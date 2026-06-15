Ketika ditanya apakah Tonali atau Guimaraes—atau keduanya—bisa dibujuk untuk hengkang dari St James’ Park, mantan bintang Newcastle Waddle—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama NewBettingOffers.co.uk—mengatakan: “Nah, soal Piala Dunia, jelas Tonali tidak ikut Piala Dunia. Ada pembicaraan, tapi siapa yang menghembuskan kabar itu? Jika bukan pemainnya, pasti agennya, jujur saja.

“Apakah mereka sudah bosan? Musim yang mengecewakan. Musim yang sangat buruk bagi Newcastle. Mungkin para pemain ini berpikir, ‘Saya perlu bermain di level tertinggi, saya ingin bermain di Liga Champions’ - yang kini menjadi alasan yang bagus untuk pergi dengan mengatakan, ‘Saya ingin bermain di Liga Champions’.

“Saya pikir jika mereka benar-benar ingin pergi, jika ada keyakinan di baliknya, maka mereka harus terbuka dan mengatakan, ‘Saya telah memiliki beberapa tahun yang baik di sini, saya menikmatinya, tapi kini saatnya bagi saya untuk pindah’. Dan mungkin bukan di Inggris - Tonali pasti bisa, tapi Guimaraes, yang kini berusia 28/29 tahun, dia mungkin akan pindah ke tempat lain di Eropa.

“Saya hanya tidak tahu mengapa para pemain tidak keluar dan mengatakan, ‘lihat, saya telah menikmati waktu saya di sini, tapi saya ingin pindah’. Orang-orang menghargai itu. Tapi ketika Anda bersembunyi di balik agen Anda, atau bersembunyi di balik media, mereka seharusnya cukup berani untuk mengatakan, ‘ayo selesaikan ini, saya mencintai Newcastle, saya akan tinggal, saya bahagia, sangat bahagia’, atau, ‘Saya ingin pergi, saya ingin bermain di Liga Champions, saya tidak ingin bermain di posisi kami saat ini di liga, saya ingin berada di empat atau lima besar, dan saya harus pergi’. Lalu orang-orang akan mengangkat tangan dan berkata, ‘oke, apa pun yang ingin kamu sebutkan, setidaknya saya jujur’.”