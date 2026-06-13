Menurut Football Insider, petinggi Old Trafford bergerak cepat untuk menyesuaikan strategi perekrutan musim panas mereka, dengan mengidentifikasi Fernandes sebagai kandidat ideal untuk memperkuat lini tengah mereka. Tim perekrutan Carrick memilih mundur dari persaingan sengit untuk merekrut Anderson dari Nottingham Forest setelah menyadari bahwa tuntutan gaji yang sangat tinggi akan sangat membebani sisa anggaran transfer mereka.

Staf pelatih klub menunjukkan tekad yang sangat kuat untuk mendatangkan gelandang berbakat secara teknis yang akan berduet dengan bintang Atalanta yang akan bergabung, Ederson, di lini tengah yang telah sepenuhnya diperbarui. Pihak United yakin bahwa posisi kontrak yang rentan dari klub London Stadium tersebut akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan target utama mereka dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada yang semula ditawarkan.