Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk Cole Palmer? Man Utd diberi tahu soal ‘tarif awal’ jika pembicaraan transfer dengan Chelsea dimulai
Kondisi keuangan di Stamford Bridge
Menurut The Sun, Chelsea tengah menghadapi dilema besar terkait penjualan pemain selama jendela transfer ini. Banyak pihak dalam klub meyakini bahwa klub harus melepas pemain-pemain andalan untuk menyeimbangkan keuangan dan menyediakan dana yang diperlukan bagi Alonso guna mendatangkan hingga tiga target pemain berkualitas tinggi. Meskipun petinggi klub dengan tegas membantah klaim tersebut, kegagalan total untuk lolos ke kompetisi Eropa telah memperparah kebutuhan untuk menghasilkan keuntungan. The Blues mengalami musim yang suram, yang berujung pada kekalahan 2-1 di kandang Sunderland, memastikan finis di peringkat ke-10 dengan hanya 52 poin. Akibatnya, beberapa kepergian pemain bintang diperkirakan akan terjadi, dengan klub London tersebut berusaha keras untuk menyeimbangkan jumlah pengeluaran yang fantastis selama beberapa tahun terakhir di bawah kepemilikan saat ini.
Pengorbanan yang mungkin harus dilakukan oleh The Blues
Meskipun Enzo Fernandez tampaknya menjadi kandidat paling jelas untuk hengkang, nilai buku yang telah diamortisasi dalam jumlah besar membuatnya sulit untuk mencapai kesepakatan. Gelandang asal Argentina ini membutuhkan biaya transfer setidaknya £100 juta ($134 juta) agar penjualan tersebut layak dilakukan. Oleh karena itu, dewan direksi mungkin akan mencari pemain lain dalam skuad untuk mengumpulkan modal yang besar. Marc Cucurella saat ini dinilai sekitar £20 juta ($27 juta) dalam pembukuan, yang berarti tawaran potensial sebesar £45 juta ($61 juta) dari Atletico Madrid akan menghasilkan keuntungan yang lumayan. Demikian pula, Joao Pedro memiliki nilai buku sebesar £52,5 juta ($71 juta), dan tawaran yang menyamai angka sembilan digit dari Barcelona dapat menggoda pihak manajemen, sehingga hanya Moises Caicedo yang benar-benar menjadi aset yang tak tersentuh.
Harga yang sangat mahal bagi Palmer
Teka-teki finansial ini tak terelakkan memunculkan berbagai pertanyaan seputar Palmer. Didatangkan dari Manchester City pada 2023, penyerang ini telah menunjukkan performa yang luar biasa. Dalam 131 penampilannya bersama klub, ia telah mencetak 54 gol dan 32 assist, terutama membantu mereka menjuarai Piala Dunia Antarklub FIFA edisi pertama yang diperluas pada 2025. Meskipun musim ini performanya sedikit lebih tenang dengan mencetak 11 gol dalam 34 pertandingan, peran pentingnya tetap tak terbantahkan. Kontraknya berlaku hingga 2033, yang berarti Chelsea memegang kendali penuh atas masa depannya. The Sun telah mengklarifikasi dengan tepat apa yang diperlukan untuk mengamankan jasanya, dengan menyatakan bahwa "£80 juta ($108 juta) akan menjadi titik awal negosiasi untuk membelinya."
Apa yang akan muncul selanjutnya di jendela?
Alonso dan jajaran direksi kini harus segera menyelesaikan proses pelepasan pemain untuk memfasilitasi kedatangan pemain baru sebelum pramusim dimulai. Jika Manchester United atau klub raksasa Eropa lainnya mengajukan tawaran resmi untuk Palmer, hal itu akan menjadi ujian berat bagi keteguhan Chelsea. Beberapa pekan ke depan akan menentukan apakah The Blues tetap teguh pada penilaian harga mereka atau akhirnya menyerah pada kenyataan finansial yang mereka hadapi.