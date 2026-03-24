Berapa banyak yang bersedia dikeluarkan Barcelona untuk Julian Alvarez? Juara La Liga menetapkan batas harga tertinggi untuk target transfer utama musim panas ini

Terlepas dari desas-desus yang semakin kencang dari Catalonia dan tempat lain, Atletico tidak memudahkan para peminat potensial. Klub ini diperkirakan akan meminta harga jauh di atas €80 juta untuk pemain yang mereka anggap vital bagi proyek Diego Simeone. Los Rojiblancos dengan cepat membantah spekulasi bahwa striker andalan mereka sedang mencari jalan keluar setelah kepindahannya yang penuh sorotan dari Manchester City.

Menanggapi spekulasi yang terus berlanjut, direktur Atletico, Mateu Alemany, bersikap tegas mengenai masa depan sang penyerang. Alemany mengatakan kepada Movistar: "Julian dengan jelas menyatakan bahwa dia sangat bahagia di Atletico, tetapi semua yang dia katakan disalahartikan. Dia masih memiliki sisa kontrak empat tahun dan kami berharap dia bertahan lebih lama lagi, bahkan memperpanjangnya. Saya tidak melihat ada berita mengenai Julian. Tidak ada masalah; ini hanya soal orang-orang yang mencari-cari hal yang sebenarnya tidak ada."