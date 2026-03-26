Malam ini pukul 20.45, timnas Italia asuhan Rino Gattuso akan menghadapi pertandingan penentu pertama untuk lolos ke Piala Dunia. Pertandingan melawan Irlandia Utara ini sangat krusial, karena akan memungkinkan kami melaju ke babak berikutnya dan terakhir (di mana kami kemungkinan akan berhadapan dengan Bosnia atau Wales) sebelum lolos ke turnamen yang dijadwalkan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dan setelah absen dalam dua edisi terakhir, kini kami ingin ikut serta. Demi sejarah, demi anak-anak. Demi mereka yang melihat seragam biru itu dan merasa terharu. Namun juga demi pertimbangan ekonomi, karena mendapatkan tiket untuk berpartisipasi di Piala Dunia berarti menghasilkan pendapatan.
Berapa banyak yang akan diperoleh Italia jika lolos ke Piala Dunia: pendapatan, sponsor, dan hadiah uang bagi pemenang turnamen
BERAPA BANYAK YANG AKAN DIRAIH ITALIA JIKA Lolos KE PIALA DUNIA
Jika Italia lolos, FIGC akan menerima 18,5 juta euro hanya untuk berpartisipasi dalam turnamen; hal ini dilaporkan oleh Corriere dello Sport, yang menyebutkan bahwa jika Italia berhasil melewati babak penyisihan grup (bersama Kanada, Qatar, dan Swiss), lolos ke babak 16 besar akan menambah 1,7 juta euro ke kas Federasi. Pemenang Piala Dunia akan mendapatkan 43 juta euro, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2006. Dari miliaran euro pendapatan FIFA—sekitar empat kali lipat dibandingkan dua puluh tahun lalu—8% didistribusikan kepada tim nasional dan 4% kepada para pemain. Selain itu, kontrak antara FIGC dan Adidas yang ditandatangani pada Januari 2023 menjanjikan pendapatan sebesar 35 juta per tahun hingga 2030 (Italia termasuk di antara lima federasi dengan pendapatan tertinggi) yang berpotensi meningkat jika lolos ke Piala Dunia.
BERAPA BANYAK YANG AKAN DITANGGUNG ITALIA JIKA TIDAK Lolos KE PIALA DUNIA
Kegagalan Italia lolos ke dua edisi terakhir Piala Dunia telah menimbulkan kerugian antara 8 hingga 40 juta euro, namun jika dilihat dalam rentang lima tahun antara 2019 dan 2024, pendapatan telah meningkat sekitar 50 juta euro. Selain itu, perlu juga diperhitungkan peningkatan pendapatan dari sponsor dan iklan, yang naik dari 70,8 juta pada 2023 menjadi 81 juta pada tahun berikutnya (dan angka ini merupakan rekor). Dalam skenario terburuk, jika tim asuhan Gattuso tersingkir di babak playoff dan karenanya tidak berpartisipasi di Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, kerugiannya akan mencapai 6,6 juta euro.