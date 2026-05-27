Berapa banyak pemain yang akan didatangkan Wrexham? Phil Parkinson mengisyaratkan kedatangan pemain baru menjelang bursa transfer yang berpotensi membuat Ryan Reynolds dan Rob Mac memecahkan rekor transfer lagi
Memperkuat kesuksesan di ajang Championship
Setelah berhasil meraih tiga promosi berturut-turut yang bersejarah, musim pertama Wrexham di divisi kedua setelah 43 tahun sungguh luar biasa. Parkinson merombak skuadnya dengan 13 pemain baru musim panas lalu, termasuk rekrutan termahal klub Nathan Broadhead, Kieffer Moore, dan kapten Dominic Hyam. Para pemain baru ini menggantikan pemain andalan seperti Paul Mullin, Ollie Palmer, dan Eoghan O'Connell, yang berperan penting dalam perjalanan klub menembus divisi-divisi di atasnya.
Perombakan ini membuahkan hasil saat tim asal Wales ini muncul sebagai pesaing serius di babak play-off, dan akhirnya finis di posisi ketujuh klasemen dengan selisih hanya dua poin dari enam besar. Meskipun Parkinson puas dengan fondasi yang saat ini ada di STōK Cae Ras, ia bersikukuh bahwa kualitas lebih lanjut diperlukan untuk memastikan Wrexham tetap kompetitif di papan atas Championship.
Pengakuan terhadap talenta baru
Berbicara mengenai jendela transfer yang akan datang, Parkinson secara terbuka mengakui kebutuhan akan pemain baru, namun tetap bungkam mengenai target-target spesifik. "Sisi positifnya adalah kami telah membangun skuad Championship yang kompetitif dan kami akan memasuki musim panas dengan skuad tersebut," kata manajer Wrexham itu.
Namun, ia segera menambahkan bahwa tim perekrutan sudah bekerja keras untuk mengidentifikasi pemain-pemain yang berpotensi meningkatkan kualitas tim.
"Kami sedang menyusun kerangka kerja mengenai bagaimana kami ingin skuad ini tampil musim depan dan berupaya membangun skuad agar kembali kompetitif. Kami juga harus meningkatkan kualitas skuad dan kami akan berupaya melakukannya. Tentu saja akan ada beberapa pemain baru yang datang, namun berapa jumlahnya, kita harus menunggu dan melihat," aku Parkinson.
Jalan yang jelas menuju perbaikan
Strategi perekrutan Wrexham telah dijalankan dengan cermat di bawah kepemimpinan Reynolds dan Mac, dengan klub sering membidik pemain dari divisi yang lebih tinggi untuk mendukung laju kemajuan mereka. Parkinson mengungkapkan bahwa proses pemantauan pemain telah berlangsung selama berbulan-bulan, terlepas dari liga mana pun yang sedang diikuti klub. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap pemain baru sesuai dengan "pola" khusus yang dirancang untuk menghadapi ketatnya musim yang terdiri dari 46 pertandingan.
"Seperti yang bisa Anda bayangkan, terlepas dari divisi mana kami akan berada, kami telah memantau para pemain selama beberapa bulan terakhir," jelas Parkinson. "Kami memiliki jalur yang jelas tentang di mana kami harus berada, tetapi seperti biasa, terutama dengan adanya Piala Dunia, ini akan memakan waktu. Kami tahu area-area yang ingin kami perkuat, tetapi saat ini, kami hanya ingin menjaga hal itu di antara kami sendiri dan bekerja seperti yang selalu kami lakukan, serta berusaha membentuk tim dan skuad yang akan kembali kompetitif musim depan."
Mempertahankan keunggulan kompetitif
Jendela transfer musim dingin juga menandai kedatangan Zak Vyner, Davis Keillor-Dunn, dan Bailey Cadamarteri, yang membuktikan bahwa klub bersedia mengeluarkan dana sepanjang tahun untuk mempertahankan momentum. Dengan menolak mengungkapkan jumlah pasti pemain baru yang dibutuhkan, Parkinson tetap merahasiakan rencananya sambil mempertahankan standar tinggi yang telah menjadi ciri khas era "Welcome to Wrexham".