Berapa banyak yang akan diperoleh Italia jika lolos ke Piala Dunia: pendapatan, sponsor, dan hadiah uang bagi pemenang turnamen

Jika Italia lolos, FIGC akan menerima 18,5 juta euro hanya untuk berpartisipasi dalam turnamen; hal ini dilaporkan oleh Corriere dello Sport, yang menyebutkan bahwa jika Italia berhasil melewati babak penyisihan grup (bersama Kanada, Qatar, dan Swiss), lolos ke babak 16 besar akan menambah 1,7 juta euro ke kas Federasi. Pemenang Piala Dunia akan mendapatkan 43 juta euro, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2006. Dari miliaran euro pendapatan FIFA—sekitar empat kali lipat dibandingkan dua puluh tahun lalu—8% didistribusikan kepada tim nasional dan 4% kepada para pemain. Selain itu, kontrak antara FIGC dan Adidas yang ditandatangani pada Januari 2023 menjanjikan pendapatan sebesar 35 juta per tahun hingga 2030 (Italia termasuk di antara lima federasi dengan pendapatan tertinggi) yang berpotensi meningkat jika lolos ke Piala Dunia.



