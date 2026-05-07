Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
‘Berantakan’ - Chelsea disarankan untuk tidak merekrut Cesc Fabregas setelah sebelumnya menyaksikan kegagalan seorang ‘manajer muda berbakat’ bernama Liam Rosenior
Manajer Chelsea berikutnya: Kepada siapa The Blues harus berpaling?
Setelah berpisah dengan Enzo Maresca dan Liam Rosenior pada musim 2025-26, Chelsea kini tengah mencari pelatih kepala baru. Para pemilik klub yang menuntut, dengan Todd Boehly sebagai pemimpinnya, perlu mengembalikan stabilitas di bangku cadangan yang belakangan ini diwarnai pergantian pelatih yang terus-menerus.
Berbagai nama telah masuk dalam daftar kandidat, dengan The Blues masih memiliki daya tarik yang besar meskipun tergelincir dari tujuh besar Liga Premier musim ini. Dana besar selalu tersedia di setiap jendela transfer, yang memungkinkan manajer baru untuk menanamkan ciri khas mereka sendiri.
- Getty
Maresca dan Rosenior dipecat pada musim 2025-26
Belakangan ini, potensi menjadi hal yang diutamakan, dengan Maresca—mantan asisten Pep Guardiola di Manchester City—yang memimpin tim meraih gelar di Conference League dan Piala Dunia Antarklub FIFA sebelum akhirnya dipecat. Rosenior hanya diberi kesempatan menangani 23 pertandingan sebagai pengganti pelatih asal Italia tersebut.
Fabregas adalah pelatih lain yang sangat diunggulkan dan sedang naik daun, setelah membuat banyak orang di Italia terkesan bersama Como, namun usianya baru 39 tahun dan masih belajar banyak hal. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, apakah Chelsea sebaiknya mencari pelatih yang lebih berpengalaman untuk memimpin tim?
Apakah masih terlalu dini bagi Fabregas untuk mengambil alih kendali di Stamford Bridge?
Ketika ditanya apakah posisi pelatih kepala di Stamford Bridge sudah terlalu cepat dibuka untuk Fabregas, dan apakah pengalaman Andoni Iraola atau Marco Silva di Liga Premier lebih cocok untuk saat ini, mantan bek Chelsea Dorigo — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama dengan APWin — mengatakan: “Ya, tentu saja. Karena saya telah banyak menyaksikan Como musim ini dan jelas dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mereka memiliki gaya sepak bola yang sangat indah. Filosofi-filosofi yang dia bawa dari tempat-tempat sebelumnya, semuanya terpadu dengan baik dan menghasilkan tim yang sangat, sangat bagus.
“Yang menarik dari Como adalah setiap kali mereka sepertinya unggul atau memimpin di pertandingan besar—saya bicara tentang pertandingan besar—mereka justru hancur. Saya melihat pertandingan melawan Inter, mereka unggul 2-0, tapi kalah 4-2. Di Coppa Italia, mereka lagi-lagi unggul 2-0, tapi kalah 3-2. Jadi mereka kekurangan sesuatu.
“Dan yang ingin saya katakan, dia berada di bawah tekanan yang berbeda di Como. Langsung pindah ke klub seperti Chelsea, menurut saya itu terlalu berat. Saya yakin dia akan menjadi manajer hebat. Dia akan membawa mereka ke Eropa, menurut saya—Como memang menargetkan Liga Champions, tapi kemungkinan besar mereka akan berakhir di Liga Europa.
“Saya pikir dia perlu mendapatkan pengalaman lebih karena ketika saya berbicara tentang gaya dan manajer muda yang hebat, saya bisa saja menyebut manajer sebelumnya [Rosenior] - dan lihat apa yang terjadi di sana.”
Dorigo melanjutkan, dengan data musim Liga Premier yang dipertimbangkan oleh Chelsea saat mereka mempertimbangkan siapa yang akan mereka pilih pada musim panas 2026: “Saya mengerti. Saya pikir tentu saja Fabregas memiliki pemahaman yang lebih baik tentang para pemain top itu, tapi situasinya berbeda.
“Kembali ke Graham Potter di Brighton, manajer yang luar biasa, sangat paham Premier League, pindah ke Chelsea dan Anda berurusan dengan level pemain dan mentalitas yang berbeda.
“Saya pikir dengan tekanan itu dan belum pernah menghadapi hal semacam itu sebelumnya, itu menjadi kesulitan tambahan, yang jelas banyak manajer belum mampu mengatasinya. Jadi Fabregas, tidak, tidak saat ini. Saya akan mencari di tempat lain, tapi di masa depan, pasti.”
- Getty Images Sport
Jadwal pertandingan Chelsea musim 2025-26: Final Piala FA dan laga-laga krusial di Liga Premier
Chelsea, yang berhasil melaju ke final Piala FA di bawah asuhan manajer sementara Calum McFarlane, masih memiliki empat pertandingan tersisa di musim ini — dan semuanya diprediksi akan menghadirkan banyak tantangan.
Liverpool akan menjadi lawan di Anfield pada Sabtu, Manchester City di Wembley pekan berikutnya, sebelum menutup upaya terakhir untuk lolos ke kompetisi Eropa dengan pertandingan kandang melawan rival lama Tottenham dan lawatan ke Sunderland.