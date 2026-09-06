'Berantakan' - Gary Neville dan Jamie Carragher berikan penilaian setelah Arsenal mengalahkan Chelsea asuhan Xabi Alonso

Arsenal mempertahankan start sempurna mereka pada musim ini dengan kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Chelsea, berkat gol dari Kai Havertz dan Martin Odegaard. Berbicara kepada Sky Sports, Carragher memuji tim asuhan Mikel Arteta atas ketangguhan mereka dalam bertahan, terutama mengingat absennya William Saliba.

Carragher meyakini kemampuan mereka membatasi lawan adalah pertanda buruk bagi para rival perebutan gelar. Ia berkata: "Saya pikir hal yang sudah mengkhawatirkan bagi semua tim lain adalah bahwa Saliba, yang memang kelas dunia dan bisa dibilang mungkin bek tengah terbaik di sepakbola dunia, belum memainkan satu menit pun sejauh ini pada musim ini. Dan terlihat seperti tidak ada yang bisa mencetak gol melawan mereka."