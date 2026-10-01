Beralih ke Arab Saudi, mimpi Eropa! Summerville bertekad menaklukkan benua setelah membuat bos Xavi terkesan

Penyerang Belanda Crysencio Summerville menyatakan ambisinya untuk memantapkan diri di antara para penyerang elite Eropa sambil melanjutkan performa apiknya bersama tim nasional di bawah pelatih kepala Xavi Hernandez. Mantan winger West Ham United itu mengundang tanda tanya setelah pindah ke klub Arab Saudi Al-Hilal meski diminati klub-klub top Eropa.

Summerville menjalani debut seniornya di level internasional saat persiapan Piala Dunia dan sejak itu masuk dalam skuad pada setiap hari pertandingan.

Ia memenangkan penalti krusial yang menjadi awal gol pembuka Mexx Meerdink dalam kemenangan 2-1 atas Serbia pada hari Minggu di Beograd.