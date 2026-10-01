Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1083991172.jpgANP
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Beralih ke Arab Saudi, mimpi Eropa! Summerville bertekad menaklukkan benua setelah membuat bos Xavi terkesan

Netherlands
C. Summerville
Greece vs Netherlands
Greece
UEFA Nations League A

Penyerang Belanda Crysencio Summerville menyatakan target ambisiusnya untuk menjadi salah satu penyerang elite Eropa meski pindah ke Al-Hilal pada musim panas ini. Pelatih kepala Xavi Hernandez memuji intensitas dan fleksibilitas pemain 24 tahun itu setelah penampilan impresifnya di Nations League.

  • Summerville membidik puncak Eropa meski pindah ke Al-Hilal

    Penyerang Belanda Crysencio Summerville menyatakan ambisinya untuk memantapkan diri di antara para penyerang elite Eropa sambil melanjutkan performa apiknya bersama tim nasional di bawah pelatih kepala Xavi Hernandez. Mantan winger West Ham United itu mengundang tanda tanya setelah pindah ke klub Arab Saudi Al-Hilal meski diminati klub-klub top Eropa.

    Summerville menjalani debut seniornya di level internasional saat persiapan Piala Dunia dan sejak itu masuk dalam skuad pada setiap hari pertandingan.

    Ia memenangkan penalti krusial yang menjadi awal gol pembuka Mexx Meerdink dalam kemenangan 2-1 atas Serbia pada hari Minggu di Beograd.

  • imago-sport-1083991766.jpgDeFodi Images

    Xavi memuji intensitas dan kemampuan penentu kemenangan sang winger

    Xavi melontarkan pujian tinggi untuk etos kerja dan fleksibilitas taktis Summerville, dengan menyoroti kapasitas sang penyerang untuk memberi ancaman lewat pergerakan di belakang lini pertahanan atau menerima bola di kakinya. Pelatih kepala asal Belanda itu menegaskan bahwa Summerville memiliki setiap kualitas yang dibutuhkan untuk mencapai puncak sepak bola internasional.

    Summerville menyambut baik gaya kepelatihan Xavi yang transparan, sembari mengungkapkan bahwa ia bekerja erat dengan asisten pelatih Ruud van Nistelrooy.

    "Dia adalah pemain yang sangat bagus dalam hal intensitas, kapasitas untuk bekerja keras, dan membantu tim," kata Xavi. "Secara individu, dia punya kemampuan untuk membuat perbedaan. Dia bisa menjadi pemain top dengan ambisi dan gairahnya. Dia memiliki semua kemampuan untuk menjadi pemain yang sangat hebat."

  • Penyerang memaparkan rencana jangka panjang bersama pelatih pribadi

    Bekerja bersama pelatih pribadi Ivandro Monteiro, Summerville menegaskan bahwa menjadi salah satu penyerang elite Eropa tetap menjadi tujuan utama dalam rencana kariernya. Penyerang kelahiran Rotterdam itu menjelaskan bahwa kepercayaan pada diri sendiri telah mendorong lonjakan pesatnya di level internasional.

    Summerville mengakui bahwa faktor finansial memengaruhi transfer musim panasnya ke Al-Hilal, tetapi menegaskan bahwa ambisi olahraganya tetap tidak berubah.

    "Saya punya ambisi besar," kata Summerville. "Pelatih pribadi saya melihat setiap hari betapa keras saya bekerja. Kami punya rencana, dan rencana kami adalah suatu hari nanti saya akan menjadi salah satu penyerang terbaik di Eropa. Saya selalu percaya pada diri sendiri dan kemampuan saya."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1083982330.jpgANP

    Belanda fokus pada ujian di Thessaloniki melawan Yunani

    Summerville dan rekan-rekan setimnya di Belanda bersiap melakukan perjalanan ke Thessaloniki untuk menghadapi pemuncak klasemen grup, Yunani, di Stadion Toumba pada Kamis malam. Winger itu bertekad menyumbang gol dan assist untuk membantu tim asuhan Xavi merebut puncak klasemen Grup 2.

    Belanda akan menutup jeda internasional dengan menghadapi Serbia di Eindhoven pada Minggu.

    Summerville menargetkan penampilan starter yang kembali berdampak saat melawan Yunani.

UEFA Nations League A
Greece crest
Greece
GRE
Netherlands crest
Netherlands
NED