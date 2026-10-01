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Beralih ke Arab Saudi, mimpi Eropa! Summerville bertekad menaklukkan benua setelah membuat bos Xavi terkesan
Summerville membidik puncak Eropa meski pindah ke Al-Hilal
Penyerang Belanda Crysencio Summerville menyatakan ambisinya untuk memantapkan diri di antara para penyerang elite Eropa sambil melanjutkan performa apiknya bersama tim nasional di bawah pelatih kepala Xavi Hernandez. Mantan winger West Ham United itu mengundang tanda tanya setelah pindah ke klub Arab Saudi Al-Hilal meski diminati klub-klub top Eropa.
Summerville menjalani debut seniornya di level internasional saat persiapan Piala Dunia dan sejak itu masuk dalam skuad pada setiap hari pertandingan.
Ia memenangkan penalti krusial yang menjadi awal gol pembuka Mexx Meerdink dalam kemenangan 2-1 atas Serbia pada hari Minggu di Beograd.
- DeFodi Images
Xavi memuji intensitas dan kemampuan penentu kemenangan sang winger
Xavi melontarkan pujian tinggi untuk etos kerja dan fleksibilitas taktis Summerville, dengan menyoroti kapasitas sang penyerang untuk memberi ancaman lewat pergerakan di belakang lini pertahanan atau menerima bola di kakinya. Pelatih kepala asal Belanda itu menegaskan bahwa Summerville memiliki setiap kualitas yang dibutuhkan untuk mencapai puncak sepak bola internasional.
Summerville menyambut baik gaya kepelatihan Xavi yang transparan, sembari mengungkapkan bahwa ia bekerja erat dengan asisten pelatih Ruud van Nistelrooy.
"Dia adalah pemain yang sangat bagus dalam hal intensitas, kapasitas untuk bekerja keras, dan membantu tim," kata Xavi. "Secara individu, dia punya kemampuan untuk membuat perbedaan. Dia bisa menjadi pemain top dengan ambisi dan gairahnya. Dia memiliki semua kemampuan untuk menjadi pemain yang sangat hebat."
Penyerang memaparkan rencana jangka panjang bersama pelatih pribadi
Bekerja bersama pelatih pribadi Ivandro Monteiro, Summerville menegaskan bahwa menjadi salah satu penyerang elite Eropa tetap menjadi tujuan utama dalam rencana kariernya. Penyerang kelahiran Rotterdam itu menjelaskan bahwa kepercayaan pada diri sendiri telah mendorong lonjakan pesatnya di level internasional.
Summerville mengakui bahwa faktor finansial memengaruhi transfer musim panasnya ke Al-Hilal, tetapi menegaskan bahwa ambisi olahraganya tetap tidak berubah.
"Saya punya ambisi besar," kata Summerville. "Pelatih pribadi saya melihat setiap hari betapa keras saya bekerja. Kami punya rencana, dan rencana kami adalah suatu hari nanti saya akan menjadi salah satu penyerang terbaik di Eropa. Saya selalu percaya pada diri sendiri dan kemampuan saya."
- ANP
Belanda fokus pada ujian di Thessaloniki melawan Yunani
Summerville dan rekan-rekan setimnya di Belanda bersiap melakukan perjalanan ke Thessaloniki untuk menghadapi pemuncak klasemen grup, Yunani, di Stadion Toumba pada Kamis malam. Winger itu bertekad menyumbang gol dan assist untuk membantu tim asuhan Xavi merebut puncak klasemen Grup 2.
Belanda akan menutup jeda internasional dengan menghadapi Serbia di Eindhoven pada Minggu.
Summerville menargetkan penampilan starter yang kembali berdampak saat melawan Yunani.
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