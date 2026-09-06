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Aston Villa v Sheffield United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

'Berantakan' - Gary Neville dan Jamie Carragher berikan penilaian setelah Arsenal mengalahkan Chelsea asuhan Xabi Alonso

G. Neville
J. Carragher
X. Alonso
Chelsea
Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Premier League

Jamie Carragher dan Gary Neville memberikan penilaian mereka setelah Arsenal meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea pada Minggu. Carragher sangat terkesan dengan soliditas pertahanan Arsenal meski tanpa William Saliba, sementara Neville melontarkan kritik keras terhadap tiga bek Chelsea, meski ia tetap yakin dengan proyek keseluruhan Xabi Alonso di Stamford Bridge.

  • Carragher memuji soliditas Arsenal

    Arsenal mempertahankan start sempurna mereka pada musim ini dengan kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Chelsea, berkat gol dari Kai Havertz dan Martin Odegaard. Berbicara kepada Sky Sports, Carragher memuji tim asuhan Mikel Arteta atas ketangguhan mereka dalam bertahan, terutama mengingat absennya William Saliba.

    Carragher meyakini kemampuan mereka membatasi lawan adalah pertanda buruk bagi para rival perebutan gelar. Ia berkata: "Saya pikir hal yang sudah mengkhawatirkan bagi semua tim lain adalah bahwa Saliba, yang memang kelas dunia dan bisa dibilang mungkin bek tengah terbaik di sepakbola dunia, belum memainkan satu menit pun sejauh ini pada musim ini. Dan terlihat seperti tidak ada yang bisa mencetak gol melawan mereka."

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Neville kecam pertahanan Chelsea

    Saat Arsenal terus tampil mengesankan, Chelsea kini sudah kebobolan tujuh gol dalam tiga pertandingan pembuka mereka di bawah asuhan Xabi Alonso. Berbicara di Gary Neville Podcast, Gary Neville mengkritik habis struktur pertahanan Chelsea. Ia sangat khawatir dengan betapa tidak padu penampilan mereka di Emirates Stadium.

    Neville menjelaskan: "Saat saya melihat tiga bek mereka, rasanya kaki mereka hampir seperti tidak terhubung dengan pinggul mereka dan pinggul mereka tidak terhubung dengan tubuh mereka. Mereka seperti sedikit berantakan di mana-mana." Terlepas dari kritik keras ini, ia menyarankan bahwa Alonso mungkin perlu merekrut lebih banyak pemain untuk memperbaiki masalah tersebut.

  • Optimisme tetap ada untuk Alonso

    Terlepas dari kekacauan di lini belakang, Neville tetap sangat optimistis soal arah Chelsea di bawah Alonso. Ia memuji para wing-back Pedro Neto dan Jorrel Hato, bersama opsi serangan mereka, serta membuat prediksi berani mengenai posisi akhir mereka di liga.

    "Saya pikir mereka bisa finis kedua, posisi ketiga adalah batas paling rendah yang bisa saya lihat untuk Chelsea," kata Neville. "Saya sepositif ini terhadap Chelsea seperti dalam tiga, empat, lima tahun terakhir karena saya pikir mereka sedang bergerak ke arah yang benar." Alonso sendiri mengakui timnya perlu lebih rapat dalam bertahan, tetapi ia senang dengan semangat dan sikap timnya saat menelan kekalahan itu.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Apa selanjutnya untuk Arsenal dan Chelsea?

    Arsenal akan berupaya membangun momentum ini saat bertandang menghadapi Napoli di Liga Champions pada Rabu sebelum kembali beraksi di liga dengan melawan Sunderland pada Sabtu. Sementara itu, Chelsea harus segera mengatasi rapuhnya lini pertahanan mereka. Alonso memiliki waktu hampir sepekan di lapangan latihan untuk menata kembali lini belakangnya sebelum Chelsea menjamu Hull City di Stamford Bridge pada Sabtu.

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