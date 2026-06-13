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Berapa biaya yang harus dikeluarkan Manchester United untuk Mateus Fernandes? Biaya transfer diperkirakan akan turun seiring West Ham melunakkan sikapnya terhadap gelandang yang dihargai £80 juta
Carrick menghentikan upayanya untuk merekrut Anderson dan beralih membidik bintang West Ham
Menurut Football Insider, petinggi Old Trafford bergerak cepat untuk menyesuaikan strategi perekrutan musim panas mereka, dengan mengidentifikasi Fernandes sebagai kandidat ideal untuk memperkuat lini tengah mereka. Tim perekrutan Carrick memilih mundur dari persaingan sengit untuk merekrut Anderson dari Nottingham Forest setelah menyadari bahwa tuntutan gaji yang sangat tinggi akan sangat membebani sisa anggaran transfer mereka.
Staf pelatih klub menunjukkan tekad yang sangat kuat untuk mendatangkan gelandang berbakat secara teknis yang akan berduet dengan bintang Atalanta yang akan bergabung, Ederson, di lini tengah yang telah sepenuhnya diperbarui. Pihak United yakin bahwa posisi kontrak yang rentan dari klub London Stadium tersebut akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan target utama mereka dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada yang semula ditawarkan.
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West Ham mencabut tuntutan finansialnya
Pemain berbakat berusia 21 tahun itu kemungkinan akan diizinkan hengkang dari ibu kota dengan biaya transfer yang lebih rendah, sekitar £70 juta, meskipun klubnya awalnya mematok harga yang sangat tinggi, yaitu £84 juta, untuk aset andalan mereka. Posisi tawar The Hammers telah sangat tergerus pasca degradasi tragis mereka dari Liga Premier, yang membuat mereka rentan terhadap incaran klub-klub papan atas.
Untuk menyeimbangkan keuangan, klub London tersebut mungkin terpaksa menyetujui penjualan mantan pemain Southampton itu hanya 12 bulan setelah merekrutnya, terutama karena sang pemain telah menunjukkan sedikit keinginan untuk bermain di divisi kedua, yang semakin mempercepat diskusi internal dewan direksi mengenai kompromi musim panas.
Kompetisi tingkat elit memicu tindakan cepat
Meningkatnya minat Manchester United secara tiba-tiba sangat dipicu oleh banyaknya pertandingan elit tingkat Eropa yang digelar dalam beberapa pekan terakhir. Pihak di Old Trafford sangat khawatir setelah klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Paris Saint-Germain, dan rival di Liga Premier, Arsenal, semuanya mengajukan pertanyaan resmi kepada perwakilan sang pemain. Bertekad untuk tidak kehilangan salah satu target prioritas utama mereka, Man U kini bergerak dengan sangat cepat untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut sebelum perang penawaran skala besar benar-benar terjadi.
Menurut Sky Sports, dewan direksi United saat ini sedang menyelesaikan dokumen-dokumen struktural dan mempersiapkan tawaran pembuka resmi untuk diajukan ke London Stadium. Meskipun belum ada tawaran resmi yang masuk ke meja West Ham, landasan untuk negosiasi telah dipersiapkan dengan matang, dengan pemahaman bahwa United telah mencapai kesepakatan penuh mengenai persyaratan pribadi Fernandes dan tidak mengantisipasi adanya masalah kontrak dari pihak sang pemain.
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Fernandes memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi tulang punggung lini tengah baru
Alasan di balik investasi sebesar itu terletak pada catatan statistik yang luar biasa dari sang pemain serta kemampuannya beradaptasi secara taktis dengan mulus terhadap sepak bola Inggris. Nilai pasar pemain internasional Portugal ini telah melonjak pesat sejak pindah ke klub tersebut, menarik perhatian banyak pihak berkat kemampuannya yang luar biasa dalam menahan tekanan lawan serta kedisiplinan taktisnya di bawah tekanan.
Fernandes tampil dalam 39 pertandingan bersama The Hammers di semua kompetisi musim lalu, mencetak lima gol dan memberikan empat assist.