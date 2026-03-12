Berapa gaji Goretzka di Bayern Munich dan berapa gaji yang dia minta dari klub-klub yang tertarik: Milan dan Inter sedang memantau

Di luar biaya, bagaimanapun, ada antrean panjang untuk merekrut Goretzka secara gratis. Banyak klub Eropa sedang mempertimbangkan pendekatan awal untuk memahami langkah apa yang harus diambil dengan tujuan mengantisipasi persaingan, menurut laporan Bild, saat ini Arsenal berada di posisi terdepan karena telah menunjukkan minat sejak Januari dan tidak akan mengalami masalah anggaran yang besar untuk memenuhi permintaan sang pemain, yang telah menempatkan The Gunners di urutan teratas dalam preferensinya. Milan dan Inter pun menunggu di pinggir lapangan, sadar akan kesulitan yang ada, tetapi Goretzka yang bisa didatangkan secara gratis juga menarik minat Serie A.