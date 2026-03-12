Pada akhir musim, jalan Leon Goretzka dan Bayern Munich akan berpisah. Kontrak pemain kelahiran 1995 ini akan berakhir pada Juni mendatang, dan klub Jerman tersebut telah mengumumkan bahwa pemain tersebut akan hengkang secara gratis. Perhatikan pasar transfer, karena pemain sepenting Goretzka yang hengkang secara gratis dapat menjadi peluang murah bagi banyak klub selama jendela transfer musim panas. Di antara klub-klub yang telah menyoroti gelandang ini adalah Inter dan Milan, yang telah melakukan beberapa kontak dengan timnya.
Berapa gaji Goretzka di Bayern Munich dan berapa gaji yang dia minta dari klub-klub yang tertarik: Milan dan Inter sedang memantau
ANGKA-ANGKA DALAM KASUS GORETZKA
Kedua tim Milan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi langkah selanjutnya. Saat ini, hambatan dalam negosiasi potensial dapat berasal dari tuntutan finansial Goretzka dan agennya: gaji bersih sebesar 7 juta euro, yang kurang lebih sama dengan gaji yang dia terima saat ini di Bayern Munich, ditambah bonus sebesar 8/10 juta euro saat penandatanganan kontrak, serta komisi untuk agennya. Investasi yang signifikan, terutama untuk pemain yang bebas transfer, mengingat total biaya operasi ini bisa mendekati 20 juta euro.
ARSENAL DI POSISI TERDEPAN
Di luar biaya, bagaimanapun, ada antrean panjang untuk merekrut Goretzka secara gratis. Banyak klub Eropa sedang mempertimbangkan pendekatan awal untuk memahami langkah apa yang harus diambil dengan tujuan mengantisipasi persaingan, menurut laporan Bild, saat ini Arsenal berada di posisi terdepan karena telah menunjukkan minat sejak Januari dan tidak akan mengalami masalah anggaran yang besar untuk memenuhi permintaan sang pemain, yang telah menempatkan The Gunners di urutan teratas dalam preferensinya. Milan dan Inter pun menunggu di pinggir lapangan, sadar akan kesulitan yang ada, tetapi Goretzka yang bisa didatangkan secara gratis juga menarik minat Serie A.