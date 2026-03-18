Beberapa bulan menjelang akhir musim, klub-klub mulai merencanakan strategi transfer mereka. Kontak awal telah dilakukan terhadap para pemain yang menjadi incaran, dengan tujuan bergerak lebih cepat daripada klub lain untuk mengantisipasi persaingan. Dalam hal ini, Juventus sedang mencari peluang transfer dengan biaya rendah. Salah satu pemain yang paling diminati adalah Bernardo Silva. Kontrak pemain asal Portugal ini akan berakhir bersama Manchester City, yang telah memberitahunya bahwa perpanjangan kontrak tidak termasuk dalam rencana masa depan klub. Oleh karena itu, pada akhir musim, jalan mereka akan berpisah, dan Juventus mulai bergerak untuk memahami apakah dan kapan mereka akan mencoba mengajukan tawaran.
Berapa gaji Bernardo Silva di Manchester City: besaran gaji, masa berlaku kontrak, dan kabar hubungannya dengan Juventus
PENANDATANGANAN BERNARDO SILVA DAN KONTAK DENGAN JUVENTUS
Dalam beberapa pekan terakhir, telah terjadi kontak awal antara petinggi Juventus dan agen pemain Jorge Mendes, seorang agen yang memiliki hubungan baik dengan Bianconeri dan merupakan sosok yang sama yang pernah membawa Cristiano Ronaldo ke Turin. Soal gaji: gaji Bernardo Silva di Manchester City sebesar 10 juta euro bersih, angka yang tidak bisa dijamin oleh Juventus, namun sulit baginya untuk mendapatkannya jika memutuskan untuk tetap di Eropa. Selain Juventus, hingga saat ini, ada beberapa klub dari Saudi Pro League dan MLS yang siap menawarkan gaji yang bahkan lebih tinggi dari yang ia terima di Inggris.
PEMAIN LAIN YANG KONTRAKNYA AKAN HABIS DAN DIPANTUAI OLEH JUVENTUS
Di pasar transfer yang menawarkan peluang besar dengan harga gratis, Bernardo Silva hanyalah salah satu dari sejumlah pemain yang kontraknya akan habis dan sedang dipantau oleh Juventus. Selain pemain asal Portugal dari City, Juve juga memasukkan bek tengah asal Argentina dari Bournemouth, Marcos Senesi, ke dalam daftar, yang telah dilakukan beberapa kontak dengannya, serta pemain asal Austria Xaver Schlager dari Leipzig yang telah mereka minati sejak Januari lalu ketika harganya masih 10 juta euro. Di lini tengah, nama yang harus diperhatikan adalah Franck Kessié, yang kontraknya akan habis bersama Al-Ahli dan menjadi alternatif utama bagi Sandro Tonali dari Newcastle. Di antara pemain yang bisa didatangkan secara gratis pada akhir musim, Juventus juga dikaitkan dengan Celik dari Roma dan Lewandowski dari Barcelona.