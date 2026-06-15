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Berani-beranilah! Sandro Tonali & Bruno Guimaraes diberi tahu bagaimana harus bersikap di bursa transfer, mengingat para gelandang Newcastle dikaitkan dengan Man Utd, Arsenal, dan Man City
Tonali & Guimaraes menjadi motor penggerak lini tengah Newcastle
Guimaraes, yang secara rutin mengenakan ban kapten di St James’ Park, saat ini sedang bertugas bersama timnas Brasil di Piala Dunia 2026. Ajang tersebut akan menjadi fokus utamanya, sementara urusan domestik untuk sementara waktu ditunda.
Namun, Newcastle perlu mengetahui posisi mereka terkait pemain berbakat asal Amerika Selatan ini. Jika ia membuka pintu untuk tantangan baru, maka Eddie Howe dan rekan-rekannya harus segera mencari pengganti yang sesuai.
Hal yang sama juga berlaku untuk playmaker asal Italia, Tonali. Berbagai kualitasnya - termasuk tekel yang ganas dan kemampuan untuk menggerakkan bola ke depan - membantu The Magpies tetap berjalan. Menemukan pemain serupa untuk menjaga mesin tim tetap berjalan tidak akan mudah.
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Tentu saja, dana besar akan tersedia jika Tonali atau Guimaraes hengkang, mengingat keduanya dibanderol dengan harga yang sangat tinggi. Newcastle telah meraup hampir £70 juta ($94 juta) dari penjualan Anthony Gordon ke Barcelona.
Howe mungkin memiliki dana untuk dibelanjakan pada bursa transfer musim panas 2026 - saat bursa tersebut dibuka - dengan rival-rival domestik dikabarkan mengincar para pemain andalan Toon Army. Tawaran menggiurkan mungkin datang dari Emirates Stadium, Old Trafford, dan Etihad Stadium.
The Magpies akan enggan melepas pemain, setelah baru saja terseok-seok finis di peringkat ke-12 pada musim yang baru saja berlalu, dan penting bagi mereka untuk mempertahankan aset berharga di lingkungan saat ini. Namun, hal itu mungkin akan sulit mengingat tidak adanya kompetisi Eropa yang akan menjadi agenda pada musim 2026-27.
Apakah Tonali & Guimaraes akan segera meninggalkan St James' Park?
Ketika ditanya apakah Tonali atau Guimaraes—atau keduanya—bisa dibujuk untuk hengkang dari St James’ Park, mantan bintang Newcastle Waddle—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama NewBettingOffers.co.uk—mengatakan: “Nah, soal Piala Dunia, jelas Tonali tidak ikut Piala Dunia. Ada pembicaraan, tapi siapa yang menghembuskan kabar itu? Jika bukan pemainnya, pasti agennya, jujur saja.
“Apakah mereka sudah bosan? Musim yang mengecewakan. Musim yang sangat buruk bagi Newcastle. Mungkin para pemain ini berpikir, ‘Saya perlu bermain di level tertinggi, saya ingin bermain di Liga Champions’ - yang kini menjadi alasan yang bagus untuk pergi dengan mengatakan, ‘Saya ingin bermain di Liga Champions’.
“Saya pikir jika mereka benar-benar ingin pergi, jika ada keyakinan di baliknya, maka mereka harus terbuka dan mengatakan, ‘Saya telah memiliki beberapa tahun yang baik di sini, saya menikmatinya, tapi kini saatnya bagi saya untuk pindah’. Dan mungkin bukan di Inggris - Tonali pasti bisa, tapi Guimaraes, yang kini berusia 28/29 tahun, dia mungkin akan pindah ke tempat lain di Eropa.
“Saya hanya tidak tahu mengapa para pemain tidak keluar dan mengatakan, ‘lihat, saya telah menikmati waktu saya di sini, tapi saya ingin pindah’. Orang-orang menghargai itu. Tapi ketika Anda bersembunyi di balik agen Anda, atau bersembunyi di balik media, mereka seharusnya cukup berani untuk mengatakan, ‘ayo selesaikan ini, saya mencintai Newcastle, saya akan tinggal, saya bahagia, sangat bahagia’, atau, ‘Saya ingin pergi, saya ingin bermain di Liga Champions, saya tidak ingin bermain di posisi kami saat ini di liga, saya ingin berada di empat atau lima besar, dan saya harus pergi’. Lalu orang-orang akan mengangkat tangan dan berkata, ‘oke, apa pun yang ingin kamu sebutkan, setidaknya saya jujur’.”
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Para bintang lini tengah dikabarkan diincar oleh klub-klub besar Liga Premier
Agen Tonali telah banyak berbicara sejak penutupan jendela transfer musim dingin, yang dilaporkan diwarnai dengan pendekatan dari Arsenal terhadap kliennya—saat juara Liga Premier yang akan datang itu berusaha memperkuat skuad mereka pada hari terakhir jendela transfer.
Belum ada pintu yang tertutup, dengan pemain berusia 26 tahun yang penuh aksi ini siap mempertimbangkan opsi-opsinya, sementara Guimaraes - setelah empat setengah tahun di Newcastle yang telah membuahkan 195 penampilan dan gelar Carabao Cup - mungkin merasa masih memiliki satu langkah besar dan awal baru yang tersisa dalam kariernya.