Moyes ke depannya. Namun, masih harus dilihat apakah Grealish akan mengawali musim 2026-27 di lingkungan yang sudah dikenalnya atau di lingkungan yang sama sekali baru.

Ketika ditanya apakah ia mengharapkan The Toffees mencapai kesepakatan, Dunne - dalam wawancara eksklusif dengan GOAL yang menampilkan pemain asal Irlandia tersebut bekerja sama dengan Betinia - mengatakan: “Saya pikir bagi Grealish, dia sudah membuktikan cukup di paruh pertama musim ini bahwa dia akan menjadi pemain berharga bagi Everton. Apakah mereka bisa mengeluarkan 50 juta poundsterling untuknya, saya tidak tahu, mungkin mereka akan mencoba bernegosiasi ulang sedikit, tapi harus ada keinginan dari Everton untuk mendatangkan pemain sekelasnya secara permanen, membawanya untuk satu musim penuh.

“Mereka tampil sangat baik, semoga mereka bisa mendapatkan tempat di kompetisi Eropa tahun ini dan itu menambah daya tarik tidak hanya kedatangan Grealish tetapi juga beberapa pemain top lainnya. Saya pikir Everton sudah memiliki manajer yang tepat. Mereka tidak perlu merekrut 10 pemain, mereka perlu mulai menambahkan dua atau tiga pemain berkualitas dan tentu saja Jack Grealish adalah salah satu dari pemain-pemain tersebut.”