Berapa gaji Bernardo Silva di Manchester City: besaran gaji, masa berlaku kontrak, dan kabar hubungannya dengan Juventus

Di pasar transfer yang menawarkan peluang besar dengan harga gratis, Bernardo Silva hanyalah salah satu dari sejumlah pemain yang kontraknya akan habis dan sedang dipantau oleh Juventus. Selain pemain asal Portugal dari City, Juve juga memasukkan bek tengah asal Argentina dari Bournemouth, Marcos Senesi, ke dalam daftar, yang telah dilakukan beberapa kontak dengannya, serta pemain asal Austria Xaver Schlager dari Leipzig yang telah mereka minati sejak Januari lalu ketika harganya masih 10 juta euro. Di lini tengah, nama yang harus diperhatikan adalah Franck Kessié, yang kontraknya akan habis bersama Al-Ahli dan menjadi alternatif utama bagi Sandro Tonali dari Newcastle. Di antara pemain yang bisa didatangkan secara gratis pada akhir musim, Juventus juga dikaitkan dengan Celik dari Roma dan Lewandowski dari Barcelona.



