Getty Images
Diterjemahkan oleh
Berapa banyak yang bersedia dikeluarkan Barcelona untuk Julian Alvarez? Juara La Liga menetapkan batas harga tertinggi untuk target transfer utama musim panas ini
Barcelona menetapkan batas keuangan yang ketat untuk Alvarez
Barcelona telah mengidentifikasi Alvarez sebagai penerus ideal Robert Lewandowski, mengagumi keserbagunaannya dan naluri mencetak golnya yang alami. Namun, meski sangat tertarik, Blaugrana telah menetapkan batas atas yang tegas untuk transfer tersebut.
Menurut laporan di podcast La Posesión, klub telah menetapkan harga maksimum sebesar €70 juta untuk sang penyerang. Meskipun Atletico Madrid diperkirakan akan menuntut angka di atas €80 juta, Barca tidak bersedia melebihi penilaian mereka. Ada kekhawatiran internal terkait performa terbarunya, karena penampilannya musim ini belum sepenuhnya menyamai level eksplosif yang terlihat pada musim sebelumnya atau saat membela tim nasional Argentina. Keraguan ini semakin memperkuat keputusan dewan direksi untuk tetap disiplin dalam penawaran mereka.
- (C)Getty Images
Sikap tegas Atletico Madrid terkait transfer
Terlepas dari desas-desus yang semakin kencang dari Catalonia dan tempat lain, Atletico tidak memudahkan para peminat potensial. Klub ini diperkirakan akan meminta harga jauh di atas €80 juta untuk pemain yang mereka anggap vital bagi proyek Diego Simeone. Los Rojiblancos dengan cepat membantah spekulasi bahwa striker andalan mereka sedang mencari jalan keluar setelah kepindahannya yang penuh sorotan dari Manchester City.
Menanggapi spekulasi yang terus berlanjut, direktur Atletico, Mateu Alemany, bersikap tegas mengenai masa depan sang penyerang. Alemany mengatakan kepada Movistar: "Julian dengan jelas menyatakan bahwa dia sangat bahagia di Atletico, tetapi semua yang dia katakan disalahartikan. Dia masih memiliki sisa kontrak empat tahun dan kami berharap dia bertahan lebih lama lagi, bahkan memperpanjangnya. Saya tidak melihat ada berita mengenai Julian. Tidak ada masalah; ini hanya soal orang-orang yang mencari-cari hal yang sebenarnya tidak ada."
Merencanakan masa depan setelah Lewandowski
Meskipun presiden Barcelona, Joan Laporta, tetap secara terbuka mendukung Lewandowski, striker legendaris tersebut telah diberi peran yang lebih terbatas musim ini, yang kemungkinan akan semakin berkurang jika ia memutuskan untuk menandatangani kontrak baru. Di usia 37 tahun, pemain internasional Polandia itu sedang memasuki fase akhir kariernya di Spanyol, meskipun klub dilaporkan sedang mempertimbangkan perpanjangan kontrak selama satu tahun dengan gaji yang jauh lebih rendah dan kesepakatan bahwa ia akan berperan sebagai opsi cadangan dari bangku cadangan.
- Getty Images
Perkuatan lini belakang dan impian Bastoni
Selain lini serang, Flick ingin memperkuat opsi pertahanannya dengan bek tengah berkaki kiri berkualitas tinggi. Alessandro Bastoni dari Inter telah muncul sebagai salah satu kandidat teratas di mata petinggi Barcelona.
Namun, kesepakatan untuk Bastoni diperkirakan akan cukup mahal, dengan Inter dikabarkan tertarik untuk menjualnya guna mendanai transfer lainnya. Berbeda dengan kesepakatan di masa lalu, Barcelona saat ini menolak opsi penambahan pemain sebagai kompensasi, lebih memilih transaksi tunai langsung. Dengan kontrak di Milan yang berlaku hingga 2028, negosiasi apa pun akan rumit, tetapi Barca berharap mereka dapat meyakinkan raksasa Italia tersebut untuk melepas pilar pertahanan mereka guna mendanai proses pembangunan kembali tim mereka sendiri.