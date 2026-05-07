‘Berantakan’ - Chelsea disarankan untuk tidak merekrut Cesc Fabregas setelah sebelumnya menyaksikan kegagalan seorang ‘manajer muda berbakat’ bernama Liam Rosenior

Ketika ditanya apakah posisi pelatih kepala di Stamford Bridge sudah terlalu cepat dibuka untuk Fabregas, dan apakah pengalaman Andoni Iraola atau Marco Silva di Liga Premier lebih cocok untuk saat ini, mantan bek Chelsea Dorigo — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama dengan APWin — mengatakan: “Ya, tentu saja. Karena saya telah banyak menyaksikan Como musim ini dan jelas dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mereka memiliki gaya sepak bola yang sangat indah. Filosofi-filosofi yang dia bawa dari tempat-tempat sebelumnya, semuanya terpadu dengan baik dan menghasilkan tim yang sangat, sangat bagus.

“Yang menarik dari Como adalah setiap kali mereka sepertinya unggul atau memimpin di pertandingan besar—saya bicara tentang pertandingan besar—mereka justru hancur. Saya melihat pertandingan melawan Inter, mereka unggul 2-0, tapi kalah 4-2. Di Coppa Italia, mereka lagi-lagi unggul 2-0, tapi kalah 3-2. Jadi mereka kekurangan sesuatu.

“Dan yang ingin saya katakan, dia berada di bawah tekanan yang berbeda di Como. Langsung pindah ke klub seperti Chelsea, menurut saya itu terlalu berat. Saya yakin dia akan menjadi manajer hebat. Dia akan membawa mereka ke Eropa, menurut saya—Como memang menargetkan Liga Champions, tapi kemungkinan besar mereka akan berakhir di Liga Europa.

“Saya pikir dia perlu mendapatkan pengalaman lebih karena ketika saya berbicara tentang gaya dan manajer muda yang hebat, saya bisa saja menyebut manajer sebelumnya [Rosenior] - dan lihat apa yang terjadi di sana.”

Dorigo melanjutkan, dengan data musim Liga Premier yang dipertimbangkan oleh Chelsea saat mereka mempertimbangkan siapa yang akan mereka pilih pada musim panas 2026: “Saya mengerti. Saya pikir tentu saja Fabregas memiliki pemahaman yang lebih baik tentang para pemain top itu, tapi situasinya berbeda.

“Kembali ke Graham Potter di Brighton, manajer yang luar biasa, sangat paham Premier League, pindah ke Chelsea dan Anda berurusan dengan level pemain dan mentalitas yang berbeda.

“Saya pikir dengan tekanan itu dan belum pernah menghadapi hal semacam itu sebelumnya, itu menjadi kesulitan tambahan, yang jelas banyak manajer belum mampu mengatasinya. Jadi Fabregas, tidak, tidak saat ini. Saya akan mencari di tempat lain, tapi di masa depan, pasti.”