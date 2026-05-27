Berapa banyak pemain yang akan didatangkan Wrexham? Phil Parkinson mengisyaratkan kedatangan pemain baru menjelang bursa transfer yang berpotensi membuat Ryan Reynolds dan Rob Mac memecahkan rekor transfer lagi

Strategi perekrutan Wrexham telah dijalankan dengan cermat di bawah kepemimpinan Reynolds dan Mac, dengan klub sering membidik pemain dari divisi yang lebih tinggi untuk mendukung laju kemajuan mereka. Parkinson mengungkapkan bahwa proses pemantauan pemain telah berlangsung selama berbulan-bulan, terlepas dari liga mana pun yang sedang diikuti klub. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap pemain baru sesuai dengan "pola" khusus yang dirancang untuk menghadapi ketatnya musim yang terdiri dari 46 pertandingan.

"Seperti yang bisa Anda bayangkan, terlepas dari divisi mana kami akan berada, kami telah memantau para pemain selama beberapa bulan terakhir," jelas Parkinson. "Kami memiliki jalur yang jelas tentang di mana kami harus berada, tetapi seperti biasa, terutama dengan adanya Piala Dunia, ini akan memakan waktu. Kami tahu area-area yang ingin kami perkuat, tetapi saat ini, kami hanya ingin menjaga hal itu di antara kami sendiri dan bekerja seperti yang selalu kami lakukan, serta berusaha membentuk tim dan skuad yang akan kembali kompetitif musim depan."