Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Berani atau terlalu optimis? Roberto De Zerbi yakin Tottenham bisa ‘menang lima kali berturut-turut’ meski sudah 15 laga tanpa kemenangan dan terjerumus ke zona degradasi Liga Premier
Kekecewaan di masa tambahan waktu bagi Spurs
Spurs tampaknya akan meraih tiga poin penting setelah Xavi Simons mencetak gol indah melalui tendangan melengkung untuk mengembalikan keunggulan mereka, menyusul gol-gol sebelumnya dari Pedro Porro dan Kaoru Mitoma dari Brighton. Namun, gol penyama kedudukan di menit-menit akhir membuat klub ini belum pernah meraih satu pun kemenangan liga sepanjang tahun kalender 2026. Meskipun De Zerbi tak diragukan lagi telah memperkenalkan gaya permainan yang lebih menarik, upaya untuk mempertahankan status mereka di Liga Premier kini menjadi tantangan yang sangat berat.
- AFP
Rencana bertahan hidup yang berani di London Utara
De Zerbi tetap tak gentar menghadapi tekanan maupun kualitas lawan yang akan dihadapi timnya dalam beberapa pekan mendatang. "Kami masih punya lima pertandingan lagi — ini berat, kita semua tahu ini masa-masa sulit, situasi yang berat — tapi kami masih punya lima pertandingan, 15 poin, dan tim ini mampu memenangkan lima pertandingan berturut-turut," kata De Zerbi kepada para wartawan. "Sekarang mungkin sulit mendengarkan kata-kata saya, tapi jika Anda melihat para pemain, jika Anda menganalisis kualitas para pemain, saya yakin kami bisa memenangkan lima pertandingan berturut-turut. Bukan untuk sombong, karena saya tidak sombong, terutama sekarang, tapi kami memiliki kualitas yang cukup untuk bertarung dan memenangkan pertandingan berturut-turut."
De Zerbi menolak untuk menerima kekalahan
Hasil imbang ini, yang menurut mantan bek Spurs Michael Dawson "terasa seperti kekalahan," membuat Spurs hanya terpaut satu poin dari zona aman dengan hanya lima pertandingan tersisa. Terlepas dari statistik yang suram, mantan pelatih Brighton ini tetap yakin bahwa timnya masih bisa mengakhiri musim dengan hasil sempurna. "Saya selalu percaya pada kualitas para pemain. Mereka bermain bagus. Saya pikir kami bisa bermain lebih baik dari hari ini, dengan kualitas yang lebih baik, lebih tenang, terutama saat kami menguasai bola, tetapi saat ini kami membutuhkan semangat ini, sikap ini, mentalitas ini, dan ini belum berakhir," kata De Zerbi.
- AFP
Tidak ada toleransi terhadap sikap negatif
Tugas berikutnya bagi Spurs adalah bertandang ke markas Wolves yang berada di dasar klasemen di Molineux, sebuah pertandingan yang secara efektif telah menjadi laga yang wajib dimenangkan demi harapan klub untuk bertahan di kasta tertinggi. Untuk memastikan fokus, De Zerbi telah memberikan peringatan tegas kepada skuad dan stafnya, dengan menyatakan bahwa siapa pun yang menunjukkan sikap buruk selama persiapan akan segera dikeluarkan dari lingkungan tim.
"Saya bangga dengan penampilan mereka - mereka harus lebih kuat dan fokus hanya pada pertandingan melawan Wolverhampton, serta datang ke tempat latihan pada Senin sore dengan senyuman, karena jika tidak, mereka akan langsung pulang. Saya tidak punya waktu untuk melihat orang-orang yang negatif, pemain yang sedih, atau asisten yang sedih," tutup De Zerbi.