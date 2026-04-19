Berani atau terlalu optimis? Roberto De Zerbi yakin Tottenham bisa ‘menang lima kali berturut-turut’ meski sudah 15 laga tanpa kemenangan dan terjerumus ke zona degradasi Liga Premier

Tugas berikutnya bagi Spurs adalah bertandang ke markas Wolves yang berada di dasar klasemen di Molineux, sebuah pertandingan yang secara efektif telah menjadi laga yang wajib dimenangkan demi harapan klub untuk bertahan di kasta tertinggi. Untuk memastikan fokus, De Zerbi telah memberikan peringatan tegas kepada skuad dan stafnya, dengan menyatakan bahwa siapa pun yang menunjukkan sikap buruk selama persiapan akan segera dikeluarkan dari lingkungan tim.

"Saya bangga dengan penampilan mereka - mereka harus lebih kuat dan fokus hanya pada pertandingan melawan Wolverhampton, serta datang ke tempat latihan pada Senin sore dengan senyuman, karena jika tidak, mereka akan langsung pulang. Saya tidak punya waktu untuk melihat orang-orang yang negatif, pemain yang sedih, atau asisten yang sedih," tutup De Zerbi.