Berapa gaji Rudiger di Real Madrid: besaran gaji, masa berlaku kontrak, dan rumor tentang Juventus

Saat ini, pemain Juventus dengan gaji tertinggi adalah Dusan Vlahovic yang menerima gaji sebesar 12 juta euro: kontraknya juga akan berakhir, perpanjangan kontrak bukanlah hal yang mustahil, namun Juventus hanya bersedia mempertimbangkan opsi ini jika angka yang ditawarkan lebih rendah dari gaji saat ini. Di belakang penyerang asal Serbia tersebut, di posisi kedua pemain dengan gaji tertinggi di klub Bianconeri ada Jonathan David: pemain Kanada mantan Lille ini - yang bergabung pada musim panas dengan status bebas transfer - menerima 6 juta euro bersih per musim (kontrak hingga 2030), sekitar setengah dari yang diperoleh Rüdiger di Real Madrid. Melihat kembali pemain Jerman itu di Serie A bukanlah hal yang mustahil, karena di bursa transfer segala hal bisa terjadi; namun bagi Juve, ini akan menjadi operasi yang rumit terutama dari segi finansial.