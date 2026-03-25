Pada fase musim ini, klub-klub mulai mengincar target transfer untuk musim panas, merencanakan strategi, dan mempersiapkan langkah-langkah dengan tujuan untuk mengungguli pesaing dengan mulai mengumpulkan informasi tentang para pemain yang masuk dalam daftar incaran. Akan lebih baik lagi jika mereka berbiaya rendah atau bahkan bebas transfer: saat ini, siapa pun yang ingin merekrut Antonio Rüdiger tidak perlu membayar biaya transfer; bek asal Jerman ini kontraknya akan habis bersama Real Madrid dan saat ini tidak ada tanda-tanda perpanjangan kontrak; jika situasinya tetap seperti ini, ia sudah bebas menandatangani kontrak dengan klub baru secara gratis untuk musim 2026/27.
Berapa gaji Rudiger di Real Madrid: besaran gaji, masa berlaku kontrak, dan rumor tentang Juventus
PENANDATANGANAN RUDIGER OLEH REAL MADRID
Di antara klub-klub yang dikaitkan dengan bek tengah kelahiran 1993—yang baru saja genap berusia 33 tahun—terdapat Juventus, yang saat ini sedang mengevaluasi lini pertahanannya mengingat beberapa pemain berpotensi hengkang pada akhir musim. Jika Bianconeri benar-benar ingin merekrut Rüdiger, mereka harus waspada terhadap persaingan yang ketat karena profil internasional seperti dirinya yang tersedia secara gratis sangat diminati banyak pihak, dan perlu dipahami apa saja tuntutan finansial dari sang pemain dan tim manajemennya: saat ini gaji pemain tersebut di Madrid sekitar 9/10 juta ditambah bonus, selain itu juga harus membayar komisi kepada agennya (dan ketika pemain tidak memiliki harga transfer seperti dalam kasus ini, komisi selalu lebih tinggi).
PENANDATANGANAN PEMAIN JUVENTUS
Saat ini, pemain Juventus dengan gaji tertinggi adalah Dusan Vlahovic yang menerima gaji sebesar 12 juta euro: kontraknya juga akan berakhir, perpanjangan kontrak bukanlah hal yang mustahil, namun Juventus hanya bersedia mempertimbangkan opsi ini jika angka yang ditawarkan lebih rendah dari gaji saat ini. Di belakang penyerang asal Serbia tersebut, di posisi kedua pemain dengan gaji tertinggi di klub Bianconeri ada Jonathan David: pemain Kanada mantan Lille ini - yang bergabung pada musim panas dengan status bebas transfer - menerima 6 juta euro bersih per musim (kontrak hingga 2030), sekitar setengah dari yang diperoleh Rüdiger di Real Madrid. Melihat kembali pemain Jerman itu di Serie A bukanlah hal yang mustahil, karena di bursa transfer segala hal bisa terjadi; namun bagi Juve, ini akan menjadi operasi yang rumit terutama dari segi finansial.